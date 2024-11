Hockey sur glace - Ligue Magnus : 19ème journée : Nice vs Anglet 3 - 1 (0-1 1-0 2-0) Le 19/11/2024 Patinoire Jean Bouin de Nice [ Nice ] [ Anglet ] Nice s'impose face à Anglet - RESUME VIDEO Pour le compte de la 19ème journée du championnat français élite de hockey sur glace (Ligue Magnus) les Aigles de Nice recevaient l'Hormadi d'Anglet. Dans cette rencontre de la zone rouge, les Aigles ont fait le job en empochant la victoire qui leur permet de prendre 2 points d'avance sur l'équipe basque. A confirmer dès vendredi lors de leur déplacement à Briançon... Résumé VIDEO de cette Rencontre Patinoire Jean Bouin de Nice, Hockey Hebdo Magnus TV - Rédaction HH le 20/11/2024 à 16:19 Tweeter FICHE TECHNIQUE



780 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Goncalves assistés de Mme Cheyroux et de M. Bergamelli Buts :

Nice : ; 36.46 Harijs Brants (ass Filip Dvorak et Adam Raska) ; 43.17 Nicolas Ruel (ass Adam Raska et Taavi Tiala) ; 44.24 Filip Dvorak (ass Hugo Proux et Alexis Sutor)

Anglet : 06.00 Andrei Rychagov (ass Ivan Esipov et Alexei Polodyan) Pénalités 6 minutes contre Nice 12 minutes contre Anglet Vidéo MAGNUS.TV

















© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur