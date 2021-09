Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 1ère journée : Anglet vs Cergy-Pontoise 2 - 4 (0-1 1-2 1-1) Le 21/09/2021 Anglet [ Anglet ] [ Cergy-Pontoise ] Quand la bataille des Verts, Blancs, Rouges débute Pour cette première journée de championnat les Angloys vêtus de leur nouveau maillot ont accueilli les Jokers de Cergy avec le retour de Sebastian Ylönen sur son ancien terrain Anglet, Hockey Hebdo Ophélie Bourgine le 23/09/2021 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



773 spectateurs Arbitres : Mme Picavet et M. Furet assistés de MM. Barthe et Briolat Buts :

Anglet : ; 37.19 Michal Gutwald (ass Juho Makela et Arthur Larroque) ; 54.13 Nicolas Arrossamena (ass Oskars Batna)

Cergy-Pontoise : 17.31 Pierre-Charles Hordelalay (ass Steven Owre et Jules Lefebvre) ; 24.13 Steven Owre (ass Thomas Suire et Pierre-Charles Hordelalay) ; 34.28 Ryan Tait (ass Matic Podlipnik et Vincent Melin) ; 59.37 Pierre-Charles Hordelalay (ass Louis Petit et Vincent Melin) Pénalités 6 minutes contre Anglet 14 minutes contre Cergy-Pontoise Photographe : Jean Marc Lestage

Avec un début de match compliqué pour les deux équipes, c’est au bout de la 17ème minute que le Français Pierre-Charles Hordelalay assisté du Canadien Steven Owre et du Français Jules Lefebvre offre le premier but du championnat pour son équipe de Cergy-Pontoise. (17'31 0-1)

Pour cette 1ère partie de match, l’Hormadi comptabilise 2 minutes de pénalité autant que les Jokers.



Photographe : Jean Marc Lestage

Le second tiers est vite animé avec un second but pour les Jokers par un tir de Steven Owre assisté par Thomas Suire et Pierre Charles Hordelalay (24’13, 0-2)

10 minutes plus tard, Cergy enfonce le clou en inscrivant un troisième but en supériorité numérique par l’Américain Ryan Tait avec pour assistants le Slovaque Matic Podlipnik et le Français Vincent Melin (34’28, 0-3)

Quelques minutes après Anglet inscrit leur premier but par le Tchèque Michal Gutwald assisté par Lionel Tarantino et Arthur Larroque (37’19, 1-3)

Les Jokers comptabilisent 6 minutes de pénalité pour ce deuxième tiers contre 2 minutes pour l’Hormadi



Photographe : Jean Marc Lestage

Lors du 3ème tiers, les Jokers marquent un quatrième but qui, après vérification, ne sera pas validé. A la 54ème minute, Nicolas Arrossamena assisté de Oskars Batna ramène Anglet à 1 point (54'13, 2-3)

A 3 minutes de la fin du match, la sortie du gardien d’Anglet Florian Hardy n'est pas valorisé et c'est Cergy qui inscrira un but en cage vide par Pierre Charles Hordelalay assisté de Louis Petit et Vincent Melin à 24 secondes du coup de sifflet final (59'36, 2-4)

Dans ce dernier tiers les Angloys comptabilisent 2 minutes de pénalités contre 4 minutes pour Cergy.



Photographe : Jean Marc Lestage

Les Angloys tenteront de se rattraper de ce match perdu à domicile samedi prochain pour la deuxième journée contre les Scorpions de Mulhouse.

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







