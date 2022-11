Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 19ème journée : Rouen vs Chamonix 7 - 2 (1-1 4-1 2-0) Le 25/11/2022 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Chamonix ] Des Dragons intraitables Battus la semaine précédente à domicile par Anglet (1-2) dans leur patinoire, les Dragons de Rouen se devaient de réagir face à l’avant dernier du classement, les Pionniers de Chamonix. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Alexandre Canivet le 27/11/2022 à 12:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Furet et Garbay assistés de MM. Thiebault et Yssembourg Buts :

Rouen : 06.32 Alexandre Mallet (ass Charlie Dodero et François Beauchemin) ; 20.20 François Beauchemin (ass Christophe Boivin et Aleksi Elorinne) ; 23.14 François Beauchemin (ass Florian Chakiachvili) ; 31.10 Charlie Dodero (ass Dylan Yeo et Kelsey Tessier) ; 38.08 Rolands Vigners (ass Ondrej Roman et Kelsey Tessier) ; 46.15 Christophe Boivin (ass Loïc Lamperier et François Beauchemin) ; 53.06 Loïc Lamperier (ass Alexandre Mallet et François Beauchemin)

Chamonix : ; 11.55 Matt Tugnutt (ass Evgueni Nikiforov et Lauric Convert) ; 30.28 Jakub Muller (ass Gabin Ville et Matt Tugnutt) Pénalités 15 minutes contre Rouen 25 minutes contre Chamonix

Photographe : Stéphane Heude Seuls Pintaric dont le retour est prévu dans les prochaines semaines et la dernière recrue Claireaux, qui est attendue à Rouen le 3 décembre, manque à l’appel. Attendus au tournant après leur défaite contre l’Hormadi d’Anglet huit jours auparavant, les Rouennais vont prendre le jeu à leur compte et le contrôle de la rondelle dans ces premières minutes.

Les intentions sont là, mais Sabol veille face à Malet (3’58) ou Chakiachvili (4’52). Timides, les Pionniers parviennent à sortir de leur zone de temps à autres, à l’image de Cerny qui voit son lancer repoussé par la botte de Caubet (5’50). C’est trop peu pour inquiéter une équipe des Dragons appliqué en ce début de match. C’est d’ailleurs après une belle sortie de zone orchestrée par Beauchemin, qui trouve Dodero sur la gauche, que l’ouverture du score va venir.

L’arrière américain lance sur Sabol qui laisse un rebond devant Mallet qui ne manque pas l’occase (1-0, 6’32, But Mallet ass. Dodero et Beauchemin).

Définitivement lancés dans la partie, les locaux ne sont pas loin de doubler la mise par Tessier, qui prend sa chance en deux contre un, face à un Sabol inspiré (7’23).

Photographe : Stéphane Heude Rouen maitrise et propose un jeu intéressant tout en contrôle alors que Chamonix se contente de défendre. Un nouveau tir, de Cantagallo, voit Roman au rebond pas loin de faire le break (8’45).

Mais à partir de ce instant, les Dragons vont progressivement relâcher leur étreinte et voire leurs adversaires revenir dans la partie. Masson est le premier à se montre dangereux (10’45) puis Tugnutt dévie devant la cage un bon centre que Caubet stop (11’47).

Sur l’engagement, les Pionniers s’emparent du puck et trouvent Tugnutt, aux abords du filet de Caubet, qui parvient dans un trou de souris à glisser la rondelle entre le poteau et le jeune portier Rouennais peut être pas totalement bien placé dans l’affaire (1-1, 11’54, But Tugnutt ass. Nikiforov et Convert).

Suite à cette égalisation, le jeu s’équilibre et malgré une pénalité contre Poikola, le power play Rouennais ne brille pas et les deux équipes retournent aux vestiaires dos à dos.

Sans doute remotivés par coach Lhenry à la pause, les Dragons ne vont mettre que 20 secondes à reprendre les commandes.

Après un palet gratté en zone défensive, Boivin lance Beauchemin sur la gauche qui dévale et trouve la lucarne gauche d’un Sabol impuissant (2-1,20’20, But Beauchemin ass. Boivin et Elorinne).

Pas rassasiés, les Dragons appuient encore et vont faire le break. Chakiachvili, en zone offensive, bloque de la main le dégagement de la défense Chamoniarde et trouve instantanément Beauchemin seul devant Sabol que l’attaquant québécois déjoue facilement (3-1, 23’14, But Beauchemin ass. Chakiachvili).

Photographe : Stéphane Heude La recrue du R.H.E. fait feu de tout bois cette saison et ne manque pas cette occasion en or pour faire le break et s’offrir un joli doublé.

Plutôt propre jusque-là, les pénalités commencent à tomber des deux côtés sans que ce ne soit sanctionné par un but.

Toutefois, les joueurs de coach Lefebvre ne baissent pas les bras et vont revenir à la marque grâce à Muller, bien servi par Gabin Ville (3-2, 30’28, But Muller ass. Ville et Tugnutt).

Les Rouennais ne l’entendent pas de cette oreille et vont de suite faire le nécessaire pour reprendre deux buts d’avance.

Sur une action en zone offensive, Tessier sert Dodero à la pointe qui lance fort dans le trafic pour surprendre Sabol masqué (4-2, 31’10, But Dodero ass. Tessier et Yeo).

Pour ne rien arranger pour les Haut-Savoyards, les pénalités pleuvent et les Normands vont en profiter. Les occasions s’enchainent sur le filet de Sabol et finalement après un bel échange entre Tessier et Roman, le centre Tchèque trouve parfaitement Vigners devant la cage pour une déviation gagnante (5-2, 38’08, But Vigners ass. Roman et Tessier).

Les Dragons ont fait le plus dur en prenant le large avant le dernier acte du match.

La dernière période redémarre comme elle s’était terminée, c’est-à-dire avec une pluie de pénalités, surtout du côté alpin.

Photographe : Stéphane Heude Le power-play Rouennais, brillant depuis le début de saison, ne manque pas l’occasion de tuer définitivement le match avec un but de Boivin bien trouvé par Lampérier (6-2, 46’15, But Boivin ass. Lampérier et Beauchemin).

S’en est trop pour Sabol qui cède sa place à Richard pour la fin de la rencontre. La partie continue de se durcir et à ce petit jeu ce sont toujours les Chamoniards, les plus sanctionnés.

Les Dragons bénéficient d’une double supériorité numérique qu’ils ne laissent pas passer, Lampérier concluant un Tic-Tac-Toe d’école orchestré par Beauchemin et Mallet (7-2, 53’06, But Lampérier ass. Mallet et Beauchemin).

Il n’y a plus de suspens dans ce match et malgré une double faute de Chakiachvili offrant un pénalty à Cerny que Caubet stop parfaitement de la botte (54’16).

Plus rien ne sera marqué dans cette rencontre entachée jusqu’au bout par de nouvelles pénalités sans conséquence au tableau d’affichage.

Emmenés par un Beauchemin de gala, les Dragons de Rouen renouent avec la victoire face à un adversaire qu'ils ont pris au sérieux durant soixante minutes. Le power-play rouennais a retrouvé son efficacité et défensivement plus de solidité a été constatée autour d'un Caubet, dont la responsabilité est engagée sur le premier but, mais auteur de plusieurs beaux arrêts dans le match. Les Rouennais vont pouvoir rapidement confirmer ces bonnes dispositions dès ce dimanche cette fois contre le dernier du classement, Briançon.







