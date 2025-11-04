Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 1ere journée : Rouen vs Gap 4 - 1 (2-0 1-0 1-1) Le 12/09/2025 Rouen - Ile Lacroix [ Rouen ] [ Gap ] Rouen s’impose sans forcer Dans ce premier match de championnat les Dragons de Rouen retrouvent les Rapaces de Gap, clin d’œil parfait à Mr Thierry Chaix ancien président des Dragons et originaire de Gap qui sera honoré en fin de rencontre avec une belle cérémonie de retrait de maillot. Les deux équipes ont connu beaucoup de changement à l’intersaison avec notamment le retour de Luciano Basile sur le Banc de Gap et de Malette sur le banc de Rouen Rouen - Ile Lacroix, Hockey Hebdo Hayes Jean-Charles le 13/09/2025 à 20:09 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Debuche et Bernoussi assités de MM. Cady et Yssembourg Buts :

Rouen : 10.56 Dylan Yeo (ass James Phelan et Loïc Lamperier) ; 16.31 Chase Gresock (ass Florian Chakiachvili et Michael Regush) ; 29.33 James Phelan (ass Patrick Holway et Michael Regush) ; 42.49 Johanès Avonde (ass Vincent Nesa et Florian Chakiachvili)

Gap : ; 53.04 Paul Cerda (ass Bryan Ten Braak) Pénalités 9 minutes dont 5 à Phelan contre Rouen 13 minutes dont 5 à Gagnon contre Gap



L’incontournable Yeo ouvre le compteur des Dragons



Les Dragons rentre bien dans la partie avec de longues séquences de possession et de travail dans la zone offensive.

Photographe : Marine Romain Les lignes se trouvent bien et les trios mis en avant lors des matchs amicaux continuent de progresser.

A l’image de Gresock relance depuis la zone défensive et trouve Rech devant la cage mais manque sa déviation ou encore Lafrance qui lance Simonsen mais ne parvient pas à tromper le portier des Rapaces.

Il faut attendre la onzième minutes de jeu pour voir les filets trembler pour la première fois de la saison dans l’antre des Dragons.

Après une longue possession en zone offensive, le palet circule bien.

Photographe : Marine Romain Les Dragons mobilisent la défense gapençaise qui fini par être en retard sur une passe de Phelan à Yeo qui d’un slap puissant trouve le petit filet au second poteau et ouvre ainsi le score pour les rouennais. (10.56 / 1-0 / Yeo ass. Phelan et Lampérier).

Les Rapaces diminué par les absences peinent à s’installer en zone offensive pour mettre à mal la défense Rouennaise.

Mac Carruth le portier Rouennais s’illustre néanmoins sur contre sur une perte de palet en zone neutre. L’attaquant Gapençais ne parvient pas à trouver l’ouverture.

La maitrise Rouennaise se poursuit avec une très belle feinte de corps de Lafrance sur l’ancien Rouennais et capitaine de Gap Chad Langlais qui commet une faute et est exclu pour deux minutes.

Les Dragons disposent d’une opportunité de scorer en supériorité numérique.

Le jeu de puissance s’installe et Chakiachvili décale Gresock qui s’offre son premier but en championnat sur une magnifique lucarne au second poteau (16.31 / 2-0 / Gresock ass. Chakiachvili et Regush).

Les Rapaces ne parviennent pas à conserver le palet et son proche d’encaisser un troisième but avec un run de Holway dans la défense qui but sur le gardien Zimmermann.





Rouen poursuit son cavalier seul



Le deuxième tiers débute sur le même rythme que le premier avec une net domination des Dragons mais Tessier est en manque de réussite devant le but à deux reprises. Les Rouennais ne forcent pas et trouve de nombreuses occasions mais Zimmermann est bien en place dans son but et maintient son équipe dans la partie.

Photographe : Marine Romain Suite à une faute de Phelan les Rapaces disposent d’une première supériorité numérique, mais ne parviennent pas à en profiter et son tout proche d’encaisser un contre avec Nesa qui lance Colomban devant le portier Gapençais.

Sur la fin d’infériorité, Phelan tout juste sortie de prison se retrouve buteur. Holway récupérer le palet en zone neutre lance Regush sur le coté droit, qui d’un coup d’œil voit Phelan plonger au second poteau pour la déviation. (29.33 / 3-0 / Phelan ass. Holway et Regush).

Les Dragons ne sont pas inquiétés dans ce second tiers et continuent de produire un jeu fluide à l’image de Simonsen qui est trouvé seul en profondeur et qui se fait reprendre de manière illicite par Terglav.

La supériorité numérique qui suit ne donnera rien malgré un tir de Lafrance et de Simonsen bien bloqué par le portier.

Sur la fin de tiers Gap est proche de tromper Carruth sur un décalage mais de Paul Siraudin mais le portier Rouennais revient in extrémiste pour garder sa cage.



Les Dragons ont déjà réalisé 29 tirs contre 12 pour Gap à la fin du second tiers.



Gap sauve l’honneur



Dès le retour des vestiaires les Dragons se mettent définitivement à l’abris avec uen récupération de palet en zone neutre.

Chakiachvili trouve Nesa en zone neutre qui par sa vitesse se projette en Zone offensive et offre une magnifique passe à Avonde fraichement arrivé de Meudon le matin même qui score pour son retour. (49.37 / 4-0 / Avonde ass. Nesa et Chakiachvili).

Les Dragons diminuent progressivement le rythme de jeu et Gap en profite pour développer son jeu d’attaque mais Carruth reste vigilant malgré de belles occasions. Le relachement se ressent avec une faute de Bouramman qui est pris de vitesse.

La supériorité qui suit ne donnera rien pour les Rapaces qui buttent sur Carruth, un gardien qui s’impose, laisse peu de rebond et est très rassurant pour ces partenaires.

Photographe : Marine Romain Comme lors du tiers précédent le duo Nesa Colomban en infériorité numérique fait reculer les attaquants des Rapaces ce qui provoque un peu d’agacement qui ne va pas durer puisque sur la fin de l’action Phelan et Gagnon font tomber les gants.

Dans les dix dernières minutes du tiers Rouen est plus approximatif se qui offre un palet de but à Gap.

Sur une mauvaise relance en zone défensive Joan Cerda se retrouve seul face à Carruth et trouve une petite ouverture au-dessus du casque au premier poteau. Une très jolie réalisation de la part de l’attaquant des Rapaces. (53.04 / 4-1 / Cerda.J ass. Tenn Braak).

Le score n’évolue plus jusqu’à la fin du tiers et Rouen gère la fin de match et s’offre un premier succès cette saison sous l’air Malette.



Place à la cérémonie de retrait de maillot de Mr Thierry Chaix, ancien joueur, capitaine et emblématique président des Dragons de Rouen.







