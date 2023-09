Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 1ere journée : Rouen vs Bordeaux 5 - 1 (2-0 2-0 1-1) Le 17/09/2023 Rouen - L'Ile Lacroix [ Rouen ] [ Bordeaux ] Les Dragons de Rouen tout en maitrise ! Les dragons de Rouen reçoivent les Boxers de Bordeaux pour ce match en retard de la première journée de SLM. Après une victoire difficile vendredi soir contre le promu Marseillais, les Dragons se présentent sans Perron qui a rejoint l’infirmerie. Cette absence côté Rouennais va avoir pour effet la modification des lignes offensives, Rech rejoint Tomasino et Hervé qui sont très en jambes sur ce début de saison. Du côté des Boxers, l’effectif compte de nombreuses absences ce qui va les contraindre à modifier les lignes notamment défensives. Côté portier, Matija Pintaric reprend sa place dans la cage Rouennaise après avoir été mis au repos contre Marseille. Quentin Papillon habitué de la patinoire Rouennaise occupe la cage des Boxers de Bordeaux. Rouen - L'Ile Lacroix, Hockey Hebdo Jean-Charles Hayes le 18/09/2023 à 18:48 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3180 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Rohwedder assistés de MM. Colin et Fauvel Buts :

Rouen : 06.05 Joris Bedin (ass Noa Goncalves-Nivelais et Dylan Yeo) ; 16.20 Quentin Tomasino (ass Anthony Rech et Kristaps Sotnieks) ; 28.55 Antonin Honejsek (ass Marcel Hascak et Alexandre Mallet) ; 38.17 Rolands Vigners (ass Kristaps Sotnieks et Marcel Hascak) ; 50.36 Quentin Tomasino (ass Anthony Rech)

Bordeaux : ; 53.20 Samuel Salonen (ass Nikita Jevpalovs et Rudy Matima) Pénalités 10 minutes contre Rouen 12 minutes contre Bordeaux



Domination sans partage des Dragons.



Les Dragons montrent dès l’entrée de match qu’ils ont la volonté de marquer les premiers et de prendre la main rapidement sur ce match. Les Rouennais prennent d’assaut la cage des Boxers par Chakiachvili, Yeo et Kristensen.

Photographe : Marine Romain Le Palet est monopolisé par les Rouennais durant ces premières minutes de jeu et sont rapidement récompensés.

Après avoir repoussé de nombreux tirs, le portier Bordelais repousse un palet venu de la bleu, Joris Bedin bien placé reprend le palet et le glisse au fond des filets, Papillon est battu (06.05 / 1-0 / Bedin ass Goncalves et Yeo).

Sur ce début de match, Pintaric est très peu sollicité, les Dragons dominent les Boxers dans tous les duels et récupèrent très hauts les palets ce qui empêche les Boxers de mettre en place leur jeu.

Les Rouennais continuent de pousser et ont la volonté de faire le break rapidement. Plusieurs tirs de Kytnar, Tomasino et Rech mettent en difficulté la défense et le portier adverse, notamment un tir du dernier nommé à 09 :50 qui termine sa course sur le poteau.

Malgré la domination les Rouennais se mettent à la faute à 09 :46 par N. Goncalves pour accrocher.

Les Dragons jouent donc en infériorité numérique pendant 2 minutes mais les Boxers ne vont pas en profiter car ils se mettent à la faute à 09 :58 par A. Polodyan pour faire trébucher et quelques secondes plus tard à 10 :39 par Rambelo pour retenir.

Les Rouennais alors en infériorité passe à leur tour en supériorité numérique et ont un 3 contre 4 puis 4 contre 5 à gérer.

Photographe : Marine Romain Les Rouennais s’installent bien en zone offensive mais ne prennent pas de tir, les mouvements du palet ne permettent pas de démobiliser la défense Bordelaise et le palet ne trouve pas le chemin des filets.

La double infériorité numérique des Boxers est bien gérée défensivement les Dragons n’arrivent pas à inscrire le but du 2-0. Les Bordelais se montrent même dangereux à 15 :09 par un face à face entre P. Montean et Pintaric mais le duel est remporté par ce dernier.

A 16 :20, les Rouennais profitent d’une pénalité appelée pour faire sortir Pintaric et jouer à 6 contre 5, les Dragons trouvent l’ouverture par suite d’un très bon travail de Rech qui remet à Tomasino qui s’offre son premier but de la soirée. A noter la bonne entente de ce nouveau trio Hervé, Rech, Tomasino. (16.20 / 2-0 / Tomasino ass Sotnieks et Rech)

Les Dragons déroulent sur cette fin de période, Bedin sera pénalisé pour une crosse haute à 17 :04 mais le score n’évoluera pas pour les Boxers.



Les dragons gèrent et prennent le large.



Dans ce début de tiers les dragons sont de nouveau sanctionnés pour 2 minutes par Hervé pour faire trébucher. Les Bordelais ont alors l’occasion de revenir au score avec cette supériorité mais ne profitent pas de ce moment et sont de nouveaux sanctionnés à 24 :31 par L. Karsh pour accrocher.

Les Dragons sont très présents devant la cage Bordelaise durant cette supériorité notamment par Guimond et Hascak qui se montrent dangereux et poussent Q. Papillon à la faute. Le portier Bordelais décale la cage et se retrouve sanctionné pour un retard de jeu à 25 :25.

Photographe : Marine Romain Les Dragons ont alors une nouvelle occasion d’aggraver le score à 3 contre 5 pendant 1 minutes mais sont peu inspirés sur ce match durant les supériorités numériques. Le score n’évolue pas malgré une réelle maitrise du palet.

A 28 :55, à la suite d’un très bel enchainement du trio Mallet, Hascak Honejsek, ce dernier à la réception d’une passe de Hascak devant le slop trompe le portier des Boxers (28.55 / 3-0 / Honejsek ass Hascak et Mallet).

Les Boxers ont très peu d’occasion de scorer dans ce tiers même s’ils se montrent plus dangereux sur la cage de Pintaric qui réalise notamment un arrêt important loin de sa cage à la suite d’une mauvaise relance le long de la bande.

A 35 :00 de jeu, les Rouennais offrent une nouvelle supériorité aux Boxers à la suite d’une obstruction de Mallet. Salonen tente un tir de loin bien bloqué par Pintaric qui ne laisse pas de rebond. Cette supériorité n’amènera pas de but côté Bordelais.

Les Rouennais terminent ce tiers par un nouveau but, à l’issu d’un bon travail de Sotnieks sur le côté qui remet le palet à Hascak qui cherche et trouve la déviation de Vigners bien positionné devant le slot. (38.17 / 4-0 / VIgners ass Sotnieks et Hascak).



Les Boxers se montrent plus présent dans ce tiers et les débats sont plus équilibrés entrent les deux équipes.



Les boxers sauvent l’honneur, les dragons tout en contrôle.



Les Boxers font entrer leur second portier Victor Bodin pour ce dernier tiers, Pintaric est toujours présent sur la glace côté Rouennais.

Dès le début de ce troisième tiers, les Boxers sont sanctionnés à deux reprises (41 :37 et 42 : 06 à l’encontre de J. Guillaume et F.Metais). Les dragons ont une nouvelle fois l’occasion de scorer en power play mais Bodin récemment entré est solide devant son but et bloque bien les palets de Chakiachvili et Hascak.

Photographe : Marine Romain La supériorité ne donne rien pour les Dragons.

Les Dragons sont très présents en zone offensive Bordelaise et mettent Bodin à contribution à de nombreuses reprises qui finit par céder devant Tomasino. (50.36 / 5-0 / Tomasino ass Rech)

Les Boxers semblent moins en jambes dans ce tiers mais trouvent tout de même le chemin des filets d’un tir de la bleue du n°91 en power play qui glisse sur la jambière de Pintaric à la suite de l’exclusion de Lampérier à 52 :35 (53.20 / 5-1 / Salonen ass Jevpalovis et Matima).

Les dernières minutes du tiers sont toujours à l’avantage des Rouennais qui n’aggravent pas le score grâce à la très bonne présence de Bodin dans les buts Bordelais.



Le score de 5-1 résume très bien la domination Rouennaise qui ont géré le match de part en part sans avoir été inquiétés par les Boxers.

Les nombreuses absences côtés Boxers ne leur ont pas permi de mettre en danger les Dragons.

Côté Rouennais, à noter la très bonne prestation de Q. Tomasino buteur à 3 reprises sur les deux derniers matchs. De même, la prestation de N. Goncalves associé à D. Yeo est très intéressante, il assume parfaitement son rôle au sein de l’équipe malgré son jeune âge.

Les hics côté Rouennais restent le manque de réussite en power play sur les 6 possibilités et les 10 minutes d’exclusion reçues.



Les Dragons se déplacent pour leur prochain match et seront de retour vendredi 22 contre Cergy Pontoise qui a fait tomber Grenoble et Bordeaux à domicile.







