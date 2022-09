Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 1ere journée : Cergy-Pontoise vs Chamonix 4 - 2 (0-1 2-0 2-1) Le 10/09/2022 Aren'Ice de Cergy Pontoise [ Cergy-Pontoise ] [ Chamonix ] Victoire aux forceps pour les Jokers Pour leur premier match de la saison régulière, les Jokers de Cergy-Pontoise recevaient les Pionniers de Chamonix. Les locaux sortirent victorieux (4-2) de cette confrontation non sans avoir souffert jusqu’à la fin face à une très belle équipe de Chamonix. Jolie opération comptable pour les franciliens et prestation plus que convaincante pour les haut-savoyards qui sortaient d’une belle pré saison et devraient faire mal à plus d’une équipe cette saison. Aren'Ice de Cergy Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 11/09/2022 à 18:40 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2031 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Bliek assistés de MM. Debuche et Douchy Buts :

Cergy-Pontoise : ; 25.22 Christiano Versich (ass Robert Baillargeon) ; 28.20 Robert Baillargeon (ass Pierre-Charles Hordelalay et Patrick Coulombe) ; 54.14 Gage Torrel (ass Pierre-Charles Hordelalay et Patrick Coulombe) ; 59.58 Aaron Miller

Chamonix : 12.50 Jakub Muller (ass Matthias Terrier et Gabin Ville) ; 56.23 Matthias Terrier (ass Aleksi Poikola et Clément Masson) Pénalités 16 minutes contre Cergy-Pontoise 14 minutes contre Chamonix



Acte 1 : Les Pionniers gagnent le bras de fer



Très belle entame de match des visiteurs qui d’emblée chassent haut leurs adversaires qui ont du mal à sortir proprement de leur zone. La vélocité des Pionniers rend difficiles et brouillonnes les premières relances des Jokers à l’image de Robert Baillargeon et Samuel Salonen, l’ex-chamoniard, qui se percutent et se retrouvent au sol en se jetant sur l’un des premiers palets joués. Le ton est donné les haut-savoyards seront durs à prendre ce soir. Les franciliens n’entendent cependant pas se laisser monter sur les patins et réagissent. Hélas pour eux, ils se font sanctionner sur leur première véritable occupation ducamp adverse quand, en fond de territoire, Gage Torrel qui venaitau soutien de Vincent Melin commet un slashing.



Après une minute de jeu les Pionniers se voient déja offrir une supériorité numérique mais ils n'en profitent pas car la boite verte les empêche de s'installer et, quand en fin de powerplay ils trouvent un angle de tir, Sebastian Ylönen montre qu'il est déjà bien dans son match.Le portier cergypontain confirme ses bonnes dispositions en réalisant un magnifique arrêt mitaine sur un lancer de Jakub Cerny, l'expérimenté attaquant tchèque des chamoniards.

Les Jokers ne sont pas en reste et Christiano Versich, sur un petit lancer, trouve la base du poteau gauche de Richard Sabol. Le portier blanc est impeccable sur les situations chaudes qui suivent, une tentative de Loïc Farnier, une action menée par Paul Schmitt et Louis Petit et enfin un lancer de Baillargeon qui finit dans son gant d’attrape.

Malgré les opportunités franciliennes, les haut-savoyards ne sont pas sous l’éteignoir, loin s’en faut. Ils pressent haut et se projettent très rapidement vers l’avant à la moindre occasion. Ylönen doit s’interposer plusieurs fois sur des revirements mais aussi sur des attaques placées conclues par des tentatives de Matthias Terrier. Le trop plein d’énergie chamoniard leur joue des tours et Gabin Ville commet une faute offensive sur une charge incorrecte. Les unités spéciales franciliennes entrent en jeu mais que ce soit Aaron Miller qui ne cadre pas ou d’autres tentatives de ses équipiers, toutes buttent sur un infranchissable Sabol.

Une fois au complet sur la glace, les haut-savoyards reprennent la maitrise du jeu. Après un nouvel avertissement sans frais pour les Jokers, une tentative de Clément Masson qui trouve le filet extérieur de la cage francilienne, les Pionniers brisent l’égalité sur une attaque placée. Lors d’une occupation de leur zone offensive, les chamoniards qui sont bien installés font tourner le puck et Ville et Terrier trouvent leur défenseur Jakub Müller lequel devant la bleue surprend Ylönen (0-1,12.50).



Les hauts-savoyards sont dans un temps fort et se créent plusieurs grosses occasions, notamment par Christian Silfver qui met le portier francilien à contribution. Côté Jokers Thomas Suire sera bien dangereux mais c’est surtout une obstruction de Cerny qui leur redonne la maitrise de la rondelle. Le jeu de puissance francilien est bien mené mais Sabol ne craque pas sous la mitraille. Ses coéquipiers lui doivent de ne pas avoir été rejoints et du coup ils se créent la dernière opportunité avant la pause, la tentative de Ville passant de peu au-dessus du cadre.



Le premier tiers fut un véritable bras de fer où les Pionniers jouèrent les poisons avec un fore-check haut et efficace contrariant considérablement les lancements de jeu des Jokers. Ces derniers, parfois maladroits ou dans l’obligation de prises de risque maximales pour le contourner, eurent cependant des opportunités, toutes annihilées par un Sabol des grands soirs.



Acte 2 : Les Jokers rentabilisent leur grosse première moitié de tiers



Les franciliens attaquent le deuxième vingt tambour battant et dès la première minute de jeu cela brasse beaucoup devant Sabol. Bilan des courses :un remplissage du banc des pénalités avec pas moins de 4 joueurs sanctionnés : Vincent Kara et Silfver pour les Pionniers, Baillargeon et Salonen pour les Jokers. A 4 contre 4 les espaces sont là et les pensionnaires de l’Aren’ice ne sont pas loin d’en profiter mais le gardien Slovaque dit non. Plus tard il s’interpose également sur une belle action de Petit sur la gauche qui avait récupéré son propre rebond.

Quoiqu’il en soit les Jokers sont plus tranchant en ce début de T2 et multiplient les occasions. Leurs efforts sont récompensés quand Baillargeon ressort la rondelle de derrière la cage pour Versich qui, de près sur la droite, attrape la lucarne (1-1,25.22).



Portés par cette égalisation les locaux sont survoltés et poussent les chamoniards à 3 fautes successives en moins de 2 minutes. Forts de la double supériorité numérique, les franciliens font tourner le puck et Patrick Colombe trouve Pierre-Charles Hordelalay excentré à droite qui sert immédiatement Baillargeon, lequel au second poteau pousse la rondelle au fond (2-1,28.20).



Les cergypotains sont passés devant et continuent à pousser mais le trident, puis la boite défensive de Chamonix tiennent le coup et résistent au jeu de puissance résiduel.

Petit à petit les haut-savoyards reprennent le contrôle du jeu et Yevgeni Nikiforov et Matt Tugnutt échouent tour à tour sur Ylönen. Un peu après les occasions chamoniardes se succèdent notamment par Kara ou Terrier mais n’ont pas plus de succès face au portier vert. Au cœur de ce temps fort des visiteurs il s’en faut de peu pour que Suire, sur un breakaway, ne trompe Sabol.

Les Pionniers ne desserrent pas l’étreinte, au contraire, ils obtiennent une nouvelle supériorité sur un cinglage de Suire (33.12). La boite verte est vigilante même si Nikiforov se procure une belle opportunité stoppée avec autorité par Ylönen. Les Jokers tuent la pénalité mais la pause arrive à point nommé pour eux car le gardien vert doit encore jouer de la botte sur une tentative de Müller, puis s’interposer face à Romain Chapuis et enfin bloquer du plastron la dernière tentative de Nikiforov.



Le tiers médian offrit 2 visages. Une première moitié qui fut dominée par les Jokers qui en profitèrent logiquement pour revenir et passer devant et une seconde où les Chamoniards mirent à mal leurs adversaires, ces derniers devant beaucoup à leur gardien de ne pas avoir été rejoints.



Acte 3 : Les Jokers tiennent jusqu’au bout.



L’ultime tiers sent le chaos les 2 équipes se rendant coup pour coup. Bien décalé par Antti Kauppila Miller trouve la mitaine de Sabol mais le pressing chamoniard ne faiblit pas et il faut pour les franciliens dépenser beaucoup d’énergie et de vitesse pour le contourner. Les occasions de faire le trou sont pourtant là pour les cergypontains lors des 5 premières minutes de la période. Salonen sert Hordelalay dans le haut du slot, Aurélien Dorey tente de loin, Suire et Torrel combinent bien de près, Schmitt contourne la cage pour retrouver Petit dans l’axe mais, toutes ces occasions trouvent la même conclusion : une impeccable intervention de Sabol.



Quand Versich offre un powerplay aux Pionniers l'égalisation est alors à la portée des visiteurs mais le lancer de Silfver ne finit pas au fond. Qu'à cela ne tienne, les chamoniards sautent comme des morts de faim sur les palets et en récupèrent plusieurs en zone neutre. Le jeu va d'un camp à l'autre, la tentative de Farnier en angle est détournée par Sabol et Ylönen gagne un face-à-face. Difficile de prédire qui va marquer mais le score ne peut en rester là. La réponse viendra en jeu de puissance suite à une faute de Mikko Kuukka, le solide défenseur finlandais de Chamonix(53.35). Les unités spéciales tournent bien côté Jokers, c'est encore Coulombe qui trouve Hordelalay lequel, du cercle d'engagement droit, lance à la cage pour trouver au poteau gauche la déviation de Torrel (3-1,54.14).



Les cergypontains ont enfin fait le break mais leur joie sera de courte durée car ils relancent immédiatement les Pionniers. En effet, dans la minute qui suit Versich est sanctionné pour crosse haute, la pénalité étant aggravée de 2 minutes supplémentaires après une vérification vidéo.

Les hauts-savoyard font le siège de la cage francilienne et Ylönen repousse une première tentative de Nikiforov puis intervient sur une seconde devant Joonas Alanne. Il ne peut rien juste après quand Masson décale Aleksi Poikola à la bleue, lequel décoche un puissant lancer dévié de près par Terrier (3-2,56.23).



Les Pionniers sont revenus à une longueur et la fin de match est étouffante pour les Jokers. Ils tuent la seconde moitié de pénalité et, bien poussés par leur public, résistent aux chamoniards qui finissent cage vide. C’est Miller qui, excentré en défense à sa bleue, après avoir récupéré le puck délivre les siens d’un lancer de sniper (4-2,59.58). La victoire a choisi son camp.



Dernier tiers palpitant où les Jokers surent bonifier un powerplay mais où, rapidement rejoints, ils furent sous la menace des Pionniers jusqu’à 2 secondes de la sirène.

Une belle entrée en saison régulière pour les deux équipes. Les cergypontains l'emportèrent mais les chamoniards montrèrent de très belles qualités. La suite du programme pour les 2 protagonistes : côté Jokers un déplacement chez les Diables Rouges de Briançon qui, battus à Mulhouse, voudront ouvrir leur compteur à domicile et, côté Pionniers, la réception du Hormadi d'Anglet probablement traumatisé par sa très lourde défaite concédée à domicile face à Gap.



