Hockey sur glace - Ligue Magnus : 20ème journée : Amiens vs Nice 5 - 2 (1-1 1-0 3-1) Le 20/03/2021 Média Sports Loisirs / FANSEAT [ Amiens ] [ Nice ] Amiens s'impose face à Nice - Résumé Video Retour VIDEO sur la rencontre de la 20ème journée du championnat français élite de hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu les Gothiques d'Amiens s'imposer à domicile face aux Aigles de Nice. Média Sports Loisirs / FANSEAT, Hockey Hebdo La redaction / FANSEAT le 21/03/2021 à 18:32 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Furet et Bourreau assistés de Mme Boniface et de M. Debuche Buts :

Amiens : 09.06 Baptiste Bruche (ass Aziz Baazzi et Rudy Matima) ; 20.25 Romain Bault (ass Joey West et Florian Sabatier) ; 44.25 Arturs Sevcenko (ass Florian Sabatier) ; 50.38 Yohan Coulaud (ass Jérémie Romand et Rudy Matima) ; 54.07 Brendan Jacome

Nice : ; 19.49 Michal Popelka (ass Loïc Chabert et Peter Hrehorcak) ; 52.24 Rémi Thomas (ass Emil Bagin) Pénalités 8 minutes contre Amiens 24 minutes dont 10 à Kopta contre Nice RESUME VIDEO





© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







