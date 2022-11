Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 20ème journée : Chamonix vs Bordeaux 2 - 3 (0-2 0-1 2-0) Le 20/11/2022 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Bordeaux ] A la fois si proche et si loin ! Les matchs s’enchainent ! Ce dimanche les Pionniers de Chamonix accueillaient les Boxers de Bordeaux, pour un 3e et dernier match cette semaine. Alors que Bordeaux reste sur une victoire face à Cergy, les Pionniers n’ont pas pu faire mieux qu’une défaite en prolongation à Nice. A noter que les cages seront gardées par deux Richard, Olivier du côté chamoniard et Gaëtan pour les Bordelais. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 20/11/2022 à 23:05 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Cregut et Scolari assistés de MM. Briolat et Zede Buts :

Chamonix : ; 47.55 Aleksi Poikola (ass Christian Silfver) ; 51.36 Evgueni Nikiforov (ass Antti Virtanen et Clément Masson)

Bordeaux : 07.52 Maxime Legault (ass Jules Boscq et Niklas Salo) ; 15.56 Niklas Salo (ass Jules Boscq et Karri Forsblom) ; 32.32 Nikita Jevpalovs (ass Peter Valier et Enzo Carry) Pénalités 35 minutes dont 5+20 à Tugnutt contre Chamonix 2 minutes contre Bordeaux



Bordeaux laisse déjà peu d’espoirs.



A peine le palet déposé sur la glace, les deux formations donnent un rythme intense à la rencontre.

Bordeaux a l’occasion de prendre le contrôle du match grâce à deux powerplays successifs, Richard fait les arrêts qu’il faut, jusqu’à 6 secondes du retour à 5… Il ne peut rien sur la superbe action offensive bordelaise. Boscq transmet parfaitement en profondeur pour Legault qui feinte le portier chamoniard et ouvre le score, 0-1 à 7’52 [5-4].



Les Boxers déroulent, la rapidité des actions donnent le tournis aux Pionniers. Pour autant, la mire reste encore à ajuster pour aggraver la marque.

Quelques incursions chamoniardes réchauffent Gaëtan Richard dans les cages bordelaises. Les Chamoniards vont devoir être réalistes pour espérer décrocher des points à l’issue de la rencontre, tellement les phases offensives se font discrètes.

De nouveaux en infériorité, les locaux se font punir. Les Boxers reproduisent à la perfection leurs mouvements tactiques, Boscq encore, transmet au second poteau pour Salo, 0-2 à 15’56 [5-4].



Déjà en difficulté, les locaux doivent faire face à l’exclusion de Tugnutt, auteur d’un coup de genou alors qu’il se trouve en zone offensive…

La fin de période se déroule donc en supériorité pour les Bordelais, et celle-ci se prolongera à la reprise.





Un back-up mis en lumière



Les 5 minutes de jeu de puissance défile et le back up chamoniard maintient l’écart, il est le seul à tirer son épingle du jeu dans cette partie à sens unique.

Julien Guillaume obtient un palet de contre, il est seul mais défie 2 défenseurs et tente de feinter Richard, sans réussite.

Un premier powerplay s’offre aux locaux, mais se sont bien les Bordelais qui restent les plus dangereux, pas une occasion à mettre à l’actif des Pionniers…

Bordeaux déroule son jeu et les Chamoniards n’ont d’autres solutions que de fauter, Masson laisse ses partenaires 4 minutes en infériorité numérique. Les visiteurs s’installent en zone offensive. Valier lance un tir puissant, Richard repousse de la botte directement sur Jevpalovs qui, sans pitié vient inscrire le 3e but bordelais dans la lucarne adverse, 0-3 à 32’32 [5-4].



A 6 minutes de la pause, les Pionniers s’approchent enfin de la cage adverse, et plusieurs tentatives sont repoussées par Richard. Un Richard en cache un autre ! Legault va défier en un contre un Olivier Richard, le portier prend une nouvelle fois le dessus.

Les attaquants chamoniards se montrent davantage en cette fin de période, mais manquent de puissance pour faire la différence.





Retour en force des Chamoniards



Bordeaux diminue l’intensité du jeu et laisse le palet aux Pionniers tout en maitrisant.

Durand à la bleue puis Kara de près, tentent de réduire l’écart. Finalement la libération viendra de Poikola quelques instants plus tard. Silfver à la bleue tire, Poikola dévie entre les bottes de Richard, 1-3 à 47’55.



Les Pionniers en avaient gardé sous le pied, ils dominent cette période, tandis que les Boxers évoluent surtout en contre. Les locaux font preuve de caractère ! Une action de grande classe est initiée par Masson qui stoppe sa course pour tromper la défense, il transmet dans son dos à Virtanen, qui remet aussitôt à Nikiforov pour conclure dans les filets et redonner espoir aux locaux, 2-3 à 51’36.

Deux nouvelles occasions sont à noter du côté des Pionniers, dont un tir de Nikiforov bien dévié par Gaëtan Richard.

Olivier Richard sort encore de beaux arrêts reflexes pour maintenir les siens dans la course !

Les Chamoniards tentent le tout pour le tout, leur portier regagne le banc, et les tirs s’enchainent. Les joueurs s’acharnent et passent à un cheveu de l’égalisation, Gaëtan Richard est mis à mal mais résiste.

Pour des Chamoniards si mal embarqués dans cette rencontre, l’issue en devient presque frustrante ! Les Bordelais s’imposent 3 buts à 2 dans un match fou. Les visiteurs ont maitrisé sans discussion possible les deux premiers tiers, et pourtant 3 buts en supériorité numérique n’ont pas suffi à les mettre totalement à l’abri d’un retour chamoniard. Même si la victoire bordelaise reste logique sur l’ensemble de la rencontre, les Pionniers ont mis toutes leurs forces dans la bataille dans l’ultime période et passent vraiment pas loin de la prolongation !

A voir sur les prochaines rencontres si les Chamoniards seront capables de réaliser une rencontre pleine afin de glaner la victoire. En attendant, rendez-vous mardi à Richard Bozon face à Grenoble. Dans le même temps Bordeaux se déplacera à Anglet.



