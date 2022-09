Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 1ere journée : Rouen vs Nice 4 - 2 (0-1 2-1 2-0) Le 09/09/2022 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Nice ] LM : Première victoire rouennaise Ouverture de bal pour les dragons pour cette première journée de ligue magnus de la saison 2022/2023 avec la réception des aigles de Nice. Au terme de cette saison sera délivré le 100ème titre de champion. D’un côté comme de l’autre, on déplore pour cette entame des absents, Kopta,Valtonen et Sutor coté azuréen, Chakiachvili, Nesa et un futur défenseur coté dragons. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 11/09/2022 à 11:32 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Ernecq assistés de MM. Douchy et Thiebault Buts :

Rouen : ; 21.22 Alexandre Mallet (ass François Beauchemin et Loïc Lamperier) ; 27.29 Kelsey Tessier (ass Aleksi Elorinne et Ulysse Tournier) ; 46.44 Bastien Maia (ass Kelsey Tessier et Sacha Guimond) ; 59.13 Quentin Tomasino (ass Christophe Boivin et François Beauchemin)

Nice : 14.45 Arturs Mickevics (ass Louis-Mathieu Belisle et Lucas Bonnardel) ; 38.16 Louis-Mathieu Belisle (ass Jérémie Penz et Arturs Mickevics) Pénalités 56 minutes dont 5+20 à Yeo et Cantagallo contre Rouen 38 minutes dont 5+20 à Bonnardel contre Nice



Rouen se fait surprendre.



A domicile Rouen veut de suite montrer sa présence et il ne fut qu’un demi-tour de pendule pour que Boivin se distingue en tirant du peu à côté du but de Weninger (00.31).

Photographe : Marine Romain Si durant les premières minutes la possession du puck est normand, ce sont les niçois qui sont les plus dangereux et qui oblige Pintaric à s’employer devant Mickevics (03.45) et Stebih (05.03). Rouen réagit par Tessier (05.15) et Lamperier (07.31) mais le dernier rempart des aigles répond présent.

Le match s’équilibre et aucune des deux équipes ne prend l’ascendant sur l’autre. Il faut un jeu de puissance à l’avantage des aigles pour que la situation se débloque.

La rondelle circule bien dans les crosses niçoises et c’est Mickevics qui met un point d’honneur à conclure avec un puissant lancer côté gauche dans la lucarne hors d’atteinte pour Pintaric (14.45 / 0-1 / Mickevics ass. Belisle et Bonnardel).

La réaction des dragons est timide et seule une action sur une attaque rapide du duo Mallet Beauchemin échoue sur Weninger et Cantagallo au rebond tire juste à côté (17.27).



Nice aura bien sur profiter de son jeu de puissance pour faire baisser pavillon à des dragons entreprenants mais pas encore efficaces.



Réaction rouennaise.



Avec un but de retard, Rouen entame le second tiers en mettant la pression sur les niçois qui se mettent à la faute. Le jeu de puissance va permettre aux dragons de revenir à parité.

Photographe : Marine Romain La rondelle est dans la crosse de Beauchemin côté droit qui délivre un caviar de passe pour Mallet à l’opposé qui fusille Weninger pour l’égalisation (21.22 / 1-1 / Mallet ass. Beauchemin et Lamperier).

L’intensité des normands ne faiblit pas mais ils buttent sur des niçois bien regrouper et surtout bien difficile à manipuler.

Il faut un exploit personnel de Tessier pour que les jaunes et noirs prennent le devant.

Elorinne dans sa zone défensive trouve Tessier qui remonte toute la glace sur la gauche et d’un tir du poignet loge la rondelle hors de porter de Weninger (27.29 / 2-1 / Tessier ass. Elorinne).

En une moitié de tiers, Rouen aura renversé le score. Pintaric permettra sa formation de rester en tête en s’imposant avec autorité devant Bonnardel et Kuronen (29.15). La fin de tiers approche, moment que choisit Nice pour mettre un coup de collier.

Si Belisle, une première fois, manque d’égaliser malgré une cage grande ouverte (38.10), la seconde fera mouche.

Penz, à droite, gratte un palet dans la zone offensive et trouve Belisle côté opposé qui d’un tir à mi-hauteur trompe Pintaric (38.16 / 2-2 / Belisle ass. Penz et Mickevics).



Rouen n’aura pas su garder son avantage en se faisant reprendre en fin de tiers face à des niçois bien organisés et difficile à manœuvrer.



Rouen prend l’avantage.

Photographe : Marine Romain

Pour ce dernier tiers, les affaires rouennaises ne s’arrangent pas, rattrapés pour Nice en fin de seconde période, ils attaquent celui-ci sans Mallet et Elorinne touchés. Mais il en faut plus pour faire abdiquer un dragon.

Constat que le gardien Weninger en a pu être témoin avec des interventions devant Beauchemin (40.23), Vigners (42.17) et Cantagallo (43.28). Il sera encore à son avantage devant Tessier grâce à une intervention de la mitaine (46.30). Mais il y a des limites et le jeu à trois des normands aura eu raison de la pugnacité du dernier rempart des aigles.

Guimond dans l’axe à la bleue sert Tessier côté gauche qui remet instantanément à Maia face à la cage qui marque cage ouverte (46.44 / 3-2 / Maia ass. Tessier et Guimond).

Splendide réalisation à montrer dans les écoles de hockey.

Après cette nouvelle prise d’avantage pour les rouennais, Nice tente de revenir et Rouen cherche à augmenter son avantage, du coup le palet va d’un but à l’autre et les deux gardiens redoublent de prouesses avec des arrêts de grande classe.

Photographe : Marine Romain La rencontre arrive à son terme et Nice va jouerson va tout en sortant son gardien (58.43) mais hélas pour les hommes de Sutor sans succès.

Au contraire le duo Beauchemin – Boivin sortent gagnant d’un duel, ce dernier offre à Tomasino le but de la délivrance en cage vide (59.13 / 4-2 / Tomasino ass. Boivin et Beauchemin).



Rouen remporte cette première rencontre du cru 2022/2023 face à une équipe niçoise qui en fera souffrir bien d’autre. Si tout ne fut pas parfait chez les dragons, ils auront eu, comme toujours, le mérite de ne jamais rien lâcher mais on sent déjà que des automatismes sont bien là bien qu’encore perfectible surtout au niveau de la défensive.



En zone de presse Fabrice Lhenry se dira satisfait par le sérieux et la bonne intensité mise par les dragons bien que les dragons auront péché dans la finition. Il n'a pas été surpris par l'opposition des niçois car avec le recrutement des aigles et les avoir vu évoluer, il savait que l'opposition serait grande.







