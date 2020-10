Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 20ème journée : Bordeaux vs Angers 3 - 1 (1-0 2-0 0-1) Le 18/10/2020 Bordeaux [ Bordeaux ] [ Angers ] Bordeaux punit le leader angevin ! Après une période difficile dans laquelle une période de quinze jours (arrêt des activités + fermeture de la patinoire) s'est déroulée suite aux annonces et mesures préfectorales liées au contexte sanitaire actuel, les Boxers de Bordeaux ont retrouvé l'accès à la patinoire de Mériadeck pour reprendre leur programme sportif (entraînements + matchs avec une jauge de public fixée à 1000 personnes). Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 19/10/2020 à 18:56 Tweeter FICHE TECHNIQUE



925 spectateurs Arbitres : MM. Scolari et Barbez N. assistés de MM Barthe et Collin Buts :

Bordeaux : 01.55 Simon Bourque (ass Loïk Poudrier et Alexandre Mulle) ; 30.43 Andrew Johnston (ass Johan Skinnars et Olivier Labelle) ; 33.19 Andrew Johnston (ass Louis-Mathieu Belisle et Alexandre Mulle)

Angers : ; 58.29 Philippe Halley (ass Tommy Giroux et Sebastien Sylvestre) Pénalités 18 minutes dont 10 à Johnston contre Bordeaux 12 minutes contre Angers Ce week-end, suite à la rencontre de vendredi contre Grenoble achevée sur une quatrième défaite consécutive (5-2), le club bordelais s'apprête à accueillir, en match avancé de la 20ème journée de Synerglace Ligue Magnus, l'actuel leader du championnat : les Ducs d'Angers, stoppés dans leur élan la saison dernière par l'interruption de la saison alors que ces derniers devaient disputer leur demi-finale face aux Dragons de Rouen. Avant cette affiche sur la glace de Mériadeck, les Boxers comptent une seule victoire en six rencontres et pointent au 11ème rang du classement avec trois petits points. De leur côté, les Ducs occupent la tête du championnat avec onze points et une seule défaite jusqu'à présent : À Nice (2-1). L'objectif est donc clair pour les hommes d'Olivier Dimet, dont le groupe s'est tout de même bien renforcé avec les arrivées de Gaétan Richard (gardien back-up), Simon Bourque, Louis Bélisle (ex défenseur des Gothiques d'Amiens), Andrew Johnston (redoutable chasseur de buts, de retour à Bordeaux deux saisons après sa première à Mériadeck) ou encore l'attaquant suédois Johan Skinnars (habitué de la Ligue Magnus puisqu'il a évolué à Dijon ou encore à... Angers).



Absents Bordeaux : Mark Hurtubise – Gabriel Desjardins.

Absent Angers : Nicolas Ritz (blessé).



Photographe : Johanna Lawrence (Archives)

1ère période :



Le duel de gardiens oppose sans aucune surprise Clément Fouquerel à Florian Hardy.



Philippe Halley s'empare du palet sur le face-off et lance en compagnie de Robin Gaborit la première attaque des visiteurs qui ne donne finalement rien car la défense bordelaise entre immédiatement dans son match. Les deux équipes se répondent à tour de rôle par de bonnes accélérations en zone adverse mais les premières occasions nettes se situent sur la cage angevine gardée par Florian Hardy. Pourtant, après un peu moins de deux minutes, les Boxers réussissent à trouver l'ouverture sur un travail devant la cage de Loik Poudrier et Alexandre Mulle obligeant la défense des Ducs à fournir de gros efforts pour écarter le danger. Le palet revient finalement sur la gauche vers Simon Bourque qui parvient à le glisser au fond (1-0 à 1'55).



Les Ducs réagissent dans les secondes qui suivent et se heurtent à des lignes défensives bordelaises parfaitement organisées et concentrées sur leur sujet. Les premières situations offensives des angevins ne mettent cependant pas Clément Fouquerel en danger. Après quatre minutes, les Boxers s'offrent la première situation de supériorité numérique, riche en occasions de doubler la mise, car Olivier Labelle, Johan Skinnars ou Alexandre Mulle se montrent les plus dangereux sans pouvoir tromper la vigilance de la défense des Ducs. Quelques instants plus tard, alors que le match a démarré depuis sept-huit minutes environ, les Ducs prennent progressivement le contrôle du palet et proposent un gros temps fort offensif confirmé par un tir de Tommy Giroux stoppé par Clément Fouquerel, un lancer de Zach Hamill sur le poteau. Maurin Bouvet manque ensuite une déviation, aussitôt suivie de Jerret Smith.

Les visiteurs multiplient les attaques et semblent tout prêts de l'égalisation. Clément Fouquerel repousse ensuite de la jambière un tir de Philippe Halley, puis un autre de Neil Manning avec l'aide de son épaule. Les Ducs, plus présents dans les duels pour la récupération du palet, poursuivent leur domination tout en restant sous la menace d'éventuelles contre-attaques bordelaises. Le gardien bordelais enchaîne les arrêts (un de plus sur un lancer de Patrick Coulombe en haut de zone) dans les moments importants et conserve le petit avantage au score pris par ses partenaires. Kévin Dusseau, Téo Sarlieve puis Riley Guenther butent tour à tour face à Clément Fouquerel.

Dans les derniers instants de ce tiers-temps, Bordeaux respire en ayant laissé passer l'orage et retrouve la zone de jeu angevine notamment grâce à une occasion de Johan Skinnars repoussée par Florian Hardy. Le score n'évoluera plus.



Photographe : Johanna Lawrence (Archives)

2ème période :



La première offensive des Ducs, stoppée près de la cage de Clément Fouquerel, est lancée ce coup-ci par Robin Gaborit et Tommy Giroux, après le gain de l'engagement. Les Boxers réagissent et répondent à une occasion manquée de Loïc Farnier par des tirs de Julien Guillaume et Aina Rambelo, sans réussite également. Clément Fouquerel poursuit son match parfait en arrêtant les tirs de Maurin Bouvet et Cédric Di Dio Balsamo. Encouragés par leurs partisans, les Boxers font plus que résister et tenir tête au leader de la Synerglace Ligue Magnus, qui ne s'est incliné, rappelons le, qu'une seule fois avant cette rencontre.

Lors des supériorités numériques, les Boxers proposent un jeu offensif très intéressant devant la cage adverse mais manquent d'efficacité dans la finition car la défense angevine sait parfaitement se replacer et se regrouper devant son gardien. Lancé sur la droite, Jules Lefebvre décoche un tir puissant qui trouve le poteau de Florian Hardy, clairement battu pourtant sur cette action. Cette affiche tient toutes ses promesses et offre une grosse opposition sur le glaçon bordelais. Les visiteurs prouvent qu'ils sont capables d'être extrêmement dangereux autant dans les phases de power-play, que dans le jeu à 5 contre 5. Seule, la réussite manque. Peu après la mi-match, Andrew Johnston achève magnifiquement une situation offensive menée par Olivier Labelle et Simon Bourque. Florian Hardy ne peut rien sur le tir de l'attaquant canadien des Boxers (2-0 à 30'42).



Le gardien international se rassure sur l'occasion qui suit ce but en arrêtant sans problème la déviation devant la cage de Robin Lamboley. Louis Bélisle, décalé sur la droite, en haut de zone, décoche un lancer très précis qui surprend Florian Hardy, Andrew Johnston devance son défenseur et dévie le palet légèrement mais suffisamment pour ne pas laisser la chance au gardien des Ducs de s'en emparer (3-0 à 33'19).



Dans les dernières minutes, les Ducs s'offrent une ultime occasion dangereuse : Tommy Giroux s'échappe seul pour défier Clément Fouquerel, le duel est finalement remporté par le gardien des Boxers.



Photographe : Johanna Lawrence (Archives)

3ème période :



Comme sur les deux tiers-temps précédents, Angers remporte le face-off. Toujours solides en défense, les Boxers contrôlent chaque attaque avec une défense très bien appuyée par un excellent Clément Fouquerel. En début de période, Florian Hardy regagne le banc quelques secondes et les Ducs tentent un coup stratégique avec six joueurs sur la glace. Le trio Neil Manning, Philippe Halley, Robin Gaborit prend les commandes du premier power-play des Ducs tandis que les lignes défensives bordelaises continuent de jouer intelligemment, sans faiblir ni paniquer. De plus, les joueurs de Brennan Sonne connaissent davantage de difficultés à s'approcher de la cage des Boxers car plusieurs longues relances parviennent à les éloigner de la zone adverse.

Malgré les trois buts de retard, les Ducs resteront dangereux jusqu'à la fin et prouveront qu'ils sont capables de marquer à tout moment. Riley Guenther, Philippe Halley, Neil Manning et Vincent Llorca organisent une nouvelle série de tirs et butent chacun face à Clément Fouquerel. De l'autre côté, Luke Ferrara, le joker anglais, remplaçant de Gabriel Desjardins, suivi par Simon Bourque obligent Florian Hardy à éviter à son équipe de concéder un quatrième but. Les occasions se succèdent des deux côtés au cours de ce dernier-temps. Cédric Di Dio Balsamo évite un défenseur, se repositionne dans l'axe et tire dans la mitaine du gardien des Boxers.

Les Ducs poursuivent le combat malgré l'écart au tableau d'affichage alors que les minutes qui passent sont favorables aux Boxers. Florian Hardy regagne le banc, cette fois de manière définitive et laisse ses partenaires terminer le match à six. Il est certain que les différents blocs des Ducs présents sur la glace ont beaucoup donné offensivement en ayant manqué cruellement de réussite sur ce match. Les deux dernières minutes de la partie démarrent dans la zone bordelaise et la réduction du score des Ducs ne tarde pas. Sébastien Sylvestre et Philippe Halley offrent une opportunité sur le côté droit à Tommy Giroux. L'ex attaquant d'Amiens ne la manque pas et trompe enfin la vigilance de Clément Fouquerel (3-1 à 58'29).



Les joueurs angevins conservent le palet en zone offensive, font preuve de bonne volonté et butent toujours sur cette défense bordelaise, auteure d'un excellent match. Tous les moyens pourtant utilisés par les Ducs pour marquer à nouveau ne feront pas évoluer le score.



Les Boxers, rassurés, décrochent leur première victoire de la saison, d'une part à domicile, et d'autre part, dans le temps règlementaire. De bonne augure, souhaitons-le, pour la suite de la saison.



Prochaines rencontres

Tours / Bordeaux (1/16ème CDF) (20/10 à 20h)

Nantes / Angers (1/16ème CDF) (20/10 à 19h30)



ETOILES DU MATCH

Angers : 16 Cédric Di Dio Balsamo



Bordeaux : 20 Clément Fouquerel

61 Andrew Johnston

24 Simon Bourque



TIRS

Angers : 37 (12, 12, 13)

Bordeaux : 25 (12, 9, 4)

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo