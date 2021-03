Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 1ère journée : Rouen vs Bordeaux 4 - 2 (1-1 2-1 0-0) Le 18/03/2021 Rouen : l'ile Lacroix [ Rouen ] [ Bordeaux ] Les dragons crient victoire ! Les Dragons reçoivent ce soir une des rares équipes ayant réussi à leur tenir tête dans ce championnat peu ordinaire, qui aura été malmené par l’épidémie de la COVID 19. Revanchard les dragons attendent de pied ferme une équipe bordelaise qui avait pris plaisir à piquer l’orgueil Rouennais sur prolongation. Auréolés de leur statut de champion de la saison 2020-2021, les Rouennais ont à cœur de renvoyer l’ascenseur avec le gain du match Rouen : l'ile Lacroix, Hockey Hebdo Ludovic Manchon le 19/03/2021 à 22:21 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Cregut et Furet assistés de MM. Douchy et Yssembourg Buts :

Rouen : 13.38 Nicolas Deschamps (ass Mark Flood et Joris Bedin) ; 26.08 Brock Trotter (ass Anthony Guttig et Rolands Vigners) ; 37.01 Rolands Vigners (ass Anthony Guttig et Mark Flood) ; 39.11 Jacob Lagace (ass Cam Barker et Nicolas Deschamps)

Bordeaux : ; 18.43 Mathias Arnaud (ass Alexandre Mulle et Simon Bourque) ; 29.13 Andrew Johnston (ass Louis-Mathieu Belisle et Alexandre Mulle) Pénalités 14 minutes contre Rouen 26 minutes dont 10 à Hurtubise contre Bordeaux



Un tiers engagé et équilibré.



Comme souvent ces derniers match, les hostilités démarrent dès le premier coup de sifflet ; chaque équipe cherchant à prendre l’ascendant sur son adversaire, histoire de marquer son territoire et trouer les filets adverses le premier.

Si les rouennais se montrent les plus enclins à récupérer le palet sur l’engagement ou sur des passes coupées, les Boxers avec un pressing haut, cherchent à museler l’attaque Rouennaise. C’est pourtant ces derniers qui se montrent les premiers à titiller les réflexes du cerbère Bordelais avec à la baguette Deschamps puis de Cantagallo (4’). Coté Bordelais, c’est Gallet qui tente sa chance, mais trouve la mitaine sure de Pintaric sur sa route.

Photographe : Marine Romain Il reste à peine huit minutes à jouer et une première alerte sans frais pour les visiteurs est à signaler avec un tir direct de Lampérier sur l’engagement pris par les Rouennais.

L’engagement suivant sera le bon, puisqu’après avoir fait circuler le palet dans la zone défensive, Bedin transmet à Flood posté près de la ligne bleue, pour un shoot vers la cage dévié de près par Deschamps, au nez et à la barbe de Fouquerel. (13.38 / 1-0 / Deschamps ass Flood et Bedin).

Si les Bordelais ne répondent pas aussitôt, la faute à une pénalité sifflée à leur encontre, ils ne vont pas attendre la fin du tiers pour trouver également le chemin du but. Profitant d’un temps fort, ils vont assiéger le camp normand par des attaques au plus près du but pour profiter des rebonds.

Ainsi, sur un tir puissant de Johnston, le rebond entraine une foire d’empoigne devant le but Normand où Arnaud se montre le plus filou à pousser le palet sous les bottes de Pintaric (18.43 / 1-1 / Arnaud ass Mulle et Bourque).



Rouen prend le match en main



Retour sur le glaçon, avec des rouennais toujours aussi prompts à prendre l’engagement, profitant d’une nouvelle pénalité contre Bordeaux dès l’engagement, pour tenter de reprendre les devants. Le shoot de Barker laisse un rebond repris par Lagace… sans succès.

Photographe : Marine Romain Les minutes s’écoulent sans que les unités spéciales se montrent décisives, que ce soit coté Rouennais ou coté Bordelais, les zèbres sanctionnant cette fois les Dragons (23’). La maitrise reste du coté de Rouen qui même en infériorité reste dangereux et monte en puissance sur le retour à égalité avec une attaque rapide de Vigners pour Guttig qui du cercle droit offre un caviar à Trotter, qui d’un shoot puissant ne laisse aucune chance au cerbère girondin (36.08 / 2-1 / Trotter ass Guttig et Vigners).

Comme on pouvait s’en douter, avec une équipe tel que Bordeaux. Il ne faut pas laisser la moindre opportunité de revenir dans le match.

Et malheureusement pour des rouennais un tantinet indisciplinés, l’intervention de la patrouille, et une situation de power Play pour les visiteurs, va permettre à ces dernier de revenir vite fait à parité. Encore une fois Johnston se met en lumière d’une frappe chirurgicale après un gros travail de ses partenaires pour décaler la défensive Normande (29.13 / 2-2 / Johnston ass Belisle et Mulle).

S’en suit une période où les deux équipes s’offrent des occasions de but, mais manquent de finition pour inquiéter Fouquerel sur les tirs de Barker ou Trotter (33’), ou de labelle face à Pintaric qui se montre impérial sur sa zone de but.

Photographe : Marine Romain Alors que tout semble devoir se décider sur un dernier tiers décisif, les Rouennais vont par deux fois faire sauter le verrou Bordelais, grâce à deux pénalités subies par des Boxers sur les nerfs.

Tout d’abord sur une belle combinaison entre un travail derrière les buts de Guttig qui d’une feinte décale la défense et d’un tir croisé transmet le palet au second poteau vers Vigners qui reprend de volée pour percer les filets de Fouquerel (37.01 / 3-2 / Vigners ass Guttig et Flood).

Sur les dents les bordelais enchainent les pénalités, ce qui permet une nouvelle fois aux unités spéciales de Rouen de monopoliser le palet et de tenter des shoots vers la cage.

Profitant du trafic et d’un killer Play essoufflé sur ce fin de tiers, Barker tente sa chance, bien inspiré, il permet à Lagace de dévier le palet, une nouvelle fois juste devant le gardien de Bordeaux, et de faire le break (39.11/ 4-2 / Lagace ass Barker et Deschamps.



Rouen en champion



Ce dernier tiers pourrait être considéré comme anecdotique, vu qu’aucun but ne sera marqué. Mais cela serais un peu vite résumer une période marquée par des retournements de situation, avec tout d’abord des Dragons survoltés qui vont fusiller, maltraiter, leur hôte du soir, mitraillant à tout va le but de Fouquerel, qui reconnaissons-le, aura réussi à tenir la baraque mainte fois durant ce match très disputé et équilibré.

Photographe : Marine Romain Mais surtout, il y a ces dix dernières minutes d’un match d’égos et de volonté d’en découdre, où les Boxers vont tout lâcher, poussant tout d’abord les Rouennais à la faute, par six fois. Créant des situations de double infériorités et trois dernières minutes à jouer, où après un temps mort et une sortie de Fouquerel de son but, six attaquants de Bordeaux vont tenter le tout pour le tout pour un retournement de situation de dernière minute.

Mais Rouen, son esprit d’équipe, de sacrifice face aux shoots, va leur permettre de tenir la dragée haute aux unités spéciales Bordelaises et d’empocher le gain du match. Par esprit de revanche, les Dragons vont exulter à la sirène de fin de match, se congratulant à force de cri et à poumons déployés, soufflants après avoir tenu coute que coute face aux assauts.

