Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 20ème journée : Bordeaux vs Cergy-Pontoise 4 - 3 (2-0 1-1 0-2 1-0) Après prolongation Le 26/11/2023 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Cergy-Pontoise ] 6 de rang pour des Boxers en super forme ! Après avoir battu l'Hormadi d'Anglet (4-3) mardi soir, puis les Aigles de Nice, sur la Côte d'Azur (3-2) vendredi, la série de victoires des Boxers de Bordeaux pouvait se poursuivre ce dimanche après-midi à Mériadeck lors de la 20ème journée de Ligue Magnus, face aux Jokers de Cergy-Pontoise, huitièmes à six points des bordelais, au moment du coup d'envoi. Lors de la première confrontation cette saison, le 15 Septembre, à l'Aren'Ice, les Jokers s'étaient difficilement imposés face aux joueurs d'Olivier Dimet (5-4). Mais, aujourd'hui, sur leur propre glace et lancés dans une grosse série de victoires, les bordelais ont-ils cédé une seconde fois ou au contraire vaincu les Jokers une troisième fois consécutive à la maison ? Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 27/11/2023 à 11:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3213 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Ernecq assistés de MM. Barthe et Douchy Buts :

Bordeaux : 16.40 Rudy Matima (ass Baptiste Bruche et Kevin Spinozzi) ; 18.24 Enzo Carry (ass Mathieu Pompéi et Samuel Salonen) ; 39.24 Samuel Salonen (ass Mathieu Pompéi et Enzo Carry) ; 63.17 Samuel Salonen (ass Charles-David Beaudoin et Antti Kauppila)

Cergy-Pontoise : ; 27.58 Phileas Perrenoud (ass Patrick Coulombe et Aleksi Hamalainen) ; 47.30 Phileas Perrenoud (ass Aurélien Dorey et Eliott Bourgoin*) ; 51.09 Aleksi Hamalainen (ass Phileas Perrenoud) Pénalités 8 minutes contre Bordeaux 6 minutes contre Cergy-Pontoise



Absents Bordeaux : Victor Bodin – Alexei Polodyan – Loik Poudrier (blessés)

Absents Cergy-Pontoise : Raphaël Brites – Emils Gegeris – Louis Petit



1ère période :



Gardiens : Quentin Papillon (Bordeaux) – Sebastian Ylönen (Cergy)

Capitaines : Maxime Legault (Bordeaux) – Patrick Coulombe (Cergy)



La rencontre démarre sur un bon rythme général et la première occasion ne se fait pas attendre... un tir de Mathieu Pompei qui passe juste à gauche de la cage des Jokers (0'23). Les visiteurs, qui ne viennent jamais faire de la figuration à Mériadeck, ne ferment pas le jeu et réagissent avec une déviation non cadrée de Gage Torrel (1'10). Le début de match offre un bon nombre de situations offensives de part et d'autre mais les lignes défensives, appuyées par leurs gardiens Quentin Papillon ou Sebastian Ylönen, prennent le pas sur la majorité d'entre elles.

Photographe © Lily Rose Placé au milieu de la glace, Gage Torrel prend un tir qui passe largement au-dessus (4'58). Dans les secondes suivantes, Quentin Papillon sort un tir venu du côté droit de Robert Baillargeon (5'35). Les deux équipes restent très disciplinées jusqu'à la fin du premier quart d'heure puisque Raphaël Faure prend les deux premières minutes de pénalité de la rencontre (15'41) et offre un power-play aux Boxers. A la moitié de celui-ci, les Boxers trouvent l'ouverture. Nikita Jevpalovs transmet le palet à Rudy Matima qui se décale vers la droite avant d'ajuster un tir précis sous la transversale de Sebastian Ylönen (1-0 16'40).

Moins de quarante secondes plus tard, les Jokers concèdent une deuxième supériorité numérique aux bordelais qui n'en demandent pas tant. Colin Delatour rejoint le banc des pénalités (17'18). Très efficaces en ce début de partie dans l'exercice du power-play, les Boxers parviennent à faire un premier break au tableau d'affichage. Face à la cage, Enzo Carry reprend un tir de Mathieu Pompei et trompe Sebastian Ylönen qui voit le palet lui échapper et se glisser dans le coin gauche de son but (2-0 18'24).



Les visiteurs tentent de réagir en toute fin de période mais Patrick Coulombe voit son tir repoussé par Quentin Papillon (19'03). Après vingt minutes, les Boxers, grâce à leurs supériorités numériques, comptent deux buts d'avance.



Tirs BORDEAUX 7 CERGY 4



2ème période :



Les Boxers reprennent le contrôle du jeu et du palet dès le début du deuxième acte. Enzo Carry bénéficie d'une grosse occasion devant Sebastian Ylönen et se fait stopper irrégulièrement par Patrick Coulombe. Le capitaine des Jokers récolte deux minutes de pénalité (20'14). Au cours de ce troisième power-play bordelais, Rudy Matima trouve le poteau, Rudolfs Polcs tire juste à gauche de la cible. Quelques secondes avant le retour du jeu à 5 contre 5, Samuel Salonen est tout proche de tromper Sebastian Ylönen... ce n'est que partie remise pour le buteur finlandais (22'07).

Les Jokers laissent passer ce temps de domination et cette tempête offensive bordelaise avant de réagir grâce à un tir de Gage Torrel bloqué par Quentin Papillon (24'42). Lorsque le palet se trouve dans une de leurs crosses, les Jokers n'hésitent pas à montrer qu'ils peuvent être dangereux à n'importe quel moment. Les efforts des joueurs de Miika Elomo portent leurs fruits une première fois quelques instants plus tard. Aleksi Hämalainen récupère une passe de Philéas Perrenoud et sert dans le bon timing, devant la cage, Patrick Coulombe qui dévie le palet dans les filets de Quentin Papillon (2-1 27'58).



Photographe © Lily Rose

Lorsque le jeu reprend, après une courte pause liée à une réparation d'une vitre, Axel Prissaint voit son tir repoussé par Sebastian Ylönen (28'45). L'ancien gardien bordelais, aujourd'hui du côté des Jokers, s'illustre ensuite en bloquant un tir à la ligne bleue de Bastien Lemaitre (31'06). Les Boxers monopolisent la moitié de glace et accentuent leur domination avec des occasions de Maxime Legault, Julien Guillaume, Axel Prissaint ou Rudy Matima (34'12). Le meilleur buteur des Boxers, Enzo Carry, trouve le gardien des Jokers sur sa route (34'48). Dans les deux minutes qui suivent, les Jokers montrent une réaction intéressante par des tentatives de Gage Torrel (35'33) et Alex Barber qui dévie au-dessus une longue passe de Vincent Melin (36'48). Quelques secondes avant la pause, les Boxers reprennent deux longueurs d'avance car Enzo Carry, d'une superbe passe en profondeur sur le côté gauche, trouve Samuel Salonen. L'attaquant finlandais, redoutable chasseur de buts et ancien de la maison des Jokers, fait parler sa précision en décochant un tir en pleine lucarne (3-1 39'23).



C'est sur ce score de trois buts à un que s'achève cette deuxième période, dominée par les Boxers, qui continuent leur course en tête.



Tirs BORDEAUX 17 CERGY 6



3ème période :



Contrairement aux deux périodes précédentes, ce coup-ci, les premières occasions sont au crédit des visiteurs. Aleksi Hämalainen décale à droite Alex Barber... le tir passe au-dessus (40'54). Les Jokers multiplient les phases offensives dans la moitié de glace bordelaise mais les tirs manquent de précision pour surprendre Quentin Papillon.

En réponse à une occasion hors-cadre de Patrick Coulombe, Rudy Matima trouve Mathieu Pompei. Le numéro 19 bordelais tire juste à gauche (44'04). Trois minutes plus tard, le travail offensif des Jokers finit par payer une seconde fois. Aurélien Dorey et Colin Delatour sont aux commandes d'une phase d'attaque conclue d'un tir à ras de glace de Philéas Perrenoud qui trompe Quentin Papillon (3-2 47'30).



Photographe © Lily Rose

Rentrons à présent dans les dix dernières minutes d'une rencontre qui ne manque ni de rythme, ni de spectacle. Quentin Papillon effectue un arrêt décisif pour sortir la déviation dangereuse d'Alex Barber (50'29). Déjà assistant sur le premier but des Jokers, puis buteur sur le second, Philéas Perrenoud offre le troisième, celui de l'égalisation, à Aleksi Hämalainen qui place son tir sur la gauche de Quentin Papillon (3-3 51'09).



Il faut préciser que les Jokers évoluaient en supériorité numérique au moment de ce but égalisateur. Les Jokers semblent plus en jambes physiquement et terminent mieux cette rencontre. Cela se vérifie avec un tir puissant de Raphaël Faure qui passe légèrement à droite (53'46). A moins de trois minutes de la fin, Sebastian Ylönen bloque un palet de victoire possible pour les Boxers sur un lancer de Baptiste Bruche (57'44). La dernière occasion pour les Jokers, signée Gage Torrel, permet à Quentin Papillon d'effectuer l'arrêt décisif qu'il fallait pour maintenir les Boxers dans le match (59'31).



Tirs BORDEAUX 3 CERGY 14



Prolongation :



1ère ligne BORDEAUX : Charles-David Beaudoin – Julien Guillaume – Aina Rambelo

1ère ligne CERGY : Patrick Coulombe – Alex Barber – Gage Torrel – Aleksi Hämalainen



Les Jokers, alors en supériorité numérique, démarrent la prolongation à 4 contre 3 pendant 29 secondes. Une minute après le début de l'overtime, Philéas Perrenoud trouve la mitaine solide de Quentin Papillon (61'12). Les Boxers réagissent d'abord par l'intermédiaire de Julius Valtonen, puis sur une occasion de Baptiste Bruche... deux palets de victoire laissés en route (62'35). Les visiteurs ne s'en laissent pas compter et s'offrent une autre possibilité e l'emporter au moment où Gage Torrel prend son tir mais celui-ci est repoussé par Quentin Papillon, aidé de sa crosse (63'00).



Photographe © Lily Rose

Il reste deux minutes avant l'éventuelle séance de tirs aux buts. Ce match va-t-il aller jusque là ? Et bien non, les Boxers font la décision sur l'attaque qui suit. Samuel Salonen place une accélération magistrale depuis le milieu de la glace, se dirige vers Sebastian Ylönen et remporte son face à face en offrant le but de la victoire aux Boxers (4-3 63'16). Au bout d'une rencontre à suspense et à rebondissements, avec deux équipes qui se sont livrées à fond, les Boxers récoltent une sixième victoire consécutive, cette fois-ci en prenant deux points alors que les Jokers repartent de Mériadeck avec une courte défaite qui leur permet de récupérer un point en déplacement. Les joueurs d'Olivier Dimet, avec 17 points pris sur les 18 derniers possibles, terminent de la plus belle manière possible, une deuxième semaine consécutive sans la moindre défaite. Maintenant, mercredi soir, place au quart de finale de la Coupe de France... destination Chambéry !



Gardiens

Quentin Papillon 23 arrêts (63'17)

Sebastian Ylönen 25 arrêts (63'17)



ETOILES DU MATCH



CERGY : 80 Aleksi Hämalainen



BORDEAUX : 1 91 Samuel Salonen 2 19 Mathieu Pompei 3 12 Rudy Matima

© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo