2973 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Rauline assistés de MM. Fauvel et Laboulais Buts :

Amiens : 07.16 Bastien Maia (ass Matias Lehtonen et Jaakko Niskala) ; 11.41 Antonin Plagnat (ass Ilies Djemel et Nicolas Leclerc) ; 13.13 Zachary Lavigne (ass Jared Freadrich et Mathieu Boucher) ; 48.45 Zachary Lavigne (ass Tomas Simonsen et Jared Freadrich) ; 53.43 Danick Bouchard (ass Justin Bergeron et Matias Lehtonen) ; 58.22 Zachary Lavigne (ass Julien Tessier et Mathieu Boucher)

Chamonix : ; 22.34 Jari Sailio (ass Aleksi Poikola et Jérémie Penz) Pénalités 33 minutes dont 5+20 à Bault contre Amiens 39 minutes dont 5+20 à Poikola contre Chamonix



Le début du match est marqué par une forte présence amiénoise. Mais à 6 minutes 3, l'Amiénois Rayan Belharfi écope de deux minutes de pénalité pour « dureté ». Les Pionniers de Chamonix tentent donc d'ouvrir le score ; mais c'était sans compter sur la récupération du palet de Matias Lethonen. Ce dernier passe ensuite la rondelle à Bastien Maïa, qui marque le premier but de la rencontre (1-0/7'16).



Les Amiénois restent dominants, Thomas Suire se crée une belle occasion, et se retrouve seul face aux filets adverses mais ne concrétise pas.

A 11 minutes 41, le Gothique Antonin Plagnat creuse l’écart, assisté d'Ilies Djemel et de Nicolas Leclerc (2-0/11'41).



Photographe : © Nicolas Leleu

Une minute plus tard, Jari Johanes Sailio, attaquant des Pionniers prend deux minutes de pénalité pour « cinglage ». Les Amiénois profitent de leur supériorité numérique pour inscrire leur 3ème but, grâce à Zachary Lavigne, aidé de ses coéquipiers Jared Freadrich et Mathieu Bouvher (3-0/13'13).



Suite à cette action, le coach chamoniard, Janne Sinkonen décide de changer de gardien, Lucas Mugnier remplace donc Tom Aubrun. A 14 minutes 45, l'attaquant des Gothiques, Mathieu Boucher, rejoint le banc de la prison pour « attitude anti sportive », et son adversaire Aleksi Poikola pour « accrocher ».



La pause est bénéfique pour les Pionniers puisque Jari Sailio réduit le score, assisté de ses coéquipiers Aleksi Poikola et Jérémie Penz (3-1/22'34).



Photographe : © Nicolas Leleu

A 26 minutes 30, Jack Walker écope de deux minutes de pénalité pour « cinglage » ; les Gothiques en profitent pour se placer devant les filets chamoniards, tirent à plusieurs reprises mais cela se termine sur un poteau de Tomas Simonsen.

Quelques minutes plus tard, le défenseur chamoniard John-Claude Brassard prend deux minutes de pénalité pour « coup de genoux », mais cette supériorité numérique ne change pas le score, puisque les Chamoniards sont les plus présents dans ce deuxième tiers.



Le début de la troisième période est équilibré entre les deux équipes mais c'est l'Amiénois Zachary Lavigne qui creuse l'écart assisté de Tomas Simonsen et Jared Freadrich (4-1/48’45).



Les esprits s'échauffent et une petite bagarre éclate. Ainsi, un joueur de chaque équipe rejoint les bancs de la prison : l’Amiénois Zachary Lavigne pour « cinglage » et le Chamoniard Jeremie Penz pour « charge avec la crosse », mais les deux équipes continuent de jouer à 5 contre 5.



Photographe : © Nicolas Leleu A 53 minutes 01, le défenseur des Pionniers Camil Durand prend deux minutes de pénalité pour « faire trébucher », cette supériorité permettra aux Gothiques d’inscrire un 5ème but, grâce à Danick Bouchard, assisté de Justin Bergeron et Matias Lethonen (5-1/53’41).

Le match se termine par une bagarre : le capitaine des Gothiques écope de deux minutes de pénalité pour « cinglage » et son coéquipier Romain Bault prend 5 minutes plus 20 minutes pour « bagarre », du côté des chamoniards, Aleksi Poikola prend deux minutes pour « charge incorrecte » et 5 minutes plus 20 minutes pour « bagarre » également. Les équipes se retrouvent à 5 contre 4, et cette supériorité permet à Zachary d’inscrire son 3ème but personnel et le 6ème amiénois (6-1/58’22).



Photographe : © Nicolas Leleu



