Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 18ème journée : Rouen vs Angers 4 - 1 (1-1 1-0 2-0) Le 22/01/2021 Rouen, Ile Lacroix [ Rouen ] [ Angers ] LM : Une très belle victoire d’équipe pour Rouen Tout supporteur Rouennais vous dira que rien ne vaut un match face à un rival direct pour mesurer le caractère d’un Dragon. Ce soir, malgré le couvre-feu, et devant les caméras, ils retrouvent dans leur antre un de leurs voisins de plaine… les ducs d’Angers. Après l’amuse-bouche Chamoniard, ils auront plus forte affaire face à des Angevins revanchards. Rouen, Ile Lacroix, Hockey Hebdo Ludovic Manchon le 23/01/2021 à 19:57 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Dehaen et Bourreau assistés deb MM. Yssembourg et Douchy Buts :

Rouen : 01.05 Jacob Lagace (ass Cam Barker et Maxim Lamarche) ; 35.14 Rolands Vigners (ass Cam Barker et Anthony Guttig) ; 57.50 Anthony Guttig ; 58.34 Nicolas Deschamps (ass Jacob Lagace et Maxim Lamarche)

Angers : ; 14.06 Danick Bouchard (ass Vincent Llorca et Nicolas Ritz) Pénalités 4 minutes contre Rouen 8 minutes contre Angers



Un tiers de très haut niveau



Dès l’entame du match, le ton est donné, rapidité d’exécution, passes rapides, et défense musclée… Les deux équipes démontrent une envie d’en découdre qui manquais ces derniers matchs à Rouen. Cette intensité devant le but adverse va rapidement permettre aux Rouennais d’ouvrir le score grâce à superbe travail dans les bandes.

Lamarche (de Rouen) qui chipe le palet derrière le but d’Hardy, fait une passe rapide vers Barker, qui shoote à la cage d’un tir puissant de la bleue, le trafic devant la cage aidant, Lagace dévie le palet, Hardy n’y peux rien. Après un contrôle vidéo les zèbres valident le but. (1.05 / 1 - 0 / Lagace, ass Barker et Lamarche).

Photographe : Marine Romain L’intensité est là, et les deux équipes ne lâchent rien. Rouen a su élever son niveau par rapport à son dernier match et s’offre des occasions de tirs grâce a des passes plus rapides. Après que Guttig s’offre une belle opportunité face à Hardy, c’est Farnier qui, récupérant un palet dévié par un zèbre trouve sur sa route la mitaine d’un Pintaric affuté, alors qu’il pensait voir son tir instinctif au fond des filets (5’). Les Angevins poussent, assiègent le but Rouennais, avec Manning puis le duo Hardowa – Giroux qui met le cerbère Normand en lumière.

Si les dragons subissent les attaques éclairs des Ducs, ils ne restent pas inactifs, s’offrants des occasions franches, tel Tomasino qui bien qu’esseulé face à la cage loupe le haut des filets, sur un palet fuyant devant le but adverse. Chakiachvili de la bleue trouvera une mitaine tranquille d’Hardy sur son missile. Gaborit sur sa reprise de volée, sera lui aussi frustré par un Pintaric des grands soirs.

Il reste a peine six minutes à jouer lorsque les angevins trouvent la faille dans la muraille Normande. Profitant d’un engagement gagné par Ritz, Llorca s’elance vers le but adverse et d’un tir croisé transmet une passe milimetrée à Bouchard laissé libre au 2e poteau, qui surprends Pintaric (14.06 / 1 – 1 : Bouchard ass Llorca et Ritz)

Le score à parité marquera la fin de ce tiers, malgré une pénalité sifflée contre Angers, les unités spéciales Normandes n’arrivant pas a faire la difference.



Le Pinta « roc » show



Si l’entame de ce second tiers est a l’avantage des Normands dans la maitrise du Palet, le pressing haut des Ducs empeche ces derniers de développer leur jeu. Même deux pénalités appelée contre les visiteurs du soir (26’) offrant trois minutes de supériorité aux Normands, ne permettent pas à ces derniers de prendre le large dans ce match très serré.

Photographe : Marine Romain Un but étant même refusé par les zèbres après une nouvelle vidéo, le palet étant rentré grace au patin d’un dragon.

Les hommes du Coach Sonne, galvanisés par leur retour a égalité, profitent des quelques bévues des attaquants Normands qui confondent vitesse et précipitation, ce qui offre ainsi des occasions de contre pour Di Dio Balsamo puis Bouchard qui viennent défier en solo un Pintaric de feu qui d’une mitaine sure écœure les velléités adverses (30’).

Ces deux grosses alertes ont le mérite de piquer la fierté des Rouennais qui cette fois, contrecarrent la défense de fer et s’installent dans le camp adverse. Un prier shoot de Barker sur une passe de Guttig se voit repoussé de la botte par Hardy, mais malheureusement pour lui, le rebond laisse le palet en zone dangereuse.

Vigners au poteau opposé profite de cette offrande pour d’un tir du poignet rageur crucifier le portier international (35.13 / 2 – 1 / Vigners ass Barker et Guttig).

Si Rouen se retrouve pris par la patrouille pour surnombre dans l’euphorie du moment, la garde rapprochée de Pintaric fait le job pour garder l’avantage au score au moment de regagner les vestiaires sur la fin de ce deuxième tiers.



Les Dragons ont su patienter



Dernier opus de ce match très serré avec un retour sur le glaçon pour une équipe Angevine qui ne compte pas en rester sur ce score. Forts surement des consignes données dans le vestiaire, ils repartent tambour battant à l’assaut de la cage de Pintaric. Les Rouennais font le dos rond et subissent les coups de butoir après une pénalité pour cinglage sur une attaque somme toute peu dangereuse. Une fois de plus Pintaric assure sur deux tirs de la bleue de Llorca, avant que les deux équipes reviennent à parité.

Photographe : Marine Romain Une fois de plus la pénalité contre Angers ne permet pas à Rouen de creuser l’écart, seul le tir du revers de Guttig à quelques secondes de la fin de supériorité met Hardy à contribution. Angers en profite pour revenir à la charge, mais une fois encore le cerbère Normand s’illustre sur un tir de Sarlieve (48’). Puis une fois encore Pintaric empêche l’égalisation sur une reprise de volée de Farnier sur un rebond laissant le palet dans la zone du cercle gauche. De même deux minutes plus tard (52’) d’autorité il gele un palet dangereux qui flirte avec son poteau droit, avant que les assaillants adverse ne puissent le gratter pour récupération.

Les dragons ne sont toutefois du genre à se laisser dominer et n’hésitent pas à porter le danger pour se rappeler au bon souvenir de la defense adverse, avec un missile de Crinon capté d’une belle mitaine par Hardy puis Tomasino sur un contre, histoire de calmer les ardeurs. Il reste a peine quatre minutes a jouer et alors que Bouchard viens de faire tinter la transversale de Pintaric. Le coach Angevin Sonne demande un temps mort pour donner ses consignes et faire sortir son gardien.

Gagnants l’engagement, les Ducs prennent possession de la zone defensive Normande, essayant de faire circuler le palet pour trouver un bon angle de tir. Giroux tente d’un tir de missile, non cadré… Les rouennais finissent par degager le palet qui file derrière les buts d’angers.

S’en suit une bataille dans les bandes, où le palet fini par etre propulsé devant le but. Guttig posté non loin de là en profite pour pousser le palet dans le but vide. (57.50 / 3 – 1 / Guttig).

L’engagement suivant sera lui aussi pris par les unités spéciales Angevines qui essaient de nouveau le tout pour le tout, le Shoot de Sylvestre sera dévié par Pintaric.

Su un nouveau contre des Rouennais, le duo Deschamps et Lagace portant l’estocade en prenant le meilleur sur les défenseurs angevins revenu à leur portée (58.34 / 4 – 1 / Deschamps ass Lagace, etLamarche).

La dernière minute reste anecdotique, les rouennais gardant la possession d’un palet, laissant les secondes s’écouler.



Bien que le score montre un écart de 3 buts, les rouennais auront faits la différence face à une équipe d’un niveau équivalent au leur, grâce a leur esprit d’équipe et un Pintaric en état de grâce. Seules les dernières minutes du matchs ont été fatales à l’équipe des ducs d’Angers.

Photographe : Marine Romain On retiendra de l’interview d’après match du coach Lhenry mettant en avant une volonté des joueurs à partager ce succès avec leurs partisans au travers d’un tour d’honneur tel qu’ils le font en temps normal devant le public. La présence des caméras leur permettant d’avoir une interactivité avec des supporteurs bien présents sur les réseaux sociaux, et des témoignages de soutien qui vont droit au cœur d’une équipe qui, comme pour tout le championnat Magnus, doit faire avec…

Dans les points positifs que retiendra également Fab Lhenry, ce sera un Pintaric de Gala qui aura plusieures fois maintenu l’équipe dans le match, surtout sur le second tiers où l’intensité Angevine aura obligé les Dragons à faire preuve d’esprit de corps et d’équipe, ainsi que de patience et d’intelligence dans le jeu.

Les communiqués de la Fédération, avec une vision plus à long terme (22 matchs) et une perspective à fin mars de jouer avec (peut-être) avec un public restreint a permis aux joueurs de fixer un objectif visible. Aux dires du Coach, qu’il est fier de son équipe, qui démontre chaque jour une réelle envie de jouer en ensemble, qui sais répondre présent, et de prendre du plaisir à marquer et gagner, comme cela s’est vu sur le 2e but libérateur de Vigners au deuxième tiers. Dès l’entame du match, le ton est donné, rapidité d’exécution, passes rapides, et défense musclée… Les deux équipes démontrent une envie d’en découdre qui manquais ces derniers matchs à Rouen. Cette intensité devant le but adverse va rapidement permettre aux Rouennais d’ouvrir le score grâce à superbe travail dans les bandes.L’intensité est là, et les deux équipes ne lâchent rien. Rouen a su élever son niveau par rapport à son dernier match et s’offre des occasions de tirs grâce a des passes plus rapides. Après que Guttig s’offre une belle opportunité face à Hardy, c’est Farnier qui, récupérant un palet dévié par un zèbre trouve sur sa route la mitaine d’un Pintaric affuté, alors qu’il pensait voir son tir instinctif au fond des filets (5’). Les Angevins poussent, assiègent le but Rouennais, avec Manning puis le duo Hardowa – Giroux qui met le cerbère Normand en lumière.Si les dragons subissent les attaques éclairs des Ducs, ils ne restent pas inactifs, s’offrants des occasions franches, tel Tomasino qui bien qu’esseulé face à la cage loupe le haut des filets, sur un palet fuyant devant le but adverse. Chakiachvili de la bleue trouvera une mitaine tranquille d’Hardy sur son missile. Gaborit sur sa reprise de volée, sera lui aussi frustré par un Pintaric des grands soirs.Le score à parité marquera la fin de ce tiers, malgré une pénalité sifflée contre Angers, les unités spéciales Normandes n’arrivant pas a faire la difference.Si l’entame de ce second tiers est a l’avantage des Normands dans la maitrise du Palet, le pressing haut des Ducs empeche ces derniers de développer leur jeu. Même deux pénalités appelée contre les visiteurs du soir (26’) offrant trois minutes de supériorité aux Normands, ne permettent pas à ces derniers de prendre le large dans ce match très serré.Un but étant même refusé par les zèbres après une nouvelle vidéo, le palet étant rentré grace au patin d’un dragon.Les hommes du Coach Sonne, galvanisés par leur retour a égalité, profitent des quelques bévues des attaquants Normands qui confondent vitesse et précipitation, ce qui offre ainsi des occasions de contre pour Di Dio Balsamo puis Bouchard qui viennent défier en solo un Pintaric de feu qui d’une mitaine sure écœure les velléités adverses (30’).Ces deux grosses alertes ont le mérite de piquer la fierté des Rouennais qui cette fois, contrecarrent la défense de fer et s’installent dans le camp adverse. Un prier shoot de Barker sur une passe de Guttig se voit repoussé de la botte par Hardy, mais malheureusement pour lui, le rebond laisse le palet en zone dangereuse.Si Rouen se retrouve pris par la patrouille pour surnombre dans l’euphorie du moment, la garde rapprochée de Pintaric fait le job pour garder l’avantage au score au moment de regagner les vestiaires sur la fin de ce deuxième tiers.Dernier opus de ce match très serré avec un retour sur le glaçon pour une équipe Angevine qui ne compte pas en rester sur ce score. Forts surement des consignes données dans le vestiaire, ils repartent tambour battant à l’assaut de la cage de Pintaric. Les Rouennais font le dos rond et subissent les coups de butoir après une pénalité pour cinglage sur une attaque somme toute peu dangereuse. Une fois de plus Pintaric assure sur deux tirs de la bleue de Llorca, avant que les deux équipes reviennent à parité.Une fois de plus la pénalité contre Angers ne permet pas à Rouen de creuser l’écart, seul le tir du revers de Guttig à quelques secondes de la fin de supériorité met Hardy à contribution. Angers en profite pour revenir à la charge, mais une fois encore le cerbère Normand s’illustre sur un tir de Sarlieve (48’). Puis une fois encore Pintaric empêche l’égalisation sur une reprise de volée de Farnier sur un rebond laissant le palet dans la zone du cercle gauche. De même deux minutes plus tard (52’) d’autorité il gele un palet dangereux qui flirte avec son poteau droit, avant que les assaillants adverse ne puissent le gratter pour récupération.Les dragons ne sont toutefois du genre à se laisser dominer et n’hésitent pas à porter le danger pour se rappeler au bon souvenir de la defense adverse, avec un missile de Crinon capté d’une belle mitaine par Hardy puis Tomasino sur un contre, histoire de calmer les ardeurs. Il reste a peine quatre minutes a jouer et alors que Bouchard viens de faire tinter la transversale de Pintaric. Le coach Angevin Sonne demande un temps mort pour donner ses consignes et faire sortir son gardien.Gagnants l’engagement, les Ducs prennent possession de la zone defensive Normande, essayant de faire circuler le palet pour trouver un bon angle de tir. Giroux tente d’un tir de missile, non cadré… Les rouennais finissent par degager le palet qui file derrière les buts d’angers.L’engagement suivant sera lui aussi pris par les unités spéciales Angevines qui essaient de nouveau le tout pour le tout, le Shoot de Sylvestre sera dévié par Pintaric.La dernière minute reste anecdotique, les rouennais gardant la possession d’un palet, laissant les secondes s’écouler.Bien que le score montre un écart de 3 buts, les rouennais auront faits la différence face à une équipe d’un niveau équivalent au leur, grâce a leur esprit d’équipe et un Pintaric en état de grâce. Seules les dernières minutes du matchs ont été fatales à l’équipe des ducs d’Angers.On retiendra de l’interview d’après match du coach Lhenry mettant en avant une volonté des joueurs à partager ce succès avec leurs partisans au travers d’un tour d’honneur tel qu’ils le font en temps normal devant le public. La présence des caméras leur permettant d’avoir une interactivité avec des supporteurs bien présents sur les réseaux sociaux, et des témoignages de soutien qui vont droit au cœur d’une équipe qui, comme pour tout le championnat Magnus, doit faire avec…Dans les points positifs que retiendra également Fab Lhenry, ce sera un Pintaric de Gala qui aura plusieures fois maintenu l’équipe dans le match, surtout sur le second tiers où l’intensité Angevine aura obligé les Dragons à faire preuve d’esprit de corps et d’équipe, ainsi que de patience et d’intelligence dans le jeu.Les communiqués de la Fédération, avec une vision plus à long terme (22 matchs) et une perspective à fin mars de jouer avec (peut-être) avec un public restreint a permis aux joueurs de fixer un objectif visible. Aux dires du Coach, qu’il est fier de son équipe, qui démontre chaque jour une réelle envie de jouer en ensemble, qui sais répondre présent, et de prendre du plaisir à marquer et gagner, comme cela s’est vu sur le 2but libérateur de Vigners au deuxième tiers. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur