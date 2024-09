Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 1ere journée : Nice vs Chamonix 3 - 2 (1-1 1-0 1-1) Le 13/09/2024 Patinoire Jean Bouin de Nice [ Nice ] [ Chamonix ] Le changement, c’est maintenant ! Sous les yeux des nouveaux actionnaires (Etienne Boulay, Filipe Bastos et Jean-François Ropart), les Aigles ont réussi leur entame de championnat malgré la domination de Chamonix. Patinoire Jean Bouin de Nice, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 14/09/2024 à 18:21 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1097 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo G. et Barcelo J. assistés de MM. Ugolini et Constantineau Buts :

Nice : 04.44 Filip Dvorak (ass Marek Sloboda et Teemu Loizeau) ; 27.27 Julien Msumbu (ass Marc André Lévesque et Joseph Broutin) ; 53.56 Lucas Kalan (ass Marek Sloboda et Louis Cirgues)

Chamonix : ; 06.41 Matt Tugnutt (ass Ricards Grinbergs et Camil Durand) ; 51.25 Saku Kivinen (ass Jackub Izacky et Jakub Muller) Pénalités 6 minutes contre Nice 2 minutes contre Chamonix Un premier tiers bien équilibré



Dès 2:26 de jeu, les Aigles sont sanctionnés avec une pénalité contre Dvorak suite à une charge incorrecte. Les Pionniers vont dominer avec des tentatives repoussées parfois difficilement par Molder, mais cette première infériorité numérique réussie pour les défenseurs Azuréens va donner un coup de boost aux attaquants. Car peu après, les hommes de Stolc vont ouvrir la marque relativement tôt. Suite à un palet perdu en zone défensive gauche, une situation de 2 contre 1 se présente. Sloboda distille une belle passe décisive pour Dvorak (04:44 ; 1-0).



Photographe : © Patrick Giaume

Piqués au vif, les Hauts-Savoyard vont dans la foulée réagir avec l’égalisation de Tugnutt, pourtant diminué physiquement avec une côte fêlée. Au cœur de la défense niçoise, l’originaire de Portland égalise avec intelligence (06:41 ; 1-1).



Tactiquement, les visiteurs offrent beaucoup d’options sur les flancs où le déséquilibre est flagrant. Les deux équipes ont des opportunités, Nice bénéficiera d’un power-play à 11:18 à l’encontre de Muller pour un cinglage, sans conséquences. Les deux formations rentrent aux vestiaires avec ce sentiment d’un nul équitable.



Les Aigles efficaces, les Pionniers imprécis



La reprise est à l’avantage des chamoniards. En effet, Nice a beaucoup de difficulté à conserver le palet. Les attaques s’enchaînent durant huit minutes. Molder ne laisse rien passer et maintien son équipe dans le match. Les hommes de Stolc ont un plan de jeu simple mais qui fonctionne : le contre. Levesque est à la manœuvre, trouve Broutin qui tente en pivot un tir. Le palet sort sur le côté gauche sur Msumbu qui se jette de loin pour ajuster Aubrun, en retard sur son déplacement (27:27 ; 2-1). Cruel pour les coéquipiers de Masson qui avaient pourtant fait tout ce qu’il fallait, mais les niçois ont été réalistes et surtout, opportunistes.



Photographe : © Patrick Giaume

Akerman évitera plus tard un troisième but suite à son excellent retour sur un attaquant des Aigles. Cinq minutes avant la pause, Chamonix pousse mais n’arrive pas à recoller au score. La faute à une défense niçoise solidaire et compacte. Les deux équipes rentrent aux vestiaires en vue, une troisième période qui offrira un beau suspens.



Victoire sur le gong



Les Pionniers reviennent avec de belle intention pour tenter de revenir rapidement dans ce dernier tiers. Ten Braak a une magnifique opportunité mais trouve sur son chemin l’incontournable Molder. L’estonien réalise un très beau match, lui qui a su gagner sa place avec brio suite à ses performances de la saison passée. Les hommes de Bogdanov vont finalement égaliser après tout ses efforts par Kivinen sur le flanc gauche, assisté par Izacky qui avait fait un gros travail au préalable (51:25 ; 2-2).



Photographe : © Patrick Giaume

La célébration est à peine achevée que les lignes des Pionniers vont immédiatement être submergées. Malgré une très belle parade d’Aubrun sur Sloboda, Kalan en profite pour effectuer un tour de cage afin de glisser la rondelle dans les filets adverses (53:56 ; 3-2).



Les Pionniers tenteront tant bien que mal d’égaliser. Même à 6 contre 4 suite à une pénalité en fin de match contre les Aigles, la réussite était défensive avec une belle solidarité et un Molder XXL. Les absences de deux joueurs majeurs (Gabin Ville et Stan Lopachuk) côté Cham’ a fait du mal car les visiteurs auraient pu obtenir un meilleur sort qu’une défaite.



Nice sous pression avec l’arrivée d’une nouvelle direction, a bien démarré son championnat contre un concurrent direct. Le calendrier azuréen en ce mois de septembre sera chargé et passionnant. Grenoble sera le futur adversaire des Aigles.



Photographe : © Patrick Giaume



Les chiffres du match : Tirs : 23 (Nice) – 38 (Chamonix)

Engagements : 26 (Nice) – 24 (Chamonix)

MVP HH : Molder (Nice) – Masson (Chamonix)

La décla’ d’après-match



Msumbu :

« Nous sommes contents de cette victoire, on avait à cœur de gagner. On s’est bien battu. Dans le dernier tiers on a été les premiers sur le palet afin de sortir de la zone défensive. Mon premier but à Jean Bouin restera dans ma mémoire, les supporters ont fait beaucoup de bruit c’était génial ! Les regards sont tournés à Grenoble, on va travailler fort pour faire un résultat.

