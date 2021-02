Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 19ème journée : Chamonix vs Anglet 5 - 2 (2-1 2-0 1-1) Le 19/02/2021 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Anglet ] Série noire abrégée pour les Pionniers Restant sur deux défaites consécutives à domicile, les Pionniers de Chamonix espéraient bien éviter la passe de 3 en accueillant Anglet, ce vendredi. Ces deux équipes en ballotage avec la zone rouge, devraient sans doute proposer un spectacle intéressant, afin d’obtenir des points pour se placer au mieux dans ce classement de Synerglace Ligue Magnus. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 21/02/2021 à 10:22 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM Furet et Scolari assistés de MM Margry et Ugolini Buts :

Chamonix : 02.27 Loïc Coulaud (ass Clément Masson et Colin Sullivan) ; 06.26 Malo Ville (ass Numa Besson et Fabien Kazarine) ; 30.34 Andrei Rychagov (ass Numa Besson et Camil Durand) ; 32.22 Fabien Kazarine (ass Andrei Rychagov et Benjamin Lagarde) ; 48.31 Benjamin Lagarde (ass Andrei Rychagov et Fabien Kazarine)

Anglet : ; 17.27 Sébastien Gauthier (ass Oskars Batna et Yanick Riendeau) ; 51.14 Louis Vitou (ass Oskars Batna et Nicolas Arrossamena) Pénalités 8 minutes contre Chamonix 66 minutes dont 10 à Hunkes , Arrossamena , Beaudouin et 20 à Hunkes contre Anglet



Domination non maitrisée



Si les deux premières minutes sont assez confuses, la première occasion chamoniarde sera la bonne. Masson lance en direction de la cage, Coulaud dévie avec puissance et fait déjà trembler les filets, 1-0 à 2’37.

Yoann Coppel



Dans la foulée, Sullivan puis Durand quelques secondes plus tard, rejoignent la prison et laissent leurs partenaires en infériorité, ne profitant pas de la galvanisation de l’ouverture du score. Pour autant les visiteurs se trouvent démunis offensivement et ne parviennent pas à créer du danger.

Les Basques laissent passer leur chance. De nouveau au complet, Ville profite d’une erreur d’appréciation de Bonvalot qui laisse retomber le palet dans la palette du chamoniard. Ce dernier ne se laisse pas prier pour breaker, 2-0 à 6’26.



Masson s’amuse dans la défense, transmet à Convert mais le dernier rempart est attentif et évite un 3e but aux siens. Quelques secondes plus tard, Kazarine intercepte un palet dans sa zone, part en contre puis adresse le puck à Lagarde, seul dans le slot, mais échoue à son tour. Les Angloys sont en délicatesse défensivement, et ne parviennent pas non plus à se mettre en valeur offensivement.

Les Pionniers dominent clairement les débats, mais commettent une faute de trop. Anglet revient dans la partie grâce à un power-play, Batna perturbe Sabol, qui est à terre, Gauthier n’a plus qu’à conclure dans la cage ouverte, 2-1 à 17’27 [5-4].



Lagarde manque à nouveau de refaire le break quelques minutes après la réduction du score. Les joueurs rentrent alors aux vestiaires sur le score de 2 buts à 1 en faveur des locaux.





Chamonix assoit sa supériorité



Le début du second acte est plus indécis. Convert s’échappe en break, mais oublie le palet une fois dans l’enclave.

Finalement, alors que l’Hormadi rééquilibrait, plus ou moins, les débats, Hunkes sera puni 12 minutes, laissant le champ libre aux locaux. Masson insiste dans le slot pour tromper Bonvalot, le portier résiste. Ville touchera lui, les montants. En fin d’infériorité, Berard défie Sabol, duel remporté par le goalie chamoniard.

A force de persévérer, Rychagov offre un splendide but, parfaitement placé dans la lucarne opposée, 3-1 à 30’34.

Maxime Richier



Les Pionniers insistent, Ville évite la défense, mais pas Bonvalot. Anglet durcit le jeu afin de déjouer les plans chamoniards. Kazarine de l’entend pas de cette manière et fusille de près le portier adverse, 4-1 à 32’22.



Louis Vitou se bat pour redonner de l’espoir aux siens, il esquive plusieurs défenseurs, mais bute sur Sabol.

Les Chamoniards appliquent un jeu collectif bien différent de leur précédent match ! Les transmissions sont fluides, l’application dans le dernier geste se veut précise, mais malchanceuse.

L’Hormadi est pris à la gorge et ne parvient pas à se dégager durant de longues minutes !

Les locaux creusent l’écart dans ce second acte, en prenant trois longueurs d’avance.





Pas de retournement de situation



Anglet vient poser quelques problèmes à Sabol dans les premières secondes de l’ultime tiers, la réussite reste du côté chamoniard. Puis, les Angloys retomberont vite dans leur travers, avec des charges bien musclées. Quatre joueurs se retrouvent sur le banc des pénalités. Les chamoniards se désunissent et n’ont pas le rendu escompté durant ce jeu de puissance.

Les Pionniers relâchent leurs efforts et laissent davantage le palet à leurs adversaires, ce qui provoque quelques sueurs froides à Richard Sabol.

Finalement cette stratégie laisse aussi des espaces aux locaux qui en profitent sur un contre, Rychagov emmène le palet, qu’il transmet sur un plateau d’argent à Lagarde, 5-1 à 48’31.



Maxime Richier



Malgré le score déjà bien en faveur de leurs adversaires, les Angloys ne lâchent pas, Vitou surgit dans le slot et obtient une excellente passe de Batna, de derrière la cage, 5-2 à 51’14.



Sabol se doit de rester attentif. Gauthier lance, c’est directement dans la mitaine. Anglet retrouve un peu de souffle.

Fin de match houleuse, les joueurs de l’Hormadi contestent des décisions arbitrales, Arrossamena et Beaudoin, ne termineront pas la rencontre. C’est donc une énième supériorité numérique pour les Pionniers, qui ont finalement énormément de mal à faire la différence dans cette configuration de jeu !

Besson s’offre un tir sur le gong mais le score en restera bien à 5 buts à 2 en faveur des Chamoniards.



Yoann Coppel

Les Pionniers de Chamonix l’emportent logiquement 5 buts à 2 face à l’Hormadi. Les locaux ont su mettre une tension offensive constante durant cette rencontre, obligeant leurs adversaires à muscler leur jeu. Un jeu qui leur aura valu pas moins de 66 minutes de pénalité ! Si les locaux ont rapidement pu installer leur stratégie et dominer aisément leurs concurrents, ce n’est toutefois pas grâce aux power-plays, puisqu’aucun but n’aura été inscrit dans ces phases de jeu. L’essentiel est pour autant atteint, puisque les Chamoniards engrangent les 3 points.

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







