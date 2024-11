Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 21ème journée : Cergy-Pontoise vs Chamonix 3 - 4 (1-1 1-2 1-0 0-1) Après prolongation Le 24/11/2024 Aren'ice de Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Chamonix ] Chamonix réussit presque le coup parfait à Cergy Tout laissait penser à un match serré, voire fermé, entre les Jokers de Cergy-Pontoise et les Pionniers de Chamonix. D’un côté une équipe francilienne, 7ème au classement avec 26 points, 7ème attaque avec 58 buts marqués et 4ème défense avec 56 buts concédés, et de l’autre, une équipe haut-savoyarde, 9ème au classement avec 23 points, 9ème attaque avec 50 buts marqués et 5ème défense avec 58 buts concédés. Leur première confrontation de la saison avait d’ailleurs confirmé la proximité de niveau entre les 2 groupes, avec la victoire des Pionniers (1-0) sur leur glace. L’histoire n’étant qu’un éternel recommencement, la rencontre fut encore serrée mais les chamoniards en sortirent une nouvelle fois vainqueurs (3-4) au terme de la prolongation cette fois-ci. Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent MAUCEC le 25/11/2024 à 18:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2874 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Herrault assistés de MM. Caillot et Martin Buts :

Cergy-Pontoise : 01.35 Danick Bouchard (ass Nikita Shalei et Sayam Limtong) ; 37.59 Aleksi Hamalainen (ass Alex Barber et Patrick Coulombe) ; 59.34 Kalle Myllymaa

Chamonix : ; 19.20 Matt Tugnutt (ass Bryan Ten Braak et Jesper Akerman) ; 26.18 Jackub Izacky (ass Clément Masson et Jesper Akerman) ; 29.18 Saku Kivinen (ass Gabin Ville et Camil Durand) ; 60.28 Jackub Izacky (ass Clément Masson et Jesper Akerman) Pénalités 10 minutes contre Cergy-Pontoise 6 minutes contre Chamonix



Les 2 équipes se tiennent par la barbichette



Les Jokers entament plutôt bien la rencontre. Plein d’allant, ils essaient de marquer leur territoire et ne tardent pas à briser l’égalité. Suite à un bon travail de Sayam Limtong, le puck ressort pour Nikita Shalei en position axiale à la bleue. Le défenseur lance à la cage devant laquelle rode Danick Bouchard. Le meilleur buteur francilien ne se fait pas prier pour exploiter le rebond d’un puissant revers (1-0, 01.35). En inscrivant son 10ème but de la saison, le canadien met son équipe dans le sens de la marche.



Les cergypontains sont plutôt en jambes et Christopher Theodore, de près oblige, Tom Aubrun à un nouvel arrêt. Les chamoniards obtiennent néanmoins assez rapidement le premier avantage numérique du match lorsque Olivier richard manque son dégagement qui finit dans les tribunes. Les officiels sanctionnent ce retard de jeu, et la substitution sur le banc des punis est assurée par Theodore (02.47).



C’est l’occasion de voir si le jeu de puissance haut-savoyard, le 11ème de la ligue avec 8.7% de conversion, va pouvoir challenger le jeu de PK francilien, le 2ème de la ligue avec 83.87% d’annihilation du powerplay adverse. Finalement les statistiques se confirment et Cergy tue assez sereinement la pénalité.



Photographe © Bruno Gouvazé

Il n’empêche que Chamonix, un peu comme un diésel, est désormais monté en température et tient tête à l’équipe cergypontaine dans le jeu. Gabin Ville a même une très grosse opportunité en plein cœur de slot et contraint Richard à faire l’arrêt.



Sans toujours se procurer des occasions franches, les 2 équipes se rendent coup pour coup, et même si le match reste globalement propre, pas toujours au sens figuré de l’expression. Tyler Welsh pour charge incorrecte et Jesper Akerman pour dureté filent chacun de leur côté en prison (12.53).



Le temps que les punis se calment, le jeu se poursuit à 5 contre 5 sans que les gardiens n’aient d’arrêts trop compliqués à réaliser. Les Pionniers poussent cependant de plus en plus pour égaliser et ils en sont récompensés juste avant le retour au vestiaire.



Akerman sur la gauche lance à la cage de loin. Bryan Ten Braak qui assure le voile joue les perturbateurs et Matthew Tugnutt au second poteau récupère la rondelle contre la jambière du gardien pour la glisser au fond (1-1, 19.20).



Les 2 équipes se quittent dos à dos et ce n’est pas forcément immérité.



Nombre de tirs cadrés : Les Jokers entament plutôt bien la rencontre. Plein d’allant, ils essaient de marquer leur territoire et ne tardent pas à briser l’égalité.En inscrivant son 10but de la saison, le canadien met son équipe dans le sens de la marche.Les cergypontains sont plutôt en jambes et Christopher Theodore, de près oblige, Tom Aubrun à un nouvel arrêt. Les chamoniards obtiennent néanmoins assez rapidement le premier avantage numérique du match lorsque Olivier richard manque son dégagement qui finit dans les tribunes. Les officiels sanctionnent ce retard de jeu, et la substitution sur le banc des punis est assurée par Theodore (02.47).C’est l’occasion de voir si le jeu de puissance haut-savoyard, le 11de la ligue avec 8.7% de conversion, va pouvoir challenger le jeu de PK francilien, le 2de la ligue avec 83.87% d’annihilation du powerplay adverse. Finalement les statistiques se confirment et Cergy tue assez sereinement la pénalité.Il n’empêche que Chamonix, un peu comme un diésel, est désormais monté en température et tient tête à l’équipe cergypontaine dans le jeu. Gabin Ville a même une très grosse opportunité en plein cœur de slot et contraint Richard à faire l’arrêt.Sans toujours se procurer des occasions franches, les 2 équipes se rendent coup pour coup, et même si le match reste globalement propre, pas toujours au sens figuré de l’expression. Tyler Welsh pour charge incorrecte et Jesper Akerman pour dureté filent chacun de leur côté en prison (12.53).Le temps que les punis se calment, le jeu se poursuit à 5 contre 5 sans que les gardiens n’aient d’arrêts trop compliqués à réaliser. Les Pionniers poussent cependant de plus en plus pour égaliser et ils en sont récompensés juste avant le retour au vestiaire.Les 2 équipes se quittent dos à dos et ce n’est pas forcément immérité. 5 pour Cergy

7 pour Chamonix

Chamonix accélère et bonifie ses temps forts



Les Pionniers repartent le mors aux dents à l’entame du deuxième acte. Cergy tient en défense mais Alex Barber, son top scorer, toujours aussi généreux dans son engagement défensif, se rend coupable d’un cinglage sur Nils Carnbäck (22.00). Nouvelle chance pour les unités spéciales chamoniardes, mais elles n’en font pas grand-chose. Pire même, elles se font bêtement sanctionner pour surnombre. Carnbäck assure la substitution en prison et, à 4 contre 4 pour le reliquat de la pénalité, c’est encore plus facile à juguler pour Cergy.



Ensuite, pour une minute et 10 secondes c’est au tour des franciliens d’être en avantage numérique. Là aussi il est intéressant de voir si ce temps sera suffisant pour le powerplay cergypontain, le 3ème de la ligue avec 27.45% de conversion, pour déjouer le jeu de PK chamoniard, le 7ème de la ligue avec 79.07% de pénalités tuées. Visiblement non, même si sur un gros tir de Vincent Melin, Bouchard ne parvient pas à mettre au fond le rebond.



Quoi qu’il en soit les 2 équipes sont toujours à égalité mais le pressing avant des haut-savoyards contrarie de plus en plus les cergypontains qui bafouillent un peu leur hockey et peinent à se créer des lancements de jeu clairs et bien huilés.



La stratégie d’usure des Pionniers s’avère payante. Sur une action qu’il initie, bien aidé par Akerman et Clément Masson, Jakub Izacky, le top scorer chamoniard récupère le palet dos au but en plein slot. L’attaquant tchèque n’est pas le meilleur buteur de son équipe pour rien. Il pivote sur lui-même et, dans la foulée, place le disque hors de portée de Richard (1-2, 26.18).



Malgré une tentative de réaction immédiate par Theodore, les Jokers semblent un peu touchés et leur jeu s’effiloche un peu plus, ce qui permet à Chamonix de rester dans un temps fort. Sur une nouvelle attaque, Camil Durand tire alors que G. Ville assure le voile. Le palet rebondit sur l’extérieur où Saku Kivinen parvient à le mettre au fond en angle fermé avant que Richard n’ait eu le temps de se replacer (1-3, 29.18). Avec 2 longueurs d’avance Chamonix peut commencer à voir venir.



Photographe © Bruno Gouvazé

Les Pionniers sont survoltés et les Jokers un peu désemparés. Il leur faut un peu de temps pour tenter des choses sur des exploits individuels. Aleksi Hämäläinen, suite à un bon pressing avant, récupère le palet en plein slot mais vendange l’occasion en ne cadrant pas (35.32).



Pour couronner le tout, peu après, sur un nouveau lancement de jeu chamoniard, Kivinen part en profondeur et Shalei le fait trébucher (35.58). Etrangement, c’est en infériorité numérique que Cergy se procure 2 nouvelles occasions en or. Suite à un revirement, les verts partent à 3 en contre et Kalle Myllymaa de la gauche prend l’option du shoot mais ne cadre pas. Le retour de manivelle a failli être terrible car dans le prolongement de l’action c’est Chamonix qui se retrouve en bonne position et Jeremy Fortin, bien décalé sur la droite, ne parvient pas à tromper Richard qui s’était jeté pour fermer l’angle. La seconde occasion ressemble à la première, Myllymaa et Welsh partent à 2 contre un et le finlandais tente encore sa chance mais Aubrun qui fait bonne garde fait l’arrêt.



Avant que Cergy ne tue la pénalité, une explication canado-canadienne se déroule sur la glace et Welsh et Tristan Thompson filent tous deux respectivement au cachot pour dureté (37.14).



Chamonix pousse toujours mais finit par se faire piéger en contre lorsque Patrick Coulombe intervient en défense ce qui permet à Barber et Hämäläinen de partir en contre à 2 contre 1. L’américain de la droite sert le finlandais qui cette fois a ajusté la mire et fait filoche (2-3, 37.59).



Ragaillardis les Jokers finissent forts les derniers instants de la période.



Nombre de tirs cadrés : Les Pionniers repartent le mors aux dents à l’entame du deuxième acte. Cergy tient en défense mais Alex Barber, son top scorer, toujours aussi généreux dans son engagement défensif, se rend coupable d’un cinglage sur Nils Carnbäck (22.00). Nouvelle chance pour les unités spéciales chamoniardes, mais elles n’en font pas grand-chose. Pire même, elles se font bêtement sanctionner pour surnombre. Carnbäck assure la substitution en prison et, à 4 contre 4 pour le reliquat de la pénalité, c’est encore plus facile à juguler pour Cergy.Ensuite, pour une minute et 10 secondes c’est au tour des franciliens d’être en avantage numérique. Là aussi il est intéressant de voir si ce temps sera suffisant pour le powerplay cergypontain, le 3de la ligue avec 27.45% de conversion, pour déjouer le jeu de PK chamoniard, le 7de la ligue avec 79.07% de pénalités tuées. Visiblement non, même si sur un gros tir de Vincent Melin, Bouchard ne parvient pas à mettre au fond le rebond.Quoi qu’il en soit les 2 équipes sont toujours à égalité mais le pressing avant des haut-savoyards contrarie de plus en plus les cergypontains qui bafouillent un peu leur hockey et peinent à se créer des lancements de jeu clairs et bien huilés.La stratégie d’usure des Pionniers s’avère payante.Malgré une tentative de réaction immédiate par Theodore, les Jokers semblent un peu touchés et leur jeu s’effiloche un peu plus, ce qui permet à Chamonix de rester dans un temps fort.. Avec 2 longueurs d’avance Chamonix peut commencer à voir venir.Les Pionniers sont survoltés et les Jokers un peu désemparés. Il leur faut un peu de temps pour tenter des choses sur des exploits individuels. Aleksi Hämäläinen, suite à un bon pressing avant, récupère le palet en plein slot mais vendange l’occasion en ne cadrant pas (35.32).Pour couronner le tout, peu après, sur un nouveau lancement de jeu chamoniard, Kivinen part en profondeur et Shalei le fait trébucher (35.58). Etrangement, c’est en infériorité numérique que Cergy se procure 2 nouvelles occasions en or. Suite à un revirement, les verts partent à 3 en contre et Kalle Myllymaa de la gauche prend l’option du shoot mais ne cadre pas. Le retour de manivelle a failli être terrible car dans le prolongement de l’action c’est Chamonix qui se retrouve en bonne position et Jeremy Fortin, bien décalé sur la droite, ne parvient pas à tromper Richard qui s’était jeté pour fermer l’angle. La seconde occasion ressemble à la première, Myllymaa et Welsh partent à 2 contre un et le finlandais tente encore sa chance mais Aubrun qui fait bonne garde fait l’arrêt.Avant que Cergy ne tue la pénalité, une explication canado-canadienne se déroule sur la glace et Welsh et Tristan Thompson filent tous deux respectivement au cachot pour dureté (37.14).Ragaillardis les Jokers finissent forts les derniers instants de la période. 7 pour Cergy

11 pour Chamonix

Cergy pousse et arrache miraculeusement la prolongation



Le dos au mur les Jokers n’ont pas d’autre choix que de pousser pour renverser la table. La bonne volonté est là mais la justesse d’exécution pas toujours. Ils subissent bien moins que lors du T2 mais ont du mal à avoir de grosses chances de marquer.



Pourtant sur un gros tir de Barber, Aubrun laisse un rebond que Bouchard ne parvient à cadrer (44.40). Il en sera comme ça toute la période. Une domination territoriale plutôt francilienne mais une défense chamoniarde qui ferme toutes les fenêtres tout en restant très disciplinée. De leur côté, les Pionniers ne se privent pas pour placer des banderilles toujours très dangereuses. Ils sont même à un rien de tuer le match quand ils partent en contre et que Jordan Mugnier sert Fortin démarqué à qui Richard, dans un plongeon désespéré, vole une nouvelle fois le but (56.30).



Photographe © Bruno Gouvazé

Les Pionniers poussent suffisamment en fin de tiers pour priver les Jokers de la possibilité de sortir leur gardien. La messe semble dite d’autant que Izacky, bien lancé a encore une très grosse occasion (59.12). Finalement les chamoniards se tirent une balle dans le patin quand, alors qu’ils sont en maitrise du puck et qu’il se replient toujours pour jouer la montre, ils manquent une transmission ce qui profite à Myllymaa lequel, seul en pointe au milieu de 3 défenseurs parvient à loger le disque au ras du poteau de Aubrun (3-3, 59.34).



Avec cette égalisation inespérée qui vient néanmoins récompenser tous leurs efforts consentis lors de la période, les jokers arrachent une prolongation.



Nombre de tirs cadrés : Le dos au mur les Jokers n’ont pas d’autre choix que de pousser pour renverser la table. La bonne volonté est là mais la justesse d’exécution pas toujours. Ils subissent bien moins que lors du T2 mais ont du mal à avoir de grosses chances de marquer.Pourtant sur un gros tir de Barber, Aubrun laisse un rebond que Bouchard ne parvient à cadrer (44.40). Il en sera comme ça toute la période. Une domination territoriale plutôt francilienne mais une défense chamoniarde qui ferme toutes les fenêtres tout en restant très disciplinée. De leur côté, les Pionniers ne se privent pas pour placer des banderilles toujours très dangereuses. Ils sont même à un rien de tuer le match quand ils partent en contre et que Jordan Mugnier sert Fortin démarqué à qui Richard, dans un plongeon désespéré, vole une nouvelle fois le but (56.30).Les Pionniers poussent suffisamment en fin de tiers pour priver les Jokers de la possibilité de sortir leur gardien. La messe semble dite d’autant que Izacky, bien lancé a encore une très grosse occasion (59.12).Avec cette égalisation inespérée qui vient néanmoins récompenser tous leurs efforts consentis lors de la période, les jokers arrachent une prolongation. 6 pour Cergy

7 pour Chamonix

Chamonix plie la prolongation sans coup férir



Le moins que l’on puisse dire c’est que les Pionniers ne veulent pas se laisser coiffer sur le poteau. Ils gagnent la mise en jeu et les Jokers ne reverront plus le palet sauf au fond de leur filet. D’emblée, à 2 contre 1, Akerman oblige Richard à repousser mais Izacky ne convertit pas le rebond. Qu’à cela ne tienne, Chamonix conserve la maitrise du palet et, de derrière le net, Izacky prend appui sur Masson pour ressortir le disque. Ce dernier lui est ensuite reconfié et le tchèque se positionne dans le cœur du slot et trouve la lucarne de Richard (3-4, 60.28).



Nombre de tirs cadrés : 0 pour Cergy

3 pour Chamonix

Photographe © Bruno Gouvazé



Avec cette victoire, Les Pionniers réalisent une bonne opération mais auraient encore pu mieux faire et réaliser le coup parfait. Ils disposent maintenant de 5 jours pour préparer la réception des Aigles de Nice un autre concurrent direct.



Avec cette défaite les Jokers peuvent grimacer mais aussi, quelque part, se réjouir du petit point gagné. Il est certain qu’une victoire leur aurait permis de préparer leur très grosse semaine avec plus de baume au cœur. En effet, dès mardi ils rechaussent les patins pour recevoir les Ducs d’Angers à l’occasion du 8ème de finale de coupe de France. Ensuite, vendredi ils iront chez l’épouvantail de la saison, les Brûleurs de loups de Grenoble, 2 gros chocs à venir donc pour les franciliens.





Meilleurs joueurs du match :



Matthew Tugnutt pour les Pionniers



Danick Bouchard pour Les Jokers réalisent une bonne opération mais auraient encore pu mieux faire et réaliser le coup parfait. Ils disposent maintenant de 5 jours pour préparer la réception des Aigles de Nice un autre concurrent direct.peuvent grimacer mais aussi, quelque part, se réjouir du petit point gagné. Il est certain qu’une victoire leur aurait permis de préparer leur très grosse semaine avec plus de baume au cœur. En effet, dès mardi ils rechaussent les patins pour recevoir les Ducs d’Angers à l’occasion du 8de finale de coupe de France. Ensuite, vendredi ils iront chez l’épouvantail de la saison, les Brûleurs de loups de Grenoble, 2 gros chocs à venir donc pour les franciliens.pour les Pionnierspour Les Jokers

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur