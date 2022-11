Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 20ème journée : Nice vs Angers 4 - 5 (2-2 2-2 0-0 0-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 27/11/2022 Nice - Patinoire Jean Bouin [ Nice ] [ Angers ] Les Ducs s’imposent aux tirs aux buts Hier après-midi, Nice recevait Angers. Victorieux dans un match très disputé et agréable face à Amiens vendredi soir, les Aigles remettaient ça à domicile pour conclure le week-end. Invaincus depuis un mois, le troisième du championnat ne devait pas prendre ce match à la légère. Nice - Patinoire Jean Bouin, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 28/11/2022 à 17:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1103 spectateurs Arbitres : MM. Furet et Peyre assistés de MM. Barthe et Ugolini Buts :

Nice : ; 15.46 Ondrej Kopta (ass Mikael Kuronen) ; 18.27 Julius Valtonen (ass Samuli Vainionpaa et Eetu Paasovaara) ; 28.25 Julius Valtonen (ass Samuli Vainionpaa) ; 39.33 Arturs Mickevics (ass Miha Stebih et Norbert Abramov)

Angers : 01.15 Philippe Halley ; 17.15 Maurin Bouvet (ass Nick Ross et Brendan Harms) ; 37.31 Marius Serer (ass Vincent Llorca et Cédric Di Dio Balsamo) ; 39.55 Philippe Halley (ass Jonathan Charbonneau et Vincent Llorca) ; 65.00 Jonathan Charbonneau Pénalités 4 minutes contre Nice 10 minutes contre Angers



Halley marque d’entrée



Le coup d’envoi est retardé de cinq minutes suite à un défaut de casque de Mölder. Petite incompréhension avec le corps arbitral, c’est donc Charpentier qui devra prêter le sien pour toute la rencontre. Mais ce n’est pas pour ça que Nice va concéder l’ouverture du score dès l’entame de cette partie. En tentant de partir en contre, Nogachev et Belisle se gênent. Le trentenaire expérimenté Phillipe Halley ne se fait pas prier et ira ajuster Mölder sans difficulté, après avoir récupéré la rondelle (1:15 ; 0-1).



C’est la douche froide pour les hommes de Sutor qui sont dos au mur, d’entrée. Le début de partie est intense, Barrier et Mölder sont mis à contributions plusieurs fois. Serer est pénalisé au bout de six minutes de jeu pour un cinglage. La première pénalité de cette rencontre ne donnera rien. La rencontre sera brièvement interrompue pour soigner un officiel, touché à une cheville. Applaudi chaleureusement, il tiendra sa place jusqu’à la fin avec toutefois, une gêne.À force de pousser dans la zone défensive angevine, un engagement se tient sur le côté gauche. Kuronen gagne la remise en jeu. Bien placé, Kopta décroche un tir du revers précis, qui se logera dans la lucarne de Barrier. Il ne peut absolument rien faire, il était masqué par le trafic de joueurs devant lui (15:46 ; 1-1). Le but que vient de mettre Nice n’est pas commode.



Photographe : ©Patrick Giaume Pourtant, il y a de très bons tireurs de loin dans l’effectif. Babka va en prison à dix-septième minute pour avoir accroché un adversaire. Il regrettera vite son geste car les hommes de Mario Richer vont de suite inscrire le second but. Suite à un engagement gagné, le puck est maintenu au chaud par Harms. Il décroche un tir à mi-hauteur de Mölder qui ne gèle pas. Ross est présent sur le rebond mais c’est au final l’international français Bouvet qui inscrira le but (17:15 ; 1-2).



La première période ne va pas s’arrêter pour autant et avant le gong, ce sont les Aigles qui vont égaliser grâce aux Finlandais ! Un gros duel est gagné par Paasovaara contre la bande afin de gagner la possession. C’est chose faite, Vainionpaa lève la tête dans la zone neutre et voit Valtonen tout seul. La défense angevine n’a pas fait attention et avec brio, le natif de Tuusula s’en va battre Barrier (18:27 ; 2-2).



Les joueurs rentrent aux vestiaires sur un score de parité.



Tirs : 13 pour Nice / 07 pour Angers



Une histoire de doublé



Le retour sur la glace des deux équipes démarre avec une phase d’observation. Les contacts sont plus rugueux et dès la première minute, Mony ira en prison. Angers déploie son jeu mais Mölder et ses coéquipiers sont attentifs pour ne pas encaisser un but dans ce premier power play. L’essentiel est fait, mais les locaux bénéficieront eux aussi, d’une première supériorité numérique. Manning en prison, il voit déferler sur sa cage les tentatives niçoises. Barrier tient la maison à lui tout seul mais devra s’incliner deux minutes plus tard. Alors qu’une remise est faite sur Llorca dans l’axe, le Clermontois glisse. Ce n’est pas la première fois dans ce tiers et cela va permettre à Vainionpaa de procéder en contre. Il lance en profondeur Valtonen qui inscrira son deuxième but personnel de l’après-midi (28:25 ; 3-2).



Photographe : ©Patrick Giaume Les Azuréens sont pour la première fois devant au tableau d’affichage. Babka met encore une fois son équipe en difficulté avec une nouvelle pénalité à son encontre. Les joueurs du Maine-et-Loire insistent et même s’ils ne trouvent pas la faille immédiatement, le collectif va tout mettre en œuvre afin de revenir à la marque. Di Dio Balsamo mise à la bleue pour Llorca. Voulant se rattraper de sa bévue sur le but précédent et n’étant pas attaqué par Abramov, il effectue un tir puissant. Sur la trajectoire, Serer dévie ce qu’il faut pour battre Mölder (37:31 ; 3-3).



Quelques instants plus tard, Barrier ne sait pas quoi faire de la rondelle et fait retarder le jeu. La pénalité est sifflée et les joueurs au chandail noir vont inscrire le quatrième but à la fin de la supériorité. Le palet vit bien, des tentatives sont faites de tous les côtés. Abramov, à gauche, joue avec Stebih qui joue à l’opposé pour Mickevics. Le Letton exploite parfaitement son occasion pour nettoyer la lucarne de Barrier. Collectivement c’est bien joué mais la finition l’est autant (39:33 ; 4-3).



Alors que Nice pensait avoir fait le plus dur, il y a eu un relâchement et cela va se payer cash. Sur le flanc droit, Charbonneau est seul. Il mise dans l’axe pour Halley qui, en une touche, prend le tir. Il prend à contre-pied Mölder et l’ensemble de la patinoire (39:55 ; 4-4).



Tirs : 11 pour Nice / 08 pour Angers



Photographe : ©Patrick Giaume

Un troisième tiers brouillon et direction les tirs aux buts



En toute logique, l’ultime tiers de la période sera moins « beau » que les deux premiers. Fatigués par l’enchaînement des matchs, ce sont tout de mêmes les gardiens qui auront le dernier mot. Mölder et Barrier offrent une panoplie d’arrêts importants. Le jeu est moins fluide, mais les deux équipes ne souhaitent pas de prolongation. Pourtant, Nice a été très discipliné dans ce tiers où personne n’a été mis en prison. Au contraire d’Angers ou coup sur coup, Torquato et Manavian ont pris part à deux minutes de pénalité chacun. Le vétéran de 35 ans a eu tout de même un peu de chance sur la qualification de sa faute (charge incorrecte) où la vidéo a été utilisée. Dans une fin de match tendue, c’est bel et bien la prolongation qui a attendue l’ensemble des joueurs.



Tirs : 09 pour Nice / 10 pour Angers



Le second souffle n’est jamais parvenu à l’une des deux équipes dans cette prolongation de cinq minutes. Même si les Aigles ont bénéficié de six tirs contre quatre, le partage des points a été au final, logique.

Toutefois, la séance de tirs aux buts a été catastrophique pour les hommes de Sutor. Babka, Kopta, Paasovaara et Valtonen ont tous loupés leur tentative. Côté angevin, c’est Charbonneau et Halley qui ont pu inscrire un but chacun, à contrario d’Harms et de Prapavessis.



Photographe : ©Patrick Giaume

Victoire aux tirs aux buts des Ducs d’Angers dans un match passionnant et engagé ! Le partage de points étant logique à la fin du temps réglementaire, c’est encore une victoire pour les partenaires d’Halley. Nice jouera Grenoble à l’extérieur vendredi prochain et Angers ira à Anglet.



Classement : Nice 7ème – Angers 3ème

