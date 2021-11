Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 21ème journée : Bordeaux vs Chamonix 2 - 1 (0-0 0-1 2-0) Le 26/11/2021 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Chamonix ] Bordeaux l'emporte dans les 10 dernières ! Après deux nouveaux déplacements cette semaine respectivement à Anglet puis le lendemain à Valenciennes (D2) pour un huitième de finale de Coupe de France remporté (7-1), les Boxers accueillent les Pionniers de Chamonix, ce vendredi, lors d'une rencontre comptant pour la 23ème journée de Synerglace Ligue Magnus. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 27/11/2021 à 17:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2453 spectateurs Arbitres : Mme Picavet et M. Hauchart assistés de MM. Briolat et Gielly Buts :

Bordeaux : ; 52.41 Louis-Mathieu Belisle (ass Alex Wideman et Austin Fyten) ; 56.50 Kevin Spinozzi (ass Austin Fyten et Alex Wideman)

Chamonix : 30.40 Christian Silfver (ass Vincent Kara et Loïc Coulaud) Pénalités 8 minutes contre Bordeaux 24 minutes dont 10 à Mesikammen contre Chamonix Absents Bordeaux : Louis Vitou – Alexandre Mulle – François Paquin

Absents Chamonix : Phil Marinaccio – Clément Masson -Bastien Zago – Jarkko Harjula



Gardiens : Clément Fouquerel (Bordeaux) – Richard Sabol (Chamonix)

Capitaines : Marc-André Lévesque (Bordeaux) – Emil Bejmo (Chamonix)



Photographe : Laurent Robert

Il faut attendre deux bonnes minutes pour voir véritablement démarrer cette rencontre entre Boxers et Pionniers. En effet, les joueurs d'Olivier Dimet obtiennent les premières situations devant la cage, imités très rapidement par les Pionniers, ce qui permet aux deux gardiens Clément Fouquerel et Richard Sabol de se lancer dans leur duel d'arrêts. Les Boxers confirment leur bonne entame de match par des tirs de Marc-André Lévesque (poteau 4'10), Julien Guillaume, Robin Lamboley (5'42) puis Loik Poudrier (7'09). La réaction savoyarde intervient doucement d'abord sur un lancer non cadré de Fabien Kazarine, puis par une alerte plus dangereuse de Sébastien Delemps (9'20) finalement au-dessus. Clément Fouquerel effectue un double sauvetage déterminant ensuite encore devant Sébastien Delemps (11'13).

Les quinze premières minutes de la période se déroulent avec une grande discipline dans chaque équipe. Finalement, les Pionniers sont les premiers pénalisés sur un retard de jeu (15'36). Les bordelais, malgré quelques bonnes intentions, n'en profitent pas pour ouvrir le score et se heurtent à une solide défense, regroupée devant Richard Sabol. Le tiers-temps s'achève donc sur un score nul et vierge après une charge dans le dos de Konsta Mesikämmen (18'27). Le défenseur finlandais des Pionniers écope de 2 + 10 minutes et offre la possibilité aux Boxers d'attaquer la période en supériorité numérique pendant environ trente secondes.



Après un premier tiers-temps dominé en nombre de tirs et d'occasions par les bordelais, ces derniers démarrent le deuxième sur un gros rythme et multiplient à nouveau les tirs sur la cage savoyarde : Enzo Carry trouve la transversale après un tir de Marc-André Lévesque. Loik Poudrier tire ensuite sur le poteau (21'59) en ayant été servi par Louis Bélisle. Kevin Spinozzi (x2), Maxime Legault ou encore Alex Wideman ne parviennent toujours pas à trouver la faille. Les cinq premières minutes sont clairement bordelaises et cela se justifie sur une nouvelle occasion d'Aina Rambelo, lancé par Austin Fyten. Bordeaux bénéficie dans les instants qui suivent d'un nouveau power-play (27'00) et le laisse échapper malgré une ultime occasion de Robin Lamboley. Les visiteurs prennent finalement l'avantage au tableau d'affichage à la mi-match (30'40) sur un tir de Christian Silfver, placé légèrement sur la gauche, qui surprend le gardien bordelais (0-1).

Après l'ouverture du score, les Pionniers vont accélérer le rythme et pouvoir se montrer plus dangereux dans la zone bordelaise sans parvenir toutefois à alourdir le score. En toute fin de période, Samuel Salonen, auteur de deux des trois derniers tirs chamoniards, oblige Clément Fouquerel à s'y reprendre à trois fois pour empêcher les Boxers de sortir du match.

Photographe : Laurent Robert

Le troisième et dernier tiers-temps démarre avec la possession du palet pour les visiteurs. Si Samuel Salonen manque son tir et envoie le palet au-dessus, Emil Bejmo offre un nouvel arrêt à Clément Fouquerel (46'38). De leur côté, les Boxers ne manquent pas de possibilités pour se créer des occasions, le problème reste la finition et celui-ci va encore les suivre pendant quelques minutes. Bastien Lemaitre, Austin Fyten, Alex Wideman puis Kevin Spinozzi ne parviennent pas à tromper la vigilance de Richard Sabol, qui, depuis son arrivée à Chamonix, a toujours effectué de grands matchs à Mériadeck. Il faut patienter jusqu'aux huit dernières minutes pour voir le match changer de direction. En effet, les Boxers sont enfin récompensés de leurs efforts par une égalisation signée Louis Bélisle, d'un tir qui se loge dans le coin gauche du but des Pionniers (1-1 52'40).

Cette égalisation fait énormément de bien aux Boxers qui continuent de pousser offensivement afin de faire craquer définitivement la belle équipe chamoniarde, en face d'eux. Pourtant, même avec un très bon Richard Sabol encore ce soir, Bordeaux réussit à marquer une seconde fois sur un long temps de jeu offensif devant la cage, orchestré par le duo Austin Fyten – Alex Wideman. Kevin Spinozzi, dans un angle difficile, place parfaitement son palet et ne laisse aucune chance à Richard Sabol (2-1 56'50).

Le score n'évoluera plus malgré les dernières attaques des Pionniers qui ont le mérite de ne pas lâcher et d'essayer jusqu'au bout d'arracher la prolongation... en vain. Les Boxers remportent donc trois points sur ce match avant de se projeter dimanche sur la réception des Gothiques d'Amiens, concurrent direct dans la lutte pour la 6ème place.



Tirs

BORDEAUX 28

CHAMONIX 18





Prochaines rencontres

Bordeaux / Amiens (J24) (28/11 à 18h30)

Chamonix / Angers (J25) (03/12 à 20h)



Gardiens

Clément Fouquerel : 17 arrêts (60'00)

Richard Sabol : 26 arrêts (59'03)



ETOILES DU MATCH

CHAMONIX : 77 Christian Silfver



BORDEAUX : 44 Kevin Spinozzi (1ère)

71 Louis Bélisle (2ème)

10 Austin Fyten (3ème)

