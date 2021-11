Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 20ème journée : Nice vs Chamonix 4 - 1 (2-1 1-0 0-0) Le 23/11/2021 Nice [ Nice ] [ Chamonix ] Les Aigles assomment les Pionniers Mardi soir, les Aigles de Nice recevaient les Pionniers de Chamonix. Proches au classement (8ème & 9ème) la dynamique des deux formations sont différentes. Nice est sur courant alternatif après avoir relevé la tête, les hommes de Sutor alternent victoires et défaites Il y a certainement la décision de la FFHG de rejouer le match à Anglet qui peut peser lourd sur le moral des joueurs. Quant à Chamonix, la série actuelle inquiète les supporters : quatre défaites de suite dont trois à domicile, même si les prestations face à Bordeaux et Amiens ont été correctes. Depuis le 1er octobre et la victoire sur la glace d’Anglet (3-4) les coéquipiers de Sabol doivent renouveler une victoire en dehors de Richard Bozon. A noter l’absence de longue durée du capitaine Clément Masson, touché aux côtes et du meilleur buteur, Marinaccio. Nice, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 24/11/2021 à 11:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



450 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Garbay assistés de MM. Ugolini et Constantineau Buts :

Nice : ; 07.19 Ondrej Kopta (ass Evgueni Nogachyov et Mikael Kuronen) ; 14.50 Loïc Chabert ; 28.16 Jakub Matai (ass Valère Vrielynck et Loïc Chabert) ; 53.31 Romain Carpentier (ass Ondrej Kopta et Evgueni Nogachyov)

Chamonix : 05.35 Loïc Coulaud (ass Bastien Zago) Pénalités 20 minutes dont 10 à Penz contre Nice 12 minutes dont 10 à Durand contre Chamonix Des Aigles réalistes, Romancik précieux



Ce sont des Pionniers, décontractés malgré les nombreuses absences de joueurs majeurs, qui vont dominer les vingt premières minutes. Le portier niçois, Patrik Romancik a été lourdement mis à contribution. Comme bien souvent ces derniers temps, Nice va concéder l’ouverture du score en toute logique. Dans son camp, Loïc Coulaud part à toute vitesse après un palet récupéré par Bastien Zago. L’ancien joueur d’Amiens dépose une défense niçoise passive et qui n’attaque pas le porteur du palet. Sa frappe croisée est précise et trompe Romancik (5’35; 0-1). Cependant les Azuréens ont du répondant depuis plusieurs semaines et vont dans l’immédiat se remettre dans le match.



Photographe : Patrick Giaume (Archives) Kuronen va s’exfiltrer depuis la zone neutre vers le coté gauche de la zone défense haut-savoyarde. Il sert en retrait Nogachev qui fixe Zago, qui ne l’attaque pas. Proche de l’enclave, Kopta réalise un contrôle parfait et enchaîne avec un tir qui trouve le cadre. Sabol est surpris par l’enchaînement rapide du tchèque (7’19; 1-1).



Malgré ce but encaissé, c’est Chamonix qui va tenter de nombreux tirs et profiter d’une première supériorité numérique à 10’14 après l’exclusion temporaire de Matai. Les Chamoniards vont tomber sur un Romancik très déterminant. A cinq minutes de la fin, les Pionniers vont craquer. Dans sa zone défensive, les visiteurs vont perdre le palet. Chabert entre dans l’axe puis tente sa chance. Difficile à observer mais sa tentative est certainement contrée et qui trompe Sabol à contre-pied (14’50; 2-1).



Les Aigles rentrent aux vestiaires avec un avantage d’un but. Malgré la domination des visiteurs au niveau des tirs (14 contre 6), Nice a été très réaliste dans cette période.



Photographe : Jean Marc Lestage (Archives)

Nice fini le travail



La tendance du match va tourner à l’avantage des sudistes qui vont contrôler la rencontre. Chamonix, diminué par les absences, pêche physiquement et cela s’est ressenti lors des quarante dernières minutes. Richard Sabol va répondre à son homologue Romancik dans le second tiers avec 17 arrêts contre 7 pour le gardien local. Les Pionniers ont tout donné dans le premier tiers et n’arrivent pas à trouver un second souffle. Chabert va offrir une première pénalité dans le second tiers à 25’46 mais la défense niçois quadrille bien la glace et empêche la construction des attaques. Les Aigles vont se détacher au tableau d’affichage juste après. Alors que la rondelle était dans la zone défensive de Chamonix, un défenseur relance le palet directement sur Thomas. Il passe pour Vrielynck qui bute sur Sabol. Chabert remise pour Matai. A la bleue et pas attaqué, il a tout le temps pour tenter un tir lointain. Sabol ne peut intervenir car il a devant lui, les deux protagonistes du début de l’action et ne voit pas le puck (28’16; 3-1).



Les vingt dernières minutes vont en parti, être hachées par de lourdes pénalités. Alors que la rencontre se déroulait parfaitement bien sans l’intervention régulière des officiels, Penz s’est vu pénaliser de dix minutes plus deux minutes pour une charge sur la tête très dangereuse sur un joueur des Pionniers (41’30). alors que le score était en faveur de Nice. A 50’17, c’est Durand qui a pris dix minutes pour incorrection et deux minutes pour son coéquipier Coulaud pour faire trébucher.

La fin de match est très tendue, ce qui n’empêche pas Chamonix d’avoir l’opportunité à deux reprises de revenir au score mais les attaquants chamoniards du soir tombent sur un gardien niçois très présent. Carpentier inscrira le quatrième but de son équipe dans une cage vide après un ultime effort de Kopta pour une passe décisive (59’31; 4-1).



Photographe : Patrick Giaume (Archives)

Victoire maîtrisée de Nice contre Chamonix dans un match où malgré les nombreuses absences, les Pionniers ont tenté leur chance jusqu’au bout mais n’ont pas su maîtriser le score qui était en leur faveur. Chabert, Kopta et Nogachev récoltent deux points chacun et ont fait une belle prestation. Nice est 8ème avec 20 points et se détache encore plus de Chamonix juste derrière avec 14 points. Les Aigles vont recevoir Amiens (7ème) vendredi soir alors que Chamonix qui vient de concéder sa cinquième défaite consécutive, va affronter Bordeaux (à l’extérieur) et qui est en forme. Il y a urgence pour les Pionniers.



© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







