Hockey sur glace - Ligue Magnus : 1ere journée : Nice vs Chamonix 3 - 1 (0-0 2-1 1-0) Le 12/09/2025 Patinoire Jean Bouin de Nice [ Nice ] [ Chamonix ] Une victoire convaincante pour les Aigles Nouveau logo, pour une nouvelle ère ! Les Aigles de Nice ont parfaitement lancé leur saison de SYNERGLACE Ligue Magnus en s’imposant à domicile face aux Pionniers de Chamonix, ce vendredi soir, sur le score de 3-1. Devant leur public, les Niçois ont livré une prestation solide et maîtrisée, s’appuyant sur une défense compacte, un gardien impérial et une attaque opportuniste. Patinoire Jean Bouin de Nice, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 13/09/2025 à 13:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



810 spectateurs Arbitres : MM. Baudry et Peuriere assistés de Mme Cheyroux et de M. Aumeras Buts :

Nice : 28.44 Colin Morillon (ass Jordan Mugnier et Henry McKinney) ; 33.25 Robin Johansson (ass Charles-Antoine Roy et Nicolas Ruel) ; 50.22 Jesper Larinmaa (ass Hugo Nogaretto et Henrik Rommel)

Chamonix : ; 37.06 Stanislav Lopachuk (ass Jérémy Fortin et Albin Thyni Johansson) Pénalités 8 minutes contre Nice 14 minutes contre Chamonix Un premier tiers fermé



L’entame de match est marquée par plusieurs situations spéciales. Nice obtient rapidement deux supériorités numériques, sans parvenir à concrétiser. Chamonix se montre ensuite dangereux à son tour, mais Shank veille dans les buts niçois avec plusieurs arrêts déterminants.



Les deux équipes se neutralisent et rentrent aux vestiaires dos à dos (0-0).



Photographe : © Sébastien Aujard



Les Niçois prennent les devants



Au retour de la pause, les Aigles haussent le ton.

Après une récupération haute, Morillon ouvre le score d’un tir puissant qui trompe Aubrun (1-0, 28:44).



Quelques minutes plus tard, Roy et Ruel combinent parfaitement pour servir Johansson, idéalement placé au second poteau, qui double la mise (2-0, 33:25).



Les Pionniers réduisent l’écart avant la deuxième sirène par Lopachuk (2-1, 37:06), mais Nice conserve son avantage grâce à un jeu collectif discipliné et un Shank toujours vigilant.



Photographe : © Sébastien Aujard



La confirmation au dernier tiers



Dans le troisième acte, les Aigles restent solides et ne laissent que peu d’opportunités à leur adversaire. Chamonix tente de revenir mais se heurte à une défense bien en place et à un gardien en grande forme. Larinmaa, bien lancé par Roy, fait le break d’un superbe revers en lucarne (3-1, 50:22).



Un but qui scelle définitivement la rencontre. Malgré les dernières tentatives des Pionniers, y compris en sortie de gardien, Nice gère sereinement la fin de match et s’offre une victoire méritée pour débuter la saison.



Photographe : © Sébastien Aujard



Un départ prometteur



Avec cette première victoire, les Aigles de Nice lancent parfaitement leur campagne 2025/2026. Solides défensivement, efficaces offensivement dans les moments clés et portés par un gardien décisif, les Niçois confirment leurs ambitions et prennent confiance avant les prochaines échéances.





Photographe : © Sébastien Aujard







HIGHLIGHTS





VIDEO réalisée par





