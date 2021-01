Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 19ème journée : Nice vs Mulhouse 3 - 0 (0-0 0-0 3-0) Le 22/01/2021 Nice [ Nice ] [ Mulhouse ] Bousculé, Nice s’impose au finish C’était un retour tant attendu à la patinoire Jean Bouin ! Après le report du match face à Amiens le 12 janvier dernier pour un problème de transport, les Aigles de Nice voulaient confirmer leur belle victoire face à Chamonix (4-6) pour garder sa place en haut du classement. Ils ont accueilli les Scorpions de Mulhouse qui alternent victoires et défaites mais qui ont su se défaire de Grenoble lors du dernier match (5-2). Nice, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 23/01/2021 à 18:39 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Scolari et Ernecq assistés de Gielly et Constantineau Buts :

Nice : 50.28 Romain Carpentier (ass Radomir Heizer et Kristjan Cepon) ; 53.33 Martin Matejicek (ass Emil Bagin et Radomir Heizer) ; 59.00 Peter Hrehorcak (ass Emil Bagin et Ondrej Kopta)

Mulhouse : Pénalités 4 minutes contre Nice 6 minutes contre Mulhouse



Photographe : Patrick Giaume

Quentin Papillon infranchissable



Nice démarre bien la rencontre en pressant son adversaire et a failli ouvrir le score au bout d’une minute trente et un raid solitaire de Dusek mais Papillon est vigilant au premier poteau. Tout juste après, les locaux s’offrent un trois contre un mais Melin se sacrifie pour détourner une frappe de Popelka qui allait au but. Il est félicité par l’ensemble de ses partenaires.

Nice monopolise le palet et construit bien ses attaques, Mulhouse n’y est pas à l’image de la première pénalité de la rencontre d’Esipov pour accrocher (6’59). Coup sur coup Knotek et Dusek tombent sur un Papillon impérial dans ce premier power play.

A la fin de l’infériorité, Knotek de nouveau, trouve le poteau des mulhousiens.

Les visiteurs obtiennent un premier power play généreux pour une obstruction de Matai (11’02) mais trente secondes plus tard Jurik rejoint lui aussi la prison (11’32). Les deux équipes en infériorité, Kopta dribble Melin de manière magistrale mais le dernier rempart alsacien est à nouveau décisif.

La fin de période est un peu plus équilibrée où sur la première véritable attaque adverse, Rousseau s’offre un face à face avec Stojanovic à 45 secondes du terme mais le slovène détourne bien le palet avec la botte. Nice pousse mais tombe sur un portier en grâce.



Photographe : Patrick Giaume

Mulhouse inverse la tendance



D’entrée, Mulhouse est plus entreprenant et offensif. Les mots du jeune entraîneur de 32 ans Alexandre Gagnon ont eu de l’impact car celui-ci n’a pas apprécié le contenu de la première période. Les défenseurs coupent de plus en plus des passes niçoises en zone neutre, qui offre de nombreux contres rapides en sortie de banc. Laakso est même projeté dans les buts niçois après un duel à la régulière avec un défenseur adverse.

Face à Stojanovic, Rousseau tir à bout pourtant, le puck passe sous la botte du slovène mais il est dégagé juste avant la ligne de but.

La donne est inversée, Nice est moins bien physiquement après vingt premières minutes d’haute intensité. A six minutes de la fin de l’acte Lessard s’offre la possibilité d’ouvrir le score mais sa frappe passe largement au-dessus.

Mulhouse pousse, Loizeau obtient un duel face à Stojanovic mais celui-ci s’étend pour aller dévier le palet qui prenait le chemin du but. Stojanovic répond à Papillon dans ce duel à distance.

Le score reste nul et vierge à la fin de cette période agréable à suivre et sans pénalité.



Photographe : Patrick Giaume

Nice s’impose au finish



Dans ce troisième tiers, Mulhouse repart sur les mêmes bases que le second. Le coach canadien souhaite que son équipe développe son jeu au lieu de tirer de loin à la ligne bleue. Les consignes sont respectées, Hecquefeuille trouve Marcotte d’une magnifique passe latérale mais Stojanovic est vigilant pour détourner le puck.

Chabbert réveille les siens d’un palet intercepté dans une zone défensive adverse mais tombe sur Papillon. Il sera imité par Knotek mais une nouvelle fois c’est un défenseur qui se sacrifie.

La défense de Mulhouse est parfaitement organisée et compacte. Sauf qu’en dix minutes, Mulhouse va s’effondrer. Nice va ouvrir le score par Carpentier après avoir bien suivi un tir puissant d’Heizer à 50’28.(1-0)

La faille est enfin trouvée. Nice trouve un second souffle et aggrave le score d’un but individuel tout en finesse de Matejicek à53’33 (2-0) où il place le palet entre les jambes de Papillon. Cette fois-ci la défense mulhousienne n’est pas exempt de tout reproche.

Hrehorcak conclura d’un but avec une cage vide à 59’00. (3-0)



Dans un match où chaque formation a eu sa période de domination, c’est au final les Aigles de Nice qui ont su se sortir du piège mulhousien à l’ultime période où en dix minutes, les hommes de Gagnon ont lâché prise.

Les 11 tirs contre 3 dans le dernier tiers confirme que Nice a tout donné pour éviter la prolongation. Les Aigles recevront Chamonix et Mulhouse ira à Grenoble le 29 janvier prochain.

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo