2948 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Rohwedder assistés de MM. Fauvel et Simon Buts :

Cergy-Pontoise : 18.03 Sayam Limtong (ass Jarrett Lee et Jake Stella) ; 23.01 Arthur Hostein (ass Paul Le Lem et Nikita Shalei) ; 43.59 Sayam Limtong (ass Patrick Coulombe) ; 58.22 Matthew Philip (ass Nikita Shalei) ; 59.06 Oscar Gustafsson (ass Jakub Muller)

Amiens : ; 51.58 Rudy Matima (ass Antonin Plagnat et Janis Svanenbergs) ; 57.57 Jackub Izacky (ass William Lemay et Kieran Craig) Pénalités 42 minutes dont 5 à Stella, Gustafsson et Palocsik et 5+20 à Melin contre Cergy-Pontoise 46 minutes dont 5 à Larose et Richards et 5+20 à Izacky contre Amiens



Les Jokers plus efficaces que les Gothiques

Si les franciliens démarrent bien avec, dès les premiers instants, un lancer de Tanner Palocsik cueilli par la mitaine de Taran Kozun, les amiénois prouvent ensuite qu’ils sont bien là et Sebastian Ylönen doit lui aussi bloquer 2 tirs lointains de Justin Bergeron et de Kristjan Cepon.



Le ton ainsi donné le portier cergypontain doit rester vigilant car les Gothiques sont bien en place et pressent haut. La belle dynamique picarde aurait pu être interrompue quand Antonin Plagnat accroche Oscar Gustafsson (09.33) mais leur jeu en box-play déjoue plutôt bien l’avantage numérique adverse.



Les visiteurs sont au rendez-vous mais les Jokers ne sont pas en reste non plus et, vers la 6ème minute de jeu, Matthew Philipp résiste à un défenseur et s’échappe. Kozun est sauvé par son poteau.



Tout au long du tiers, le jeu est presque équitablement partagé malgré quelques erreurs de part et d’autre mais les Jokers très disciplinés et solidaires sont suffisamment bien organisés en défense pour contenir les Gothiques qui s’avèrent plus pressant mais inefficaces à la conclusion. Du coup, sur un palet récupéré par Jake Stella vers Jarrett Lee, Sayam Limtong, bien servi, se positionne dans le haut du slot et ajuste le portier blanc (1-0, 18.03).



Tirs cadrés de la période : 9 pour Cergy

13 pour Amiens

Solides et dominateurs les Jokers doublent la mise





Dommage pour les Gothiques car les Jokers font rapidement parler la poudre. Nikita Shalei et Paul Le Lem font circuler le puck en zone offensive où Arthur Hostein mystifie la défense et se recentre pour conclure d’un splendide revers (2-0, 23.01). Le jeune attaquant de 17 ans donne de l’air à son équipe et inscrit son premier but en professionnel.



Ce but semble avoir démobilisé les Gothiques qui sont moins fringants alors que les Jokers, de leur côté, maitrisent le match. Ainsi Gustafsson sollicite Kozun qui réalise un bel arrêt (29.00). Peu après, la situation des amiénois ne s’améliore pas quand Ilies Djemel se rend coupable d’un cinglage sur Melin (29.38). Ce powerplay vert est mieux joué que le premier mais Kozun tient la barraque.



Tirs cadrés de la période : 13 pour Cergy

4 pour Amiens

Les Gothiques tombent les gants en fin de match

Patrick Coulombe et Ben Sokay récupèrent le palet à la bleue avant que Sokay ne décale Limtong lequel ajuste Kozun (3-0, 43.59).



Il y a bien une réaction des samariens notamment par William Lemay, bien servi par Sean Richards, mais Ylönen reste infranchissable. Les Gothiques ont le mérite de ne pas lâcher et, alors que tout laisse penser qu’ils ne parviendront pas à trouver la faille, ils finissent par réduire l’écart. Sur un beau mouvement, Janis Svanenbergs sert Plagnat lequel lance dans l’axe et Rudy Matima qui assurait de voile touche visiblement suffisamment le palet pour tromper le portier cergypontain (3-1, 51.58).



Ce but les galvanise, et eux qui avaient tendance à sortir de plus en plus les épaules, durcissent carrément le jeu. La tension monte quand Cepon qui fait le ménage devant la cage se rend coupable d’une vilaine et inutile obstruction sur le gardien. Il n’en fallait pas plus pour que tout parte en cacahouète et en bagarre générale (53.30). Bilan des courses, une surpopulation carcérale : Felix Larose, Richards et Cepon écopent de 5 minute de gnouf coté amiénois avec un bonus de 2 minutes pour le slovène. Pour les Jokers ce n’est pas mieux, Stella, Gustafsson et Palocsik ont droit au même régime avec un bonus de 2 minutes pour Palocsik.



La tension ne retombe pas pour autant et Amiens qui pousse s’expose aux contres. A 4 minutes de la sirène, Sokay part en rush mais Kozun gagne le face à face. Peu après c’est Coulombe décalé qui tire juste au-dessus. Les Gothiques sont au bord de la rupture mais dans le prolongement de l’action c’est Maia qui oblige Ylönen à l’arrêt.



Tout reste possible alors Kevin Raymond Bergin, le coach amiénois, sort son gardien. La stratégie est payante bien que le but soit heureux. Sur une action de Craig relayée par Lemay, Jakub Izacky tente une passe transversale que Limtong, du patin, dévie involontairement dans son propre but (3-2, 57.57).



Les Gothiques y croient plus que jamais. Les Jokers s’épargnent cependant 2 dernières minutes pénibles et étouffantes en marquant rapidement en cage vide par Philip bien servi par Shalei (4-2, 58.22).



La frustration amiénoise doit être bien grande car plus tard Mathieu Mony vient chercher Limtong contre la balustrade et une autre échauffourée débute avant de finir en bagarre entre Izacky qui écopent chacun de 25 minutes de pénalité et filent directement au vestiaire.



Tirs cadrés de la période : 9 pour Cergy

8 pour Amiens

Meilleurs joueurs du match : Antonin Plagnat pour les Gothiques

pour les Gothiques Sebastian Ylönen pour les Jokers Belle entrée en matière pour Cergy et son jeune groupe. Après le match, Philippe Horsky, le nouveau Head coach francilien, se dira satisfait de l’état d’esprit de l’équipe malgré un premier tiers où ses joueurs ont tardé à pleinement se libérer. Le travail et la rigueur défensive est l’ADN qu’il souhaite continuer à inculquer à son équipe. Le prochain match à Anglet sur la petite glace de La barre sera un nouveau test pour lui comme pour son groupe. Patrick Coulombe quant à lui confirmera que le groupe a démontré un bel état d’esprit et le sens du sacrifice attendu. Malgré la jeunesse de l’alignement, il n’a pas ressenti de panique dans les dernières minutes du match où tout pouvait encore basculer.



Kevin Raymond Bergin, le head coach des Gothiques, regretta pour sa part le manque de finition de son groupe qui avait pourtant réalisé un premier tiers très prometteur avant de passer à coté lors du deuxième. Pratiquer un hockey de rattrapage où il faut courir après le score est toujours plus compliqué. En étant plus réalistes aujourd’hui lors du premier tiers, ses joueurs auraient dû donner une autre tournure au match. Il est néanmoins très satisfait de ses 2 dernières recrues (Larose et Craig) lesquelles, après seulement quelques jours, se sont déjà bien intégrées. Il va faire travailler son groupe sur la finition pour lui redonner la réussite nécessaire afin de la transposer en match. Il ne doute pas que les Gothiques seront prêts pour aller défier les Diables Rouges lors de la prochaine journée.



