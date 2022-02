Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 20ème journée : Amiens vs Rouen 4 - 3 (1-0 1-2 2-1) Le 15/02/2022 Le Coliseum d'Amiens [ Amiens ] [ Rouen ] Les Gothiques avaient la flamme Amiens a remporté la première manche du derby face à Rouen au Coliseum (4-3). Un match fidèle à la tradition : âpre et indécis jusqu'au bout. Une victoire que les Gothiques ont conquis grâce à une belle abnégation. Le Coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo Christophe Verkest le 16/02/2022 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3030 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Peyre assistés de MM. Goncalves et Thiebault Buts :

Amiens : 10.41 Elgin Pearce (ass Stanislav Lopachuk et Spencer Naas) ; 31.22 Stanislav Lopachuk (ass Elgin Pearce et Alexandre Boivin) ; 41.15 Elgin Pearce (ass Taavi Tiala) ; 45.31 Florian Sabatier (ass Stanislav Lopachuk et Alexandre Boivin)

Rouen : ; 23.55 Kelsey Tessier (ass Loïc Lamperier et Mark Flood) ; 37.19 Kelsey Tessier (ass David Gilbert et Mark Flood) ; 54.33 Joris Bedin (ass Joël Caron) Pénalités 4 minutes contre Amiens 8 minutes contre Rouen La fin de l'obligation de respecter une jauge de 2000 spectateurs ne pouvait pas tomber mieux pour le club amiénois car, comme d'habitude, le derby entre Amiens et Rouen ce mardi soir a permis de remplir le Coliseum. Et une patinoire pleine à craquer, ça fait toujours plaisir.

Les supporters amiénois étaient d'autant plus aux taquets qu'ils n'avaient plus eu de match à se mettre sous la dent depuis le 1e février. Et ils étaient également curieux de découvrir les deux dernières recrues gothiques. De ce côté là, ils ont dû se contenter du seul Suédois Jesper Öhrvall, le Hongrois Donat Szita, lui, a regardé le match depuis les tribunes, victime du règlement limitant à dix sur la feuille de match, les joueurs non formés en France.



Photographe : Nicolas Leleu (Archives)

Les Amiénois enregistraient par ailleurs les retours d'Aziz Baazi et Baptiste Bruche mais étaient toujours privés de Yoan Coulaud, Rudy Matima et Tomas Simonsen. De leur côté les Rouennais, eux, se présentaient sans Matija Pintaric, malade, et confiaient la garde de leurs filets à Valentin Duquenne.



Si tout était réuni pour vivre un match des grands soirs, le premier tiers ne fut pas à la hauteur des attentes avec pas mal de déchets techniques de part et d'autre. A ce jeu, ce furent toutefois les Gothiques qui s'en tirèrent le mieux en se montrant le plus tranchant. Car quand les Dragons tournaient autour de la cage amiénoise, ce fut rarement réellement dangereux pour leurs adversaires avec très peu de tirs cadrés.

Il fallut toutefois une supériorité numérique - lors de la seule pénalité de la période - pour que les Amiénois ne traduisent ce léger avantage au score, Pearce poussant au fond des filets, un palet qui traînait devant Valentin Duquenne après un premier essai de Stanislav Lopachuk. (1-0, 10mn51).



Si les Gothiques gardèrent cet avantage jusqu'à la fin du tiers, le second fut d'un autre tonneau pour les Rouennais. Le dragon, c'est bien connu, ne dort jamais longtemps et les Normands allaient rapidement égaliser, Kelsey Tessier, lancé plein centre, reprenait un centre au cordeau de Loïc Lamperier (1-1, 23mn55).



Photographe : Nicolas Leleu (Archives)

Mais alors qu'ils semblaient mettre la main sur le match, les Rouennais se faisaient surprendre quand, servi par Elgin Pearce, Stanislav Lopachuk réussissait un joli numéro dans la zone normande avant de fusiller Valentin Duquenne (2-1, 31mn 22).

Si les Dragons accusèrent un moment le coup, ils réussirent à revenir une nouvelle fois au score. A 4 contre 3, Mark Flood décochait un lancer repoussé par Henri-Corentin Buysse mais Kelsey Tessier, à l'affût, reprenait le palet pour le catapulter au fond des filets (2-2, 37mn15).



Mais cette égalisation ne signifiait pas pour autant la fin des ennuis rouennais comme le troisième tiers allait le prouver. Très rapidement en effet, Elgin Pearce contrait un palet pour le jouer avec Taavi Tiala avant de décocher un tir qui surprenait Valentin Duquenne. (3-2, 41mn15).



Photographe : Nicolas Leleu (Archives)

Et ce n'était pas fini puisque quatre minutes plus tard, Stanislav Lopachuk adressait une passe lobée pour Florian Sabatier qui venait gagner son break face au portier rouennais. (4-2, 45mn31).

On sait qu'il en faut plus pour faire renoncer les Dragons que l'on a connu toutefois plus inspirés. A six minutes de la fin, Joris Bedin leur redonnait l'espoir en concluant victorieusement une mêlée devant les buts amiénois. (4-3, 54mn37).



Mais ce devait être tout, les Gothiques s'accrochant jusqu'au bout à leur précieux succès. Précieux dans leur lutte pour accrocher le top 4 du championnat.

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







