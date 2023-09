Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 1ere journée : Nice vs Amiens 2 - 3 (0-0 1-3 1-0) Le 09/09/2023 Nice - Patinoire Jean Bouin [ Nice ] [ Amiens ] Les Gothiques s’imposent sur la Côte Hier soir, Nice recevait Amiens pour la première journée de Synerglace Ligue Magnus. Pour la première de Frantisek Stolc sur le banc azuréen, les Aigles ont commencé un nouveau chapitre. Nice - Patinoire Jean Bouin, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 10/09/2023 à 20:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



905 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Rauline assistés de MM. Ugolini et Creux-Beaugiraud Buts :

Nice : 23.45 Yoan Salve (ass Kasper Elo et Norbert Abramov) ; 55.02 Filipp Pangelov-Yuldashev (ass Ivan Esipov et Yoan Salve)

Amiens : ; 24.24 Zachary Lavigne (ass Tomas Simonsen et Justin Bergeron) ; 27.29 Tomas Simonsen (ass Zachary Lavigne et Kaylian Leborgne) ; 35.57 Zachary Lavigne (ass Tomas Simonsen et Kaylian Leborgne) Pénalités 8 minutes contre Nice 6 minutes contre Amiens



Vingt minutes équilibrées



La première occasion revient à Belisle, bien décalé par Elo sur la gauche après un patinage dans l’axe. Après deux minutes de jeu seulement, Amiens se retrouve en infériorité numérique pour une faute de Plagnat. Nikiforov se procure la première opportunité mais son tir depuis le flanc droit trouve la mitaine du portier adverse. Nice pousse mais ne parvient pas à trouver la faille, avec une défense des Gothiques solidaire et déterminée. Suite à cela, la partie s’équilibre et les Amiénois prennent le contrôle de la rondelle. Malgré des tentatives de passer sur les côtés, la défense azuréenne fait barrage avec beaucoup de densité. Lanvers shoot fort juste après la ligne bleue pour essayer de surprendre le nouveau gardien des Gothique, Fouquerel en provenance de Bordeaux.Mais de la botte, le Caennais d’origine détourne le palet. Bespalov est très peu sollicité, lui qui est arrivé sur la Côte d’Azur avec un CV de qualité. Après dix minutes de jeu, il aura gelé qu’un seul palet. Les Aigles procèdent beaucoup en contre et depuis leur zone défensive avec de la densité dans le patinage. À l’image de Babka qui s’en va sur le côté droit et mise dans l’axe vers un partenaire, sans ouvrir la marque.



Photographe : ©Patrick Giaume

Les officiels sifflent beaucoup d’hors-jeux qui cassent le rythme, notamment pour les visiteurs. Ce manque d’inattention agace Richer sur son banc. Les Gothiques offrent une nouvelle pénalité à 13’28 à l’encontre de Djemel. Pourtant en difficulté, Suire aune magnifique occasion d’ouvrir la marque en infériorité numérique après un palet perdu dans l’axe par les Aigles. Seul face à Bespalov, il tombe face à un roc. La crosse haute de Lanvers sur Lavigne à 18’39 offre aux Picards une première situation de powerplay cette saison. Le gros travail de Vitou et Valve ont permis aux locaux de contenir les tentatives adverses pour faire sauter le verrou. Bespalov s’est opposé une seule fois en deux minutes sur le seul tir adverse. Le retour aux vestiaires est sur un score de parité logique.



Tirs : 7 pour Nice / 12 pour Amiens



Le trio Simonsen, Leborgne et Lavigne intenable



Amiens surprend Nice avec une très belle occasion de Maia qui effectue une lourde frappe bien détournée par le gardien local. Cela fait suite à une infériorité numérique de Nice où il ne restait que quelques secondes, bien essayé ! Jean Bouin va être délivré en tout début de cette deuxième période.Nice ouvre la marque par Salve sur un shoot en reprise après un engagement remporté par Elo (23:45 ; 1-0).



Pour autant, les hommes de Richer ne vont pas lâcher de suite et vont égaliser trente-neuf secondes plus tard.Simonsen égalise après un gros travail de Lavigne (24:24 ; 1-1).



Suite à cela, les Gothiques vont pousser et inscrire un second but ! Simonsen double la mise sur une belle passe de Lavigne après un pressing remporté de Leborgne (27:29 ; 1-2). Coup dur pour les locaux qui avaient fait le plus dur auparavant.



Photographe : ©Patrick Giaume Cette déconcentration coûte pour le moment très cher aux coéquipiers de Belisle. Nice ne parvient pas à se reprendre et offre un power play à la demi-heure de jeu. Babka sanctionné, les Aigles ne doivent pas encaisser un troisième but.

Cette fois-ci, les paires défensives font le travail ainsi que Bespalov sur le gong. Après une frappe repoussée, Fouquerel se fait percuter par Espivov qui ne pouvait contenir son élan. Le souffle coupé, les Amiénois contestent et demandent un peu plus mais les officiels ne bronchent pas. Le coup de massue va intervenir à cinq minutes de la fin de ce second acte très plaisant.Le palet est perdu par Levesque. Simonsen récupère et transmet à Lavigne qui profite des erreurs niçoises pour mettre le troisième but (35:57 ; 1-3).



Amiens rentre aux vestiaires avec deux buts d’avance en ayant dominé ce second acte haut la main.



Tirs : 7 pour Nice / 19 pour Amiens



Réveil tardif des Aigles



La réaction des Niçois doit être immédiate afin de pouvoir obtenir à minima la prolongation. Ni Pangelov-Yuldashev ou Levesque ne parviennent à réduire la marque. Kuronen plonge devant Fouquerel pour récupérer un rebond mais sa finition ne peut trouver le cadre adverse. Dans les premières minutes en tout cas, les Niçois font beaucoup d’efforts. Le palet est en possession des hommes de Stolc et le sera davantage au premier power play de cette période pour Gibb. Rien ne sera marqué, la défense amiénoise fut très bonne et Fouquerel déterminant sur tous les tirs subis.



Photographe : ©Patrick Giaume Pendant un moment, une période de flottement se fait ressentir. La préparation des clubs venant de se finir, il est normal de noter cela. Pangelov-Yuldashev est pénalisé pour un cinglage évitable à 52’54. Alors que la pénalité touchait à sa fin, Nice réduit la marque et peut espérer obtenir quelque chose ! Pangelov-Yuldashev réduit la marque et se rattrape de sa pénalité reçue auparavant dès sa sortie de prison (55:02 ; 2-3). L’Ukrainien sort d’une saison très complète avec 24 points à Unia Oswiecim (Pologne).



Jean Bouin est en folie et pousse ses joueurs. Fouquerel est désormais assailli de tirs dont un qui va sauver sur sa ligne. Il réalise une fin de match incroyable pour sa première sous ses nouvelles couleurs.



Tirs : 14 pour Nice / 8 pour Amiens



Photographe : ©Patrick Giaume

