Ligue Magnus : 1ère journée : Chamonix vs Gap 3 - 4 (0-1 0-2 3-0 0-0 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 21/09/2021 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Gap ] Un match à rebondissements C'est la reprise ! Les Pionniers retrouvent leur patinoire de Richard Bozon pour y affronter les Rapaces de Gap, pour l'ouverture de la saison 2021/2022 de la synerglace Ligue Magnus. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 23/09/2021 à 00:02 FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Cregut et Hauchart assistés de Mme Boniface et de M. Constantineau Buts :

Chamonix : ; 41.41 Phil Marinaccio (ass Emil Bejmo et Tomas Kudelka) ; 46.16 Jarkko Harjula (ass Christian Silfver et Clément Masson) ; 53.25 Clément Masson

Gap : 09.05 Bostjan Golicic (ass Julien Correia et Chad Langlais) ; 21.24 Benjamin Lagarde (ass Arturs Mickevics) ; 35.46 Fabien Colotti (ass Fabien Bourgeois et Paul Joubert) ; 65.00 Julien Correia Pénalités 16 minutes contre Chamonix 6 minutes contre Gap A sens unique



Les Gapençais facilitent d’entrée l’entame des Pionniers, Chad Langlais ne reste que 14 secondes sur la glace avant de partir s’assoir sur le banc des pénalités. Les locaux ne parviennent pas à s’imposer dans la zone offensive.

Le rythme s’impose rapidement, au retour à 5, c’est Mesikammen, le chamoniard, qui sera pénalisé. Les Gapençais ne feront pas mieux que leurs homologues en supériorité numérique. Rohat se crée une belle opportunité en solitaire mais ne pourra concrétiser.

Les Pionniers commettent quelques maladresses, Gap en profite pour chiper le palais en zone neutre, Sabol, lui, ne fait pas d’impaires et contre l’occasion.

Maxime Richier

Les Gapençais prennent rapidement les commandes du jeu, Golicic se montre dangereux, la défense locale résiste tant bien que mal. Les joueurs de Gap ont sans cesse un coup d’avance, Marinaccio en retard se fait reprendre par le quatuor arbitral. Les Rapaces ont pris leurs marques pendant le 1er power-play, le second leur permet d’être nettement plus fluides et trouvent la faille pour prendre les commande de la rencontre, 0-1 à 9’05 [5-4].



Sabol sauve la mise à ses partenaires qui, souffrent énormément en ce début de rencontre.

Après 13 minutes de jeu Bejmo se crée enfin une occasion, son tir sera tout de même dévié sans trop de problèmes par le portier gapençais, Junca.

Vas bute sur Junca à quelques secondes de la pause, mais c’est en toute logique que Gap rentre au vestiaire avec l’avantage du score.





Gap toujours plus fort



Salonen montre le bout de son nez par un tir plein axe, malheureusement pour lui, ses coéquipiers perdent le palet dans la foulée. Ironie du sort, Benjamin Lagarde, ex chamoniard, s’échappe seul pour venir crucifier son ancien équipier, Sabol, qui ne peut rien faire, 0-2 à 21’24.

Maxime Richier

La tournure de cette seconde période reste inchangée, Gap ne cesse de mettre de l’activité en zone offensive. Les Pionniers se créent quelques occasions sans pour autant être transcendants, les échanges entre les joueurs ne sont pas convainquant, et leurs adversaires se régalent de ce désarrois chamoniard.

Alors que la défense chamoniarde peut enfin souffler grâce à une offensive, Marinaccio s’emporte et sera pénalisé. Déjà sans cesse en danger, les box-play n’arrangent pas les affaires des locaux.

Les Pionniers n’y arrivent pas, enchainent les erreurs et les Rapaces profitent des supériorités à répétition. Dans un angle fermé, Colotti enfonce le clou, 0-3 à 35’46 [5-4].





Une opposition retrouvée



Alors que les Pionniers débutent l’ultime tiers en infériorité à cause d’un retard de jeu, ce sont les Gapençais qui se font surprendre par un tir de Marinaccio, le palet rebondit sur la crosse de Bourgeois qui trompe Junca, 1-3 à 41’41 [4-5].



Ce but rebooste les locaux, et bénéficient d’une supériorité, Kudelka lance à la cage, Junca manque de visibilité mais parvient à stopper l’opportunité. Les Pionniers insistent, Harjula tente sa chance et parvient à lancer parfaitement sous la barre, 2-3 à 46’16 [5-4].

Maxime Richier

Masson en bon chef de fil, va provoquer par deux fois la défense adverse, mais il n’est pas récompensé de ses efforts !

Chamonix s’est totalement métamorphosé durant la pause et enchaine les occasions ! Les Rapaces en supériorité, ne retrouvent pas leur grinta, au contraire Marinaccio s’échappe en contre, et passe à un cheveu de l’égalisation. Junca se déploie en grand écart. Sabol répond de son côté de tout aussi belle manière face à Faure.

Incroyable ! Masson est sûrement le joueur qui veut croire le plus à l’égalisation, il s’en donne alors les moyens, et s’en va percer la défense afin de briser le dernier rempart, 3-3 à 53’25.



Le public est tenu en haleine par ce retour fracassant des haut-savoyards, et pourront profiter de 5 minutes supplémentaires en prolongation.





Prolongation et tirs aux buts



Langlais tente le 1er tir, sans conviction. Salonen s’essaie à son tour, bien dévié par Junca.

Colotti, seul face à Sabol ne parvient pas à glisser la rondelle en feintant, Sabol résiste.

Les équipes ne parviennent pas à se départager en prolongation. Place aux tirs aux buts !

Maxime Richier

Il faudra patienter jusqu’au 7e tireur gapençais pour voir un but ! Correia sera le seul buteur dans cette série, et donne la victoire aux gapençais, 3-4 à 65’00.





Manquant d’automatismes, les Pionniers sont restés stoïques durant 40 minutes, faisant les affaires des Rapaces de Gap. Au fond du trou, les locaux ont fini par se surpasser pour égaliser. Toutefois, la loterie des tirs aux buts, décernera la victoire 4 buts à 3, aux Gapençais, qui n’auront pas démérité pour autant !

