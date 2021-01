Hockey sur glace - Ligue Magnus : 19ème journée : Angers vs Gap 4 - 5 (0-0 3-1 1-3 0-1) Après prolongation Le 16/01/2021 Angers [ Angers ] [ Gap ] Angers s'incline face à Gap Retour en images sur la 19ème journée du championnat français élite de hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu les Ducs d'Angers s'incliner à domicile face aux Rapaces de Gap. Angers, Hockey Hebdo Photographe : Jérémy Gorget le 17/01/2021 à 11:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Garbay et Fabre assistés de MM. Salmon et Goncalves Buts :

Angers : ; 25.20 Zach Hamill (ass Cédric Di Dio Balsamo et Sebastien Sylvestre) ; 26.49 Sebastien Sylvestre (ass Danick Bouchard et Florian Hardy) ; 29.19 Patrick Coulombe ; 51.32 Sebastien Sylvestre (ass Patrick Coulombe et Nicolas Ritz)

Gap : 23.12 Julien Correia (ass Evan Mosey et Bostjan Golicic) ; 43.04 Romain Gutierrez (ass Julien Correia et Evan Mosey) ; 51.04 Romain Gutierrez ; 59.41 Fabien Colotti (ass Bostjan Golicic et Julien Correia) ; 61.42 Chad Langlais (ass Julien Correia et Evan Mosey) Pénalités 18 minutes dont 10 à Coulombe contre Angers 4 minutes contre Gap



Photographe : Jérémy Gorget Photographe : Jérémy Gorget Photographe : Jérémy Gorget



Photographe : Jérémy Gorget © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.









