2117 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Gremion assistés de MM. Fauvel et Laboulais Buts :

Bordeaux : 04.31 Peter Valier (ass Karri Forsblom et Nikita Jevpalovs) ; 28.44 Bastien Lemaitre (ass Karri Forsblom et Peter Valier) ; 33.09 Julien Guillaume (ass Maxime Legault et Peter Valier)

Amiens : ; 50.59 Danick Bouchard (ass Guillaume Roussel et Tuukka Rajamaki) ; 56.59 Nicolas Ruel (ass Antonin Plagnat et Stanislav Lopachuk) Pénalités 6 minutes contre Bordeaux 12 minutes contre Amiens Absents Bordeaux : Alexandre Mulle (complications blessure) – Fabien Colotti (suspension) – Vince Tartari

Absents Amiens : Aku Alho – Tomas Simonsen



Photographe : Laurent Robert (archives)

1ère période :

Gardiens : Clément Fouquerel (Bordeaux) – Henri-Corentin Buysse (Amiens)

Capitaines : Marc-André Lévesque (Bordeaux) – Florian Sabatier (Amiens)



Les Boxers attaquent très rapidement ce match avec un premier tir d'Aina Rambelo qui passe légèrement à droite de la cage (0'09). Une minute plus tard, Aziz Baazzi offre le premier power-play du match aux Boxers (1'08) et cette phase de jeu offre plusieurs situations offensives dangereuses des locaux, notamment celle dirigée par le duo Massimo Carozza – Enzo Carry ; la défense picarde s'en sort très bien (1'45).

Le début de match bordelais est très intéressant car ce sont bien les Boxers qui parviennent à se créer les opportunités d'attaque les plus dangereuses et cela arrive régulièrement. Henri-Corentin Buysse intervient plus tard sur un tir de Massimo Carozza (4'07). Lors de la deuxième supériorité numérique qui leur est accordée, les Boxers font trembler les filets du gardien international français des Gothiques. Nikita Jevpalovs, placé à droite, décale dans l'axe Peter Valier. Celui-ci termine avec une déviation ras de glace sur laquelle Henri-Corentin Buysse doit s'incliner (1-0 à 4'31).



Ayant à présent un but de retard, les visiteurs ne tardent pas à réagir sur un lancer de Jonathan Desbiens bloqué par Clément Fouquerel, il s'agit du premier arrêt de la soirée pour le gardien bordelais (4'45). Une quinzaine de secondes plus tard, les Gothiques poursuivent leur indiscipline avec une obstruction près de la cage bordelaise de Nicolas Ruel sur Axel Prissaint (5'02). Les différentes phases de power-play dont bénéficient les Boxers offrent de belles choses et celle-ci ne déroge pas à la rêgle : Kevin Spinozzi ou Nikita Jevpalovs font chacun leur tour briller le gardien des Gothiques après un long temps fort offensif autour de la cage (6'21). Alors que ses partenaires font un joli travail en ce début de rencontre, autant défensivement que lorsqu'ils se trouvent en zone d'attaque, Clément Fouquerel passe un match plutôt tranquille. Dans les minutes qui suivent, l'attaquant finlandais des Boxers Karri Forsblom obtient par deux fois l'occasion de donner un second but d'avance à son équipe, d'abord sur la droite, puis face à la cage (11'56, 12'03).

Les Gothiques connaissent de réelles difficultés pour mettre leur jeu offensif d'attaque et ne trouvent pas suffisamment de solutions pour pouvoir être régulièrement dangereux. En revanche, Kevin Spinozzi décoche un gros lancer comme il en a l'habitude et un sauvetage miraculeux d'Henri-Corentin Buysse évite aux Gothiques d'encaisser le but du 2-0 (13'30).

Les cinq dernières minutes commencent avec un face à face entre Florian Sabatier et Clément Fouquerel remporté par le gardien des Boxers (15'13) à l'aide de sa mitaine. Les Gothiques terminent ce premier acte avec une série de nouvelles occasions de Stanislav Lopachuk, Nicolas Ruel et Antonin Plagnat.

Les visiteurs ne parviennent pas à égaliser avant la sirène et se heurtent à une solide défense, appuyée par un grand Clément Fouquerel.



Tirs BORDEAUX 14 AMIENS 5



Photographe : Laurent Robert (archives)

2ème période:

Le deuxième tiers commence en infériorité numérique pour les Boxers pendant treize secondes au cours desquelles aucune action n'est à signaler. La première occasion, bordelaise, est signée Jules Boscq : un tir en haut de zone repoussé par Henri-Corentin Buysse (21'55). Les Boxers conservent leur bon rythme et leurs intentions offensives déjà présentes dans la première partie de match. Quelques instants plus tard, Henri-Corentin Buysse stoppe un nouveau tir de Jules Boscq (24'20). La réaction des visiteurs arrive réellement une minute après sur une déviation devant la cage parfaitement bloquée par Clément Fouquerel, déjà auteur d'une solide prestation (25'30). Les joueurs d'Anthony Mortas, pourtant toujours menés d'un petit but, ne lâchent rien et font comprendre à leurs adversaires qu'ils ont les moyens de revenir à tout moment.

Tuukka Rajamäki (27'03) et Florian Sabatier (27'14) échouent face au dernier rempart bordelais qui s'impose en patron devant sa cage. Karri Forsblom et Peter Valier lancent une nouvelle phase offensive à l'entrée de la zone d'attaque. Placé face à la cage, Bastien Lemaitre s'empare du palet et décoche un tir d'une grande précision qui trouve la lucarne d'Henri-Corentin Buysse (2-0 à 28'43).



Sur la réaction des visiteurs, Clément Fouquerel effectue deux nouveaux arrêts exceptionnels et préserve son invincibilité jusqu'à présent. Trois minutes après la mi-match, Julien Guillaume décale Maxime Legault. Le numéro 54 bordelais ne se pose aucune question et trouve les filets sur un tir longue distance dans le coin droit du but (3-0 à 33'09).



Les Boxers reprennent réellement le contrôle du jeu et du palet et cela se vérifie par une nouvelle accélération de Julien Guillaume tout proche d'ajouter un quatrième but ; il échoue devant Henri-Corentin Buysse (33'50). La dernière occasions de ce second tiers-temps, dominé à nouveau par les Boxers, sera signée Maxime Legault qui dévie une passe de Loik Poudrier (37'48). Les deux dernières minutes ne feront pas évoluer le score et laissent donc les Boxers posséder logiquement trois buts d'avance au tableau d'affichage.



Tirs BORDEAUX 13 AMIENS 10



Photographe : Laurent Robert (archives)

3ème période :

Les Boxers repartent immédiatement en mode offensif et monopolisent la zone de jeu des Gothiques. Les visiteurs ne tardent pas à réagir et continuent de se heurter à une organisation tactique bordelaise qu'ils ne parviennent pas à contourner. La défense des Boxers est extrêmement vigilante et bien positionnée. Le travail des lignes défensives est très solide ce soir et s'appuie sur un marquage et un pressing efficace sur le porteur du palet, de nombreuses tentatives de shoots sont également bloquées dans les crosses afin d'éviter du travail à Clément Fouquerel.

Placé à la ligne bleue, Jules Boscq trouve la mitaine d'Henri-Corentin Buysse (46'05). En observant le nombre de tirs d'occasions bordelaises, les Boxers auraient pu augmenter clairement leur avance au tableau d'affichage sans un gardien du niveau d'Henri-Corentin Buysse. Lancé sur le côté gauche, Tuukka Rajamäki trouve Clément Fouquerel sur sa route (48'05). Alex Lindroos manque ensuite de peu le cadre (48'16). Une phase à 4 contre 4 intervient une minute après car un joueur de chaque équipe part en prison pendant deux minutes : Nicolas Leclerc et Massimo Corazza (49'38). Au cours de cette phase de jeu, les visiteurs s'en sortent d'abord remarquablement sur une nouvelle occasion de 4-0 pour les Boxers. Lancé sur la gauche d'une passe de Guillaume Roussel, Tuukka Rajamäki voit son tir repoussé par Clément Fouquerel. Le rebond devant la cage est favorable à Danick Bouchard qui suit parfaitement l'action et marque (3-1 à 50'59).



Ce but redonne des couleurs aux Gothiques qui sont complètement relancés pour aborder ces neuf dernières minutes. Baptiste Bruche obtient une nouvelle occasion dans les secondes suivantes et par la suite, les visiteurs exercent une forte poussée offensive près de Clément Fouquerel (54'15). Poussés par leur public pour tenir cet avantage, les Boxers souffrent défensivement mais ne cèdent pas sur les assauts picards de plus en plus réguliers.

Un nouvel arrêt déterminant de Clément Fouquerel rassure tout Mériadeck sur un tir dangereux de Stanislav Lopachuk (56'06). Ayant bénéficié d'un power-play, les Gothiques vont en profiter pleinement pour revenir à un petit but des Boxers. Les passes se multiplient avec un lancement de jeu du duo Antonin Plagnat – Stanislav Lopachuk. Nicolas Ruel, placé sur la droite, décoche un tir en force à ras de glace sur lequel Clément Fouquerel, surpris, ne peut rien faire (3-2 à 56'58).



Les Gothiques terminent cette rencontre plus forts dans les intentions offensives et celles-ci se multiplient devant la défense bordelaise pour aller maintenant chercher une prolongation mais ni Clément Fouquerel ni ses lignes défensives ne permettront aux visiteurs d'y parvenir. En toute fin de match, depuis le milieu de glace, Maxime Legault tente un long tir en direction de la cage vide, mais sans succès (59'46). La sirène retentit et libère les deux équipes sur la victoire (3-2) des Boxers, auteurs d'une très bonne prestation durant les 50 premières minutes, avant de ralentir physiquement sur la fin.



La saison démarre cependant de belle manière pour les hommes d'Olivier Dimet. Les Gothiques, de leur côté, auront montré de bonnes choses durant ce match et restent un adversaire à toujours prendre très au sérieux et qui ne lâche rien de la première à la dernière minute.



Tirs BORDEAUX 5 AMIENS 14



Photographe : Laurent Robert (archives)

Gardiens

Clément Fouquerel : 27 arrêts (60'00)

Henri-Corentin Buysse : 29 arrêts (58'29)



ETOILES DU MATCH



AMIENS : 77 Alex Lindroos



BORDEAUX : 1) 21 Peter Valier – 2) 20 Clément Fouquerel – 3) 5 Bastien Lemaitre



