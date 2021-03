Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 21ème journée : Rouen vs Gap 1 - 2 (0-0 0-0 1-2) Le 26/03/2021 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Gap ] LM : Rouen s'incline logiquement Ultime rencontre dans l’antre des dragons avec la réception des rapaces de Gap qui avait mis à terre les normands lors d’une prolongation quinze jours auparavant. Un esprit, surement, de revanche pour les rouennais qui voudront finir en beauté avant un dernier déplacement et rencontre face aux grenoblois. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 28/03/2021 à 20:43 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Peyre et Hauchart assistés de MM. Douchy et Salmon Buts :

Rouen : 40.13 Joris Bedin (ass Pierre Crinon et Jacob Lagace)

Gap : ; 54.38 Fabien Colotti (ass Julien Correia et Bostjan Golicic) ; 57.26 Raphaël Faure (ass Romain Chapuis et Dimitri Thillet) Pénalités 32 minutes dont 10 à Lagace et Trotter contre Rouen 2 minutes contre Gap



Un tiers vierge.



D’entrée de rencontre les dragons montrent que les rapaces risquent de passer une mauvaise soirée en pressant haut, en monopolisant le puck.

Photographe : Marine Romain C’est tout naturellement Lamarche, bien servi par Vigners, qui met Junca en difficulté (01.02). Dans la foulée Guttig y va à son tour chauffer la mitaine de Junca (01.45). Gap subit mais tient, et profite d’une baisse de régime et d’une pression moins forte pour montrer le bout du bec.

Faure R. en premier (06.09) et Langlais (06.11) oblige Pintaric à sortir le grand jeu.

Au bénéfice d’un jeu de puissance, Langlais en maitre artificier se rappelle au bon souvenir de son ancien coéquipier (06.53 et 07.13).

Ce moment fort de Gap, sans dommage, aura réveillé le dragon qui par Deschamps (08.40) et par le duo de jeunes Tomasino – Gueurif (10.53) obligent Junca à rester vigilent. Crinon, ancien de Gap, idéalement placé (12.39 et 15.03) échoue sur un Junca bien présent.

Quand Junca semble battu, il est sauvé par son poteau sur un tir vicieux et puissant de Flood sur une supériorité numérique (17.05).

Le dernier mot du tiers revient à Joubert qui plein axe ne parvient à tromper Pintaric (18.12).



Un bon tiers des deux équipes dans l’ensemble qui auront été sur courant alternatif alternant le bon et le moins bon.



Les gardiens à l’honneur.





Vondracek en contre file seul défier Pintaric qui ne mord pas dans la feinte (20.44). Pintaric sera encore décisif face à Guterriez pourtant seul face à la cage (21.12). Les dragons sont perturbés par le pressing haut des rapaces qui les mettent en difficultés et à la faute.

Photographe : Marine Romain Par des jeux de puissances les rapaces se font très dangereux et Pintaric doit montrer tout son potentiel pour faire barrages aux assauts de Correia (26.32), de Joubert (27.10), de Bourgeois (27.59). Un cadeau de la défensive rouennaise profite à Golicic mais le mur Pintaric fait front (29.05).

L’orage passé, les locaux combinent bien dans la zone offensive, Guttig reçoit un bon palet avec une cage grande ouverte mais Junca avec un formidable retour bloque de la mitaine (29.21). Le panel du gardien est encore démontré avec ce joli lancé de botte de Junca face à Tomasino (31.06).

Pintaric garde les seins la tête hors de l’eau avec des arrêts sortis de nulle part face à Correia et Guterriez (35.01) et surtout face à Golicic juste avant la sirène (39.51).



Un tiers qui aurait mérité des buts si le talent des deux cerbères n’avaient pas été au rendez-vous. Gap a gagné aux points ce tiers face à une formation rouennaise souvent pris à la faute et qui ne parvient pas à se défaire du pressing haut et des coups de bec du rapace. Après avoir profité du quart d’heure de repos, Rouen repart à l’assaut de la cage adverse. C’est Crinon qui ouvre les hostilités par ce gros lancé que Junca ne peut bloquer. Le rebond est profitable à Lagace, on croit au but mais c’est encore le poteau qui sauve le portier visiteur avant qu’il ne le gèle (20.34).Vondracek en contre file seul défier Pintaric qui ne mord pas dans la feinte (20.44). Pintaric sera encore décisif face à Guterriez pourtant seul face à la cage (21.12). Les dragons sont perturbés par le pressing haut des rapaces qui les mettent en difficultés et à la faute.Par des jeux de puissances les rapaces se font très dangereux et Pintaric doit montrer tout son potentiel pour faire barrages aux assauts de Correia (26.32), de Joubert (27.10), de Bourgeois (27.59). Un cadeau de la défensive rouennaise profite à Golicic mais le mur Pintaric fait front (29.05).L’orage passé, les locaux combinent bien dans la zone offensive, Guttig reçoit un bon palet avec une cage grande ouverte mais Junca avec un formidable retour bloque de la mitaine (29.21). Le panel du gardien est encore démontré avec ce joli lancé de botte de Junca face à Tomasino (31.06).Pintaric garde les seins la tête hors de l’eau avec des arrêts sortis de nulle part face à Correia et Guterriez (35.01) et surtout face à Golicic juste avant la sirène (39.51).Un tiers qui aurait mérité des buts si le talent des deux cerbères n’avaient pas été au rendez-vous. Gap a gagné aux points ce tiers face à une formation rouennaise souvent pris à la faute et qui ne parvient pas à se défaire du pressing haut et des coups de bec du rapace.



Les rapaces ont eu raison du dragon.



Le dernier tiers commence fort bien pour les normands.

Alors qu’ils évoluent avec un de moins, Junca impeccable jusqu’à présent, se rate derrière son but sous la pression de Lagace qui lui chipe le palet donne derrière lui a Crinon qui sert seul face à la cage Bedin qui fait ne manque pas de punir l’infortuné Junca (1-0 / 40.13 / Bedin ass. Crinon et Lagace).

Photographe : Marine Romain Ce coup du sort n’entame pas les velléités des hauts alpin, toujours en supériorité ils mettent Pintaric à l’œuvre par Guertin (42.41) et Vondracek (44.21). Rouen souffre, Rouen subit et les infériorités se font légion mais doivent leur salut aux parades de Pintaric.

C’est pourtant Rouen qui a la meilleure occasion de doubler la mise avec un deux contre zéro. Le duo Guttig – Tomasino file seul face à Junca. A toi, à moi et hop c’est Junca qui y met fin (53.25). A tergiverser on se loupe et Rouen va le payer au prix fort.

Le palet est en zone offensive des rapaces, on tarde à le dégager coté dragon et c’est Correia qui le gratte et sert Colotti qui fait mouche (1-1 / 54.37 / Colotti ass. Correia et Golicic).

Pintaric ne peut pas tout faire.

Il va boire le calice jusqu’à la dernière goutte. Un palet en cloche depuis sa zone défensive est effectué, le rebond est profitable à Faure R. qui file loger la rondelle de la lucarne de Pintaric impuissant (1-2 / 57.25 / R. Faure ass. Chapuis et Thillet).

La sortie du gardien de Rouen dans les derniers instants ne changera rien au résultat final.



La victoire des rapaces est somme toute logique, tant les hommes du coach Blais auront fait preuve de courage, de pugnacité pour faire déjouer une équipe rouennaise que l’on aurait dit peu motivé puisque le titre était déjà acquis.

Photographe : Marine Romain Les anciens dragons (Colotti, Langlais, Guterriez, Correia et Faure R.) ont joué un bien mauvais tour à l’armada des dragons.

Cette première défaite des jaunes et noirs dans le temps réglementaire ne doit tout effacé non plus. Même si le titre décerné, à juste raison pour certain récompensant la régularité ou à tort pour d’autres qui auraient voulu des pay-off (au risque de perdre des club la saison prochaine) fait un peu tache dans la copie des normands qui néanmoins mérite leur première place au classement.

Mention toute particulière aux deux gardiens Pintaric pour Rouen et Junca pour Gap qui nous ont gratifié d’une prestation de tout premier ordre avec des arrêts de grande classe.

Le dernier tiers commence fort bien pour les normands.

Alors qu'ils évoluent avec un de moins, Junca impeccable jusqu'à présent, se rate derrière son but sous la pression de Lagace qui lui chipe le palet donne derrière lui a Crinon qui sert seul face à la cage Bedin qui fait ne manque pas de punir l'infortuné Junca (1-0 / 40.13 / Bedin ass. Crinon et Lagace).

Ce coup du sort n'entame pas les velléités des hauts alpin, toujours en supériorité ils mettent Pintaric à l'œuvre par Guertin (42.41) et Vondracek (44.21). Rouen souffre, Rouen subit et les infériorités se font légion mais doivent leur salut aux parades de Pintaric.

C'est pourtant Rouen qui a la meilleure occasion de doubler la mise avec un deux contre zéro. Le duo Guttig – Tomasino file seul face à Junca. A toi, à moi et hop c'est Junca qui y met fin (53.25). A tergiverser on se loupe et Rouen va le payer au prix fort.

Le palet est en zone offensive des rapaces, on tarde à le dégager coté dragon et c'est Correia qui le gratte et sert Colotti qui fait mouche (1-1 / 54.37 / Colotti ass. Correia et Golicic).

Pintaric ne peut pas tout faire.

Il va boire le calice jusqu'à la dernière goutte. Un palet en cloche depuis sa zone défensive est effectué, le rebond est profitable à Faure R. qui file loger la rondelle de la lucarne de Pintaric impuissant (1-2 / 57.25 / R. Faure ass. Chapuis et Thillet).

La sortie du gardien de Rouen dans les derniers instants ne changera rien au résultat final.

La victoire des rapaces est somme toute logique, tant les hommes du coach Blais auront fait preuve de courage, de pugnacité pour faire déjouer une équipe rouennaise que l'on aurait dit peu motivé puisque le titre était déjà acquis.

Les anciens dragons (Colotti, Langlais, Guterriez, Correia et Faure R.) ont joué un bien mauvais tour à l'armada des dragons.

Cette première défaite des jaunes et noirs dans le temps réglementaire ne doit tout effacé non plus. Même si le titre décerné, à juste raison pour certain récompensant la régularité ou à tort pour d'autres qui auraient voulu des pay-off (au risque de perdre des club la saison prochaine) fait un peu tache dans la copie des normands qui néanmoins mérite leur première place au classement.

Mention toute particulière aux deux gardiens Pintaric pour Rouen et Junca pour Gap qui nous ont gratifié d'une prestation de tout premier ordre avec des arrêts de grande classe.

Pour Gap il reste une rencontre à disputer ce dimanche face à Bordeaux quant à Rouen le dernier match se fera dans l'antre des bruleurs de loups pour un match au sommet.







