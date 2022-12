Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 21ème journée : Rouen vs Amiens 5 - 2 (1-1 3-1 1-0) Le 02/12/2022 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Amiens ] LM : Rouen remporte un derby musclé Pour le compte de la 2ème journée les dragons reçoivent les gothiques, un match avec toujours une saveur particulière. Si les gothiques restent sur 4 défaites de rang dans cette ligue magnus, ils ne viennent pas en terre normande pour y faire de la figuration. Pour les dragons une victoire est nécessaire pour rester en haut du classement. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 04/12/2022 à 18:42 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Furet et Fabre assistés de MM. Collin bet Laboulais Buts :

Rouen : ; 18.59 Christophe Boivin (ass François Beauchemin et Alexandre Mallet) ; 25.19 Christophe Boivin (ass Alexandre Mallet et François Beauchemin) ; 26.40 Rolands Vigners (ass Kelsey Tessier et Ondrej Roman) ; 28.30 Rolands Vigners (ass Kelsey Tessier et Ondrej Roman) ; 46.36 Alexandre Mallet (ass François Beauchemin et Loïc Lamperier)

Amiens : 16.06 Pierre-Olivier Morin ; 39.21 Tomas Simonsen (ass Baptiste Bruche et Alex Lindroos) Pénalités 72 minutes dont 5 à Yeo et Vigners, 25 à Dodero et 5+20 à Vigners contre Rouen 78 minutes dont 5 à Gibb et Alho, 5+20 à Tiala et Gibb contre Amiens



Un partout, palet au centre.



Photographe : Marine Romain Les dragons sont les premiers en action par Boivin (00.08) puis Mallet (00.20) et Beauchemin (00.50) mais le jeune gardien Bodin ne se laisse pas surprendre.

Amiens a aussi des arguments et Gibb à la bleue teste Caubet (01.46) mais surtout grâce à Leclerc sur la droite qui touche le poteau gauche du gardien normand (03.02).

La partie est bien lancée. Amiens reste dangereux lors d’un jeu de puissance mais ni Lopachuk (06.13), ni Lindroos (07.26) et ni Jago (08.08) ne trouvent le chemin des filets.

Photographe : Marine Romain Les dragons dans la même situation quelques minutes plus tard ne seront pas plus vernis.

Tessier sur son côté gauche (14.08) et Guimond qui touchera la barre (14.38) n’ouvriront pas le score .

C’est Amiens qui en premier va trouver la voie.

Leclerc adresse un premier tir à la bleue que Caubet repousse, le plus prompt est Djemel qui du revers butte encore su Caubet et c’est Morin au poteau gauche à l’affut qui marque en cage bien ouverte, Caubet ne pourra rien faire cette fois ci (16.06 / 0-1 Morin).

Rouen réagit de suite mais c’est West sur un contre qui met Caubet à contribution (17.59). La délivrance rouennaise se fera juste avant l’ultime minute.

Gros travail du duo Mallet-Beauchemin derrière la cage et c’est le troisième larron Boivin qui seul dans le slot et du revers trompe Bodin (18.59 / 1-1 / Boivin ass. Beauchemin et Mallet).



Un bon tiers de la part des deux formations et ce derby après 20 minutes est toujours indécis.



Rouen prend le large



Les Gothiques commencent le tiers en supériorité mais ils ont toutes les peines du monde à bien s’installer et mettre Caubet en danger. C’est même Rouen qui va etre dangereux par Bedin qui chippe le puck dans sa zone défensive et fonce défier Bodin mais son tir passe au-dessus de la cage (20.54). En fin de jeu de puissance Sabatier et West ne trouveront que Caubet sur leur trajectoire. De retour en nombre Rouen va punir les Gothiques.

Sur une attaque rapide, Mallet se trouve derrière la ligne de but adverse et trouve Boivin seul dans le slot, son tir est freiné par Bodin mais pas suffisamment et le palet file tout doucement derrière la ligne fatidique (25.19 / 2-1 / Boivin ass. Mallet et Beauchemin).

Les réjouissances à peine finies et Rouen enfonce le clou.

Sur une supériorité numérique, le maitre à jouer Roman décale à l’opposé Tessier qui pour une fois ne frappe pas mais trouve seul Vigners poteau opposé qui n’a plus qu’à mettre sa palette en opposition pour conclure (26.40 / 3-1 / Vigners ass. Tessier et Roman).

S Photographe : Marine Romain ur ce but coach Mortas prend un temps mort. Hélas pour lui il n’en sera pas bénéfique. En effet on prend le même trio et on recommence.

Nouvelle indiscipline amiénoise et nouvelle punition.

A la manœuvre Roman pour Tessier derrière la cage et Vigners légèrement su la gauche fusille Bodin. (28.30 / 4-1 / Vigners ass. Tessier et Roman).

Rouen maitrise alors le jeu et le palet et toujours par des jeux de puissance donne des sueurs froides à Bodin.

On entre dans l’ultime minute et c’est Amiens qui joue avec un de plus, Rouen ayant été pris par la patrouille. Les gothiques ne vont pas manquer l’occasion de réduire le score.

Le palet va de crosses en crosses sur toute la largeur de la glace et c’est Simonsen seul sur la gauche qui expédie le puck hors de portée de Caubet (39.21 / 4-2 / Simonsen ass. Bruche et Lindroos).

Que dire de la fin du tiers !

Un vrai combat de boxe, un vrai pugilat opposant Ahlo, Tiala et Gibb pour Amiens et Yeo, Dodero et Vigners. Résultat exclusion de Tiala et Dodero, et 5 minutes pour les autres protagonistes.



Un tiers qui aura permis aux unités spéciales de se mettre en évidence avec trois des quatre réalisations.



Les dragons pour finir



Le repos aura fait du deux formations qui reviennent avec un bien meilleur esprit. C’est West qui plante la première banderille mais son tir est dévié par Caubet (40.15). La rencontre s’équilibre et les gardiens par la suite ne sont guère mis à contributions.

Photographe : Marine Romain C’est de nouveau West qui sonne la nouvelle charge avec un gros slap que Caubet stoppe non sans mal (45.28). L’indiscipline picarde va encore provoquer un peu plus tard la joie des supporters. Bodin est sur des charbons ardents. A force de subir le jeune cerbère va s’incliner.

C’est Mallet seul au poteau gauche qui récupère un palet qui traine pour conclure dans une cage grande ouverte (46.36 / 5-2 / Mallet ass. Beauchemin et Lamperier).

Par la suite les deux gardiens se mettront en évidence à tour de rôle et ils se serviront de tout leur équipement pour mettre en échec les artificiers de tout bord. La fin de match sera de nouveau ternie par un pugilat entre Vigners et Gibb qui seront logiquement exclu.



Un derby qui tourne à l’avantage des normands. Si les jaunes et noirs restent en haut de l’affiche, les rouges et blancs eux glissent dangereusement au delà des 8 places de play-off, même si la saison est encore longue il y a danger. Un match qui va laisser surement des traces dans les organismes comme pour Cantagallo qui aura été absent dès la fin du 1er tiers souffrant (selon toute vraisemblance) d’une luxation à l’épaule gauche. Si Amiens ne joue pas ce dimanche, Rouen se déplace chez les aigles de Nice sans les jeunes internationaux U20 (Perret, Leborgne Tournier et Hervé).



PS : nous rechercons un(e) rédacteur (trice) pour suive les rencontres des dragons. Si interressé nous contacter sur la boite rédaction : redaction@hockeyhebdo.com

Les dragons sont les premiers en action par Boivin (00.08) puis Mallet (00.20) et Beauchemin (00.50) mais le jeune gardien Bodin ne se laisse pas surprendre.Amiens a aussi des arguments et Gibb à la bleue teste Caubet (01.46) mais surtout grâce à Leclerc sur la droite qui touche le poteau gauche du gardien normand (03.02).La partie est bien lancée. Amiens reste dangereux lors d’un jeu de puissance mais ni Lopachuk (06.13), ni Lindroos (07.26) et ni Jago (08.08) ne trouvent le chemin des filets.Les dragons dans la même situation quelques minutes plus tard ne seront pas plus vernis.Tessier sur son côté gauche (14.08) et Guimond qui touchera la barre (14.38) n’ouvriront pas le score .C’est Amiens qui en premier va trouver la voie.Rouen réagit de suite mais c’est West sur un contre qui met Caubet à contribution (17.59). La délivrance rouennaise se fera juste avant l’ultime minute.Un bon tiers de la part des deux formations et ce derby après 20 minutes est toujours indécis.Les Gothiques commencent le tiers en supériorité mais ils ont toutes les peines du monde à bien s’installer et mettre Caubet en danger. C’est même Rouen qui va etre dangereux par Bedin qui chippe le puck dans sa zone défensive et fonce défier Bodin mais son tir passe au-dessus de la cage (20.54). En fin de jeu de puissance Sabatier et West ne trouveront que Caubet sur leur trajectoire. De retour en nombre Rouen va punir les Gothiques.Les réjouissances à peine finies et Rouen enfonce le clou.ur ce but coach Mortas prend un temps mort. Hélas pour lui il n’en sera pas bénéfique. En effet on prend le même trio et on recommence.Nouvelle indiscipline amiénoise et nouvelle punition.Rouen maitrise alors le jeu et le palet et toujours par des jeux de puissance donne des sueurs froides à Bodin.On entre dans l’ultime minute et c’est Amiens qui joue avec un de plus, Rouen ayant été pris par la patrouille. Les gothiques ne vont pas manquer l’occasion de réduire le score.Que dire de la fin du tiers !Un vrai combat de boxe, un vrai pugilat opposant Ahlo, Tiala et Gibb pour Amiens et Yeo, Dodero et Vigners. Résultat exclusion de Tiala et Dodero, et 5 minutes pour les autres protagonistes.Un tiers qui aura permis aux unités spéciales de se mettre en évidence avec trois des quatre réalisations.Le repos aura fait du deux formations qui reviennent avec un bien meilleur esprit. C’est West qui plante la première banderille mais son tir est dévié par Caubet (40.15). La rencontre s’équilibre et les gardiens par la suite ne sont guère mis à contributions.C’est de nouveau West qui sonne la nouvelle charge avec un gros slap que Caubet stoppe non sans mal (45.28). L’indiscipline picarde va encore provoquer un peu plus tard la joie des supporters. Bodin est sur des charbons ardents. A force de subir le jeune cerbère va s’incliner.Par la suite les deux gardiens se mettront en évidence à tour de rôle et ils se serviront de tout leur équipement pour mettre en échec les artificiers de tout bord. La fin de match sera de nouveau ternie par un pugilat entre Vigners et Gibb qui seront logiquement exclu.Un derby qui tourne à l’avantage des normands. Si les jaunes et noirs restent en haut de l’affiche, les rouges et blancs eux glissent dangereusement au delà des 8 places de play-off, même si la saison est encore longue il y a danger. Un match qui va laisser surement des traces dans les organismes comme pour Cantagallo qui aura été absent dès la fin du 1er tiers souffrant (selon toute vraisemblance) d’une luxation à l’épaule gauche. Si Amiens ne joue pas ce dimanche, Rouen se déplace chez les aigles de Nice sans les jeunes internationaux U20 (Perret, Leborgne Tournier et Hervé). © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur