Nice vs Amiens 4 - 3 (2-0 2-3 0-0) Le 25/11/2022 Nice - Patinoire Jean Bouin [ Nice ] [ Amiens ] les Aigles assomment les Gothiques Dans la continuité de la victoire face à Chamonix, Nice s'est brillement imposé face à Briançon (2-7) avec un triplé de Vainionpaa. La réception d'Amiens, tout proche des Aigles, était une bonne opportunité pour aller de l'avant au classement. La bonne dynamique des joueurs de la Somme s'est arrêtée après la courte défaite face à Angers (4-3). Nice - Patinoire Jean Bouin, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 26/11/2022 à 17:45



1084 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Hauchard assistés de Mme Cheyroux et de M. Barthe Buts :

Nice : 14.56 Daniel Babka Jr (ass Julius Valtonen et Eetu Paasovaara) ; 18.29 Mikael Kuronen ; 18.31 Julius Valtonen (ass Eetu Paasovaara et Louis-Mathieu Belisle) ; 35.18 Arturs Mickevics (ass Eetu Paasovaara et Samuli Vainionpaa)

Amiens : ; 20.04 Tuukka Rajamaki (ass Tanner Jago et Nicolas Ruel) ; 21.22 Tomas Simonsen (ass Antonin Plagnat et Aku Alho) ; 39.03 Joey West (ass Florian Sabatier et Dan Gibb) Pénalités 4 minutes contre Nice 14 minutes contre Amiens



Amiens à contre-courant



Nice démarre mal le match avec une pénalité de Penz sur Sabatier. La grosse faute est sanctionnée. Amiens se met de suite en conditions pour inquiéter le nouveau gardien niçois, Conrad Mölder. Arrivé libre après une bonne saison en Pologne (KH Torun), il remplace Weninger suite aux blessures et relègue Charpentier sur le banc, dont les prestations récentes n’ont pas été à la hauteur. Avec aucun repère, il est peut-être le « point faible » le temps de son adaptation. Peu après cinq minutes, Valtonen obtient la première occasion locale. Bien placé, son tir proche de la cage est proche de trouver le cadre. Bodin gèle parfaitement. En possession du palet, Faure-Brac est trouvé au milieu. Il croise la frappe mais ne trouve pas le cadre. Le début de rencontre est plutôt équilibré. Sabatier test Mölder, proche de la zone offensive gauche, sans problème pour le finlandais. Le tir est trop timide. Après un temps faible, Kopta parvient à choper la rondelle et de lancer en profondeur le capitaine Belisle. Arrivant face à la cage, il tombe sur le gardien bien placé.



Photographe : ©Patrick Giaume Dans la continuité, Faure-Brac est proche de l’enclave mais sa tentative, difficile, ne trouve pas le cadre. À 12’49, Desbiens commet une faute sur Stebih. Sanctionné, il offre à Nice sa première supériorité numérique. Alors qu’Amiens avait bien défendu et que Desbiens soit revenu sur la glace, les locaux ouvrent le score.Valtonen tente de loin après une longue conservation du puck. Sur le rebond, Babkaest bien placé dans la zone offensive gauche. En une touche, il juste Bodin (14:56 ; 1-0).



Amiens tente de réagir avec Desbiens, bien servi dans la défense niçoise mais Mölder est présent. À chaque intervention, il est acclamé par le chaleureux publique azuréen ! Kuronen obtient un tir de pénalité avant la fin du tiers. Après avoir éliminé le gardien, Sabatier fait une faute grossière. Il bat avec sang-froidBodin (18:31 ; 2-0).



Les Aigles rentrent aux vestiaires avec deux buts d’avance, en toute logique. Toutefois, les Amiénois sont dangereux en phrase offensive et les vingt premières minutes deMölder en France sont réussies.



Tirs : 12 pour Nice / 7 pour Amiens



Un tiers magnifique



Après quelques secondes de jeu, Kopta décroche un tir puissant mais au-dessus de la cage. D’entrée, Amiens va réagir et réduire la marque.Plagnat, depuis son camp, lance en profondeur Simonsen. Déterminé, il passe en revue la défense locale et s’offre un beau but individuel. La finition est à souligner pour le jeune joueur de 20 ans(21:22 ; 2-1).



Mölder ne réussira pas un blanchissage pour son premier match. Quelle entame ! Dans la foulée, les Gothiques vont égaliser avec légèrement de chance.Un engagement est gagné par Amiens au sein de la défense adverse par Ruel. Jago prend l’initiative de donner le puck à l’opposé, sur Rajamaki. L’ancien de la maison tente sa chance et ça fini au fond des filets. Mölder est fautif (22:04 ; 2-2).



Photographe : ©Patrick Giaume Tout est à refaire et c’est la catastrophe pour les locaux ! Le power play à 22’22 peut relancerles hommes de Sutor. Alors que la pénalité allait se terminer, Nice prend l’avantage !Belisle tente sa chance mais casse son bâton. Dans l’axe, Paasovaara voit Valtonen à gauche. Son tir n’est pas parfait mais Bodin était en retard sur l’intervention (24:24 ; 3-2).



Les joueurs sont tendus, à l’image de Lopachuk et de Belisle qui en viennent presque aux mains. Le français était pourtant bien accroché par le biélorusse. Amiens se met en difficulté dans ce tiers avec une autre pénalité pour une surnombre. Et une nouvelle fois, à deux secondes du terme, Nice va mettre le quatrième !Les hommes de Sutor font vivre le palet intensément. Un jeu en triangle est trouvé par Faure-Brac, Vainionpaa et Paasovaraa. Le palet arrive à destination de Mickevics à gauche qui n’a plus qu’à conclure. Le but niçois est parfait dans la construction (35:18 ; 4-2).



Enfin, à la dernière minute de la période, les visiteurs vont réduire la marque.Dans une bonne phase de possession, les Gothiques ne trouvent cependant, pas l’ouverture souhaitée. West se charge de tirer de loin, Mölder ne parvient à geler la puissante tentative du Canadien (39:03 ; 4-3).



Dans ce tiers passionnant, Nice est toujours devant.



Tirs : 6 pour Nice / 8 pour Amiens



Vingt dernières minutes compliquées



Nouvelle pénalité pour Amiens pour Lopachuk à 41’22. Pour une fois, la défense a tenue bon. Les dix premières minutes sont assez ternes. L’intensité est clairement redescendue d’un niveau. Il y a plus de coups de sifflets, d’hors-jeux ou de dégagements interdits. Les contacts sont très engagés, Valtonen est même sorti ensanglanté. Le second souffle est pour les Niçois, plus forts dans le pressing et la récupération du puck. Bodin doit intervenir sur plusieurs palets dangereux.



Photographe : ©Patrick Giaume Bouchard est pénalisé sur une très grosse faute sur Mony, qui sortira en boîtant. Seulement deux minutes … Le capitaine Sabatier est trouvé seul, sur le flanc gauche. Ayant le temps d’ajusterMölder, ce dernier est sur la trajectoire ! Très grosse parade du jeune finlandais de 23 ans. La fin de match sera tendue, avec la sortie de Bodin à deux minutes du terme. Les Aigles vont tout donner défensivement pour s’acquérir d’une victoire précieuse !



Tirs : 5 pour Nice / 6 pour Amiens



Belle victoire de Nice face à Amiens ! Dans une belle ambiance, les deux équipes ont offert une belle bataille jusqu’à la dernière seconde. L’indiscipline amiénoise a coutée à minima deux buts. Cela sera à revoir pour les hommes de Mortas. Nice va recevoir Angers ce dimanche à 17h00 alors qu’Amiens recevra Grenoble à 17h15.



© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







