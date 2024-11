Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 1ère journée : Rouen vs Angers 6 - 1 (3-0 1-0 2-1) Le 10/11/2024 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Angers ] Rouen s’impose en patron face à Angers. Les Dragons sont de retour sur l’ile Lacroix ce dimanche après-midi après une victoire contre Briançon deux jours plus tôt. Les Angevins eux sont sur une série de 4 victoires consécutives. Les Rouennais retrouvent Colomban pour ce match face au second du championnat mais sont toujours privés de Kytnar, Goncalves et Cantagallo. Côté Angevins, O'Connor et Tavernier sont toujours suspendus. C’est le moment pour Rouen de montrer son vrai visage face à une très belle équipe du championnat. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Hayes Jean-charles le 12/11/2024 à 09:19 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Metais et Rauline assistés de MM. Cady et Simon Buts :

Rouen : 08.32 Tomas Simonsen (ass Loïc Lamperier et Francis Perron) ; 09.53 Rolands Vigners (ass Sébastian Bengtsson et Vincent Nesa) ; 17.38 Francis Perron (ass Tomas Simonsen et Anthony Rech) ; 24.40 Loïc Lamperier (ass Jared Dmytriw) ; 40.22 Daniel Glad (ass Guillaume Naud et Francis Perron) ; 52.52 Sébastian Bengtsson (ass Alexander Lindelof et Jared Dmytriw)

Angers : ; 56.00 Jesper Kandergard (ass Matt Prapavessis et Matt Wilkins) Pénalités 12 minutes contre Rouen 13 minutes dont 5 à Orlov contre Angers



Les Dragons impressionnent.



Le match débute sur les chapeaux de roues, avec une exclusion dès Angevins des la neuvième seconde qui ne donnera rien pour les Dragon puis une exclusion de Lampérier pour cinglage à la deuxième minute.

Les ducs se retrouvent en position idéale pour ouvrir le score mais Rouen défend son but avec envie et repoussent chaque entrée en zone.

Photographe : Marine Romain Les Dragons sont bien rentrés dans la partie et remportent beaucoup de duels le long de la bande. Les Angevins montrent certaines faiblesses dans le jeu et se mettent de nouveau à la faute, d’abord par Di Dio Balsamo puis Wilkins.

Les Rouennais mettent une grosse pression sur la cage de Leveque qui réalise de nombreux arrêts mais fini par céder.

Sur un lancer de Lampérier servit devant la cage, Leveque repousse de la botte mais Simonsen bien présent au second poteau reprend le palet pour le propulser au fond des filets (08.32 / 1-0 / Simonsen ass. Lampérier et Perron).

Le match est lancé, Rouen score en premier ce qui n’était pas arrivé depuis quelques matchs sur l’île Lacroix.

Quelques minutes plus tard, Vigners double la mise sur un palet récupéré derrière le but à la lutte avec deux défenseurs par Nesa qui remet au centre pour Vigners qui arrive lancé et ajuste Leveque (09 .53 / 2-0 / Vigners ass. Nesa et Bengtsson).

Les Dragons lancent idéalement le match avec ce second but, les Angevins accusent le coup mais réagissent par Charbonneau qui place un joli lancé sur le poteau de Setanen qui garde sa cage inviolée.

Photographe : Marine Romain Les Ducs ont l’occasion de réduire le score avec une exclusion de Lindelof mais Setanen réalise des arrêts de grande classe face à Wilkins et Charbonneau. Le portier Rouennais réalise un premier tiers de haut niveau.

Le score de 2-0 ne suffit pas aux Dragons qui repartent de l’avant dans cet fin de tiers, Simonsen se lance à droite de la cage pour faire le tour de celle-ci mais parvient à réaliser un lancer vicieux juste avant de la contourné, Leveque attentif repousse le puck mais Perron se précipite pour pousser le palet sous la jambière de Leveque. (17.38 / 3-0 / Perron ass. Simonsen et Rech).

Les Dragons triple la mise dans ce premier tiers et montrent à leurs supporters qu’ils sont capables de faire de belles choses.

Chakiachvili est chassé pour les deux dernières minutes de ce tiers mais une fois de plus le sacrifice collectif des Dragons paye et le score n’évolue pas.



Un premier tiers engagé avec 6 minutes de prison de chaque côté, mais une nette domination des Rouennais avec 13 tirs contre 5 pour les Angevins.



Rouen fait cavalier seul.



Les Dragons reviennent des vestiaires avec les mêmes intentions que dans le premier tiers, ils remportent leur duels sortent de leur zone sans perdre le palet, les passes sont bien ajustés et on retrouve le niveau de jeu affiché lors des matchs de CHL.

Photographe : Marine Romain Les Ducs quant à eux sont passifs et laisse les Dragons libre de s’installer en zone offensives, ils sont rapidement punis par Lampérier d’un magnifique tir du revers dos au but après un service de Dmytriw (24.40 / 4-0 / Lampérier ass. Dmytriw).

Les Rouennais prennent logiquement 4 buts d’avance et sont proches de scorer de nouveau quelques minutes plus tard par Bengtsson et Dmytriw qui se retrouve seul face à Leveque qui réalise un bel arrêt.

Chakiachvili va offrir une opportunité aux Ducs de jouer en supériorité suite à un cinglage mais une nouvelle fois les unités spéciales et le portier Rouennais vont tuer cette pénalité malgré de nombreuses tentatives des Ducs.

Le duo Nesa,-Simonsen très en forme dans ce match, met au supplice la défense Angevine avec leur vitesse d’exécution, Prapavessis se retrouve chassé suite à un cinglage. Les Dragons font le siège du but de Leveque mais ne parviennent pas à trouver l’ouverture.

Les Dragons retrouvent un niveau de jeu très intéressant et poursuit son cavalier seul dans ce match. Il faut confirmer durant le dernier tiers et ne pas se faire peur.



Rouen taille patron, les Ducs sauvent l’honneur.



Les ambitions des Ducs sont anéanties dès le retour des vestiaires avec un but après 20 secondes de jeu. Une mise au jeu remporté en zone offensive par Perron, Naud récupère le palet et transmet à Glad qui d’un tir frappé puisant propulse le palet sous la barre. Leveque ne peut rien faire. (40.22 / 5-0 / Glad ass. Naud et Perron).

Les Ducs tentent de sortir la tête de l’eau dans ce match mais Setanen ferme la boutique et réalise plusieurs arrêts important notamment un arrêt de la mitaine à bout portant qui prenait le chemin de la lucarne.

Photographe : Marine Romain Les Dragons baissent de rythme dans ce dernier tiers et Tommila se met à la faute sur une offensive des Ducs, ce qui offre deux minutes de power play. Les unités spéciales Rouennaises sont bien en place devant leur gardien et repoussent les nombreux assauts de l’équipe Angevines.

La frustration se fait ressentir côté Angevins et Orlov réalise un mauvais geste sur Simonsen qui l’envoi 5 minutes en prison suite à une charge dans le dos.

Les Rouennais installent leur jeu de puissance et s’offre un sixième but, Lindelof décale Bengtsson qui d’un tir puissant sur réception trompe Leveque a mi-hauteur au second poteau. (52.52 / 6-0 / Bengtsson ass. Lindelof et Dmytriw).

Les Dragons poursuivent leur sans faute dans ce match et son proche d’offrir un blanchissage à leur portier mais sur une dernière offensive des Ducs, le palet ricoche sur la barre puis est repoussé par le plexi derrière le but pour revenir devant la cage, Kandergard nouveau joueur des Ducs reprends et trompe Setanen qui avait jusque-là fait le match parfait. (56.00 / 6-1 / Kandergard ass Prapavessis et Wilkins).

Les Ducs sauvent l’honneur pour leurs supporters venus en nombre en ce dimanche.

Le public ne se trompe pas, l’équipe des Dragons domine largement le second du championnat qui se présente ce jour sur l’île Lacroix et réalise une belle opération pour le moral des troupes. Les Dragons rassurent également par le niveau de jeu affiché ce jour et réalisent un match complet dans tous les secteurs du jeu.



Place maintenant à deux déplacements avant de revenir le 19 novembre sur l’île Lacroix face à Chamonix.

A noter l'excellente performance de Setanen chouchou du public Rouennais ce dimanche qui a gratifié la patinoire d'une magnifique roulade en fin de match.







