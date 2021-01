Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 21ème journée : Nice vs Chamonix 1 - 5 (0-1 0-2 1-2) Le 29/01/2021 Nice [ Nice ] [ Chamonix ] Chamonix sans pitié face à Nice Les Aigles de Nice recevaient dans leur antre, Les Pionniers de Chamonix avec l’ambition de maintenir la pression sur le leader rouennais. Les Hauts-Savoyards en en grande difficulté défensive (23 buts encaissés sur les trois derniers matchs) devaient trouver la formule pour se ressaisir et ramener un résultat positif de la Côte d’Azur. Nice, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 30/01/2021 à 15:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Bergamelli et Barcelo assistés de MM. Constantineau et Gielly Buts :

Nice : ; 57.13 Romain Carpentier (ass Michal Popelka et Loïc Chabert)

Chamonix : 03.09 Numa Besson (ass Vincent Kara et Malo Ville) ; 20.25 Colin Sullivan (ass Mathias Terrier et Clément Masson) ; 37.45 Evan Jasper (ass Malo Ville et Samuli Rahikainen) ; 41.07 Evan Jasper (ass Lukas Hilding et Malo Ville) ; 52.01 Evan Jasper (ass Malo Ville et Numa Besson) Pénalités 4 minutes contre Nice 10 minutes contre Chamonix Photographe : Patrick Giaume (archives)

Des Pionniers séduisants



Chamonix bénéficie d’un premier power play relativement tôt suite à un accrocher d’Heizer (1’30). Nice est surpris par un tir anodin de Besson à la bleue mais Stojanovic fait une faute de main et voit le palet franchir sa ligne de but (3’09 0-1).



Dans la foulée Nice augmente le rythme et tombe sur Richard Sabol décisif loin de sa ligne de but. Chamonix prend confiance et test à plusieurs reprises Stojanovic suite à son erreur individuelle. Le match se débloque un petit peu, Bagin trouve parfaitement Knotek mais Sabol de nouveau est sur la trajectoire d’un très bon tir. A 7’61 Chamonix se retrouve en infériorité pour la première fois du match pour retenir de Camil Durand. D’un tir à la bleue, Bagin encore lui trouve sur sa trajectoire Vrielynck qui, du pied, a failli tromper Sabol de manière involontaire. Le portier slovaque était battu sur cette déviation. Nice ne trouve pas la faille à cause notamment à un Clément Masson généreux dans le pressing défensif. Chamonix « endort » les locaux en cette fin de période avec une conservation intelligente du palet.

A cinq minutes du terme, Bagin se fait violement poussé par Coulaud sans palet contre la balustrade, il est contraint de sortir sur blessure. Par deux fois, Chamonix à l’occasion de scorer mais ni Lagarde et Rychagov ne trouvent le chemin des filets. A la pause, Chamonix est devant au tableau d’affichage.



Chamonix assure



Il ne fallait pas louper le début de la période car Sullivan à la bleue, s’essaye et trompe d’une frappe extraordinaire Stojanovic qui n’a pas fait le moindre geste (20’25 0-2) !



Pour autant, les Pionniers se mettent en difficulté avec une nouvelle infériorité. Hrehorcak se retrouve face à Sabol qui est à nouveau décisif et bien concentré. Kopta tente lui aussi sa chance par deux fois mais du bras, le slovaque détourne le palet au-dessus des cages. Nice pousse mais tombe par deux fois sur Susanj en sacrifice par l’équipe. De nouveau en infériorité pour retard de jeu, Lagarde trouve pourtant une magnifique occasion de mettre le troisième but mais n’est pas décisif. Nice ne profite pas des nombreuses occasions laissées par les chamoniards en power play.

Les Pionniers sont agressifs dans les duels ce qui fait la différence. Côté technique, Rychagov fait admirer tout son panel. A trois minutes du terme, le duo Rahikainen / Ville trouve parfaitement Jasper qui bat le portier local sans difficulté suite à un mouvement collectif maîtrisé (37’45 0-3).



Evan Jasper voit triple



Pour les vingt dernières minutes, Sutor envoi Barrier sur la glace. Cela n’a pas d’effet immédiat car c’est Jasper, parfaitement servi par Ville qui allume le nouveau rentrant (41’07 0-4) qui ira chercher son premier puck au fond des filets. Knotek tente une nouvelle fois sa chance mais Sabol, une nouvelle fois loin de sa ligne écœure l’attaquant local. A l’image de Kopta qui, seul face au but vide trouve la barre, Nice joue à l’envers et dix seconde plus tard, Jasper assisté une nouvelle fois de Ville s’offre le triplé (52’01 0-5).



Sabol reste infranchissable avec un double arrêt d’une classe internationale. Carpentier trouve enfin la faille d’un tir hors de portée de Sabol alors que Nice jouait en supériorité après un surnombre causé par Ville (1-5 57’13).



Chamonix n’aura pas l’occasion de ramener blanchissage.



Victoire maîtrisée et sans appel des Pionniers après un match collectif où la générosité et le dépassement de soi était de vigueur. Richard Sabol, Clément Masson et Evan Jasper ont été parfaits pour ramener les trois points du côté du Mont-Blanc. Les Aigles n’étaient pas dans un bon soir et devront se rattraper à Bordeaux où le match s’annonce déjà palpitant.

