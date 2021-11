Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 18ème journée : Nice vs Anglet 6 - 4 (2-2 3-1 1-1) Le 17/11/2021 Nice [ Nice ] [ Anglet ] les Aigles dominent l’Hormadi Pour le compte de la 19ème journée de Synerglace Ligue Magnus, Nice recevait Anglet, hier soir à Jean Bouin. Suite à un break lors de la trêve internationale, les joueurs ont pu recharger les batteries pour entamer, un nouveau cycle de rencontres. Nice, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 19/11/2021 à 16:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



450 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Scolari assistés de Mme Cheyroux et de M. Barthe Buts :

Nice : 05.05 Ondrej Kopta ; 19.59 Lucas Bonnardel (ass Hugo Proux et Emil Bagin) ; 2053 Radomir Heizer (ass Julius Valtonen et Evgueni Nogachyov) ; 28.57 Mikael Kuronen (ass Romain Carpentier et Radomir Heizer) ; 35.43 Julius Valtonen (ass Jesse Pelamo et Jérémie Penz) ; 51.11 Lucas Bonnardel (ass Hugo Proux et Romain Carpentier)

Anglet : ; 06.23 Peter Hrehorcak jr ; 06.56 Thomas Decock (ass Nicolas Arrossamena et Alexei Polodyan) ; 22.47 Nicolas Arrossamena (ass Kevin Massy et Emils Gegeris) ; 51.53 Thomas Decock (ass Alexei Polodyan et Kevin Massy) Pénalités 4 minutes contre Nice 10 minutes contre Anglet La dynamique des deux formations sont différentes. Pour les locaux, les dernières semaines ont été relativement satisfaisantes. Les hommes de Stan Sutor ont respectivement battu Briançon (4-2), Mulhouse (4-3) à domicile avant d’établir un revers logique à Bordeaux (5-2). La dynamique à domicile est en pleine progression, ce qui manquait en début de saison. Pour les Basques, les derniers matchs ont été compliqués, surtout dans l’aspect défensif. Un premier revers conséquent sur la glace de Chamonix (7-1) a été suivi de deux autres défaites : face à Amiens en prolongation (2-3) et face à Angers à l’extérieur (6-2). Avant la trêve, Anglet a relevé la tête en s’imposant aux tirs aux buts à Gap (3-4). Le match, s’annonçait riche en buts et spectaculaire. Les spectateurs n’ont pas été déçus.



Photographe : Patrick Giaume (archives)

Un premier tiers à rebondissement



Comme annoncé, le match démarre fort entre les deux formations. Comme à l’accoutumée, les équipes se jaugent dans les premières minutes. Un premier fait est à noter dans cette rencontre. Carpentier est sanctionné à 4’22 pour un surnombre. Ce qui ne va pas empêcher Nice d’ouvrir le score. En zone neutre, Kopta intercepte la rondelle lors d’une transition offensive des basques. En solitaire, il se présente face à Bertein. Ses feintes font perdre les appuis du gardien qui part à contre-pied et ouvre la marque d’une belle manière (05’05; 1-0).



Colère au sein du clan basque qui ne s’attendait pas à un tel début, notamment en supériorité numérique. Et c’est un ancien de la maison, Peter Hrehorcak qui sonne la révolte de son équipe. Le jeu est à gauche dans le camp niçois. Collé à la ligne bleue, il pense tenter une passe pour un partenaire à l’opposé mais cela se transforme en centre-tir pour tromper Romancik (6’23; 1-1).



Ce but a surpris tout le monde au sein de la glace azuréenne. Les Basques vont surfer sur la vague du but inscrit pour virer en tête. Toujours à gauche, Polodyan se bat contre la bande pour récupérer le puck, accompagné d’Arrossamena. Ce dernier, transmet au centre pour Decock, bien placé. Il trompe Romancik d’un revers précis, en lucarne (06’56; 1-2).



Les dix premières minutes ont été intenses, le match est agréable. Un trou d’air est à noter avant qu’un nouveau but soit inscrit. À 18’38, Palat est en prison pour un retard de jeu. Nice fait tourner la rondelle, notamment à cause d’une présence défensive basque très compacte. Bonnardel tente sa chance de loin et d’une frappe lourde, trompe le portier de l’Hormadi à une seconde du terme de la période (19’59; 2-2). Le score reflète parfaitement les vingt premières minutes.

Tirs : 5 (Nice) contre 7 (Anglet)



Photographe : Guillaume François (archives) L’Hormadi s’écroule au second tiers



À peine le coup d’envoi donné, ce sont les locaux qui vont entreprendre le jeu et inscrire un troisième but. Esseulé au sein de la zone neutre, Heizer est parfaitement lancé par Valtonen. Le rempli défensif inexistant, il ne se fait pas prier et trompe encore une fois en un contre un, Bertein (20’53; 3-2).



Comme en première période, l’intensité est forte et un nouveau but va être inscrit par les visiteurs pour l’égalisation. Le contre est rapide côté gauche. Gegeris trouve Massy qui décale sur Arrossamena sur la droite qui s’était défait du marquage. Il trompe sans difficulté le portier local (22’47; 3-3).



L’intensité va baisser légèrement durant cinq minutes avant que les Aigles puissent prendre le large au tableau d’affichage. Le puck est côté droit, contre la bande. Heizer et Carpentier se battent bien pour récupérer leur bien. Kuronen, bien placé dans l’axe, fusille Bertein, impuissant (28’57; 4-3).



Quelques instants plus tard, les visiteurs vont se faire surprendre alors qu’ils sont en phase offensive. Pelamo lance encore une fois Valtonen en profondeur et seul en zone neutre. C’est un copié-collé du but d’Heizer (35’43; 5-3). Anglet paie son mauvais rendement offensif dans le second tiers où Nice a littéralement pris le dessus. Les statistiques du nombre de tirs est inquiétant. Physiquement et mentalement, les Aigles sont au-dessus.



Tirs : 12 (Nice) contre 2 (Anglet)



Photographe : Patrick Giaume (archives) Un troisième tiers maîtrisé par Nice



Hormis des pénalités à l’encontre des deux équipes, les dix premières minutes sont très calmes. Nice maîtrise le puck, Anglet est mieux dans les phases offensives mais ne trouve pour le moment, la faille pour pouvoir revenir au score. Au contraire, c’est Nice qui va alourdir le score. Proux décale Bonnardel. De loin, il récidive en inscrivant en doublé. Ses tirs ont été précis. Cependant, nous pouvons noter que Bertein n’est pas exempt de tout reproche (51’11; 6-3).



Anglet va réagir dans les secondes qui va suivre mais cela sera trop tard. Polodyan encore lui, longe le côté droit niçois et de manière individuelle, élimine plusieurs joueurs. Il repique au centre pour décaler sur la gauche, Decock qui répond à Bonnardel avec un doublé (51’53; 6-4). Plus rien ne sera inscrit lors de cette rencontre.



Tirs : 7 (Nice) contre 7 (Anglet)



Victoire méritée des Aigles de Nice face à Anglet ! Appliqués de la première à la dernière minute, les hommes de Sutor commencent à se détacher du bas du classement avec au compteur, 17 points pour 14 rencontres disputées. Les points à domicile sont très importants car Nice va affronter Cergy le 19 novembre. Quant à Anglet, un nouveau déplacement est à prévoir et il sera d’une grande importance sur la glace de Mulhouse.

