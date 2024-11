Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 21ème journée : Rouen vs Marseille 2 - 1 (1-0 1-0 0-1) Le 24/11/2024 île Lacroix [ Rouen ] [ Marseille ] Rouen s’impose par la plus petite des marges Les Dragons sont de retour sur l’ïle Lacroix après un long voyage en Isère chez les Bruleurs de loups ponctué par une défaite 6-3 malgré une bonne entame de match. Tomasino et Yeo font leur retour dans l’antre des Dragons 7 mois après leur dernier match sous les couleurs jaune et noire. Les Spartiates quant à eux sortent d’une victoire à domicile contrer Amiens à l’issue des prolongations après plusieurs courtes défaites. Les Dragons sont privés de Glad, Dmytriw, Cantagallo et Goncalves pour ce match. île Lacroix, Hockey Hebdo Hayes Jean-Charles le 25/11/2024 à 22:38 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Dehaen assistés de MM. Cady et Yssembourg Buts :

Rouen : 08.39 Quentin Tomasino (ass Anthony Rech) ; 35.48 Quentin Tomasino (ass Sébastian Bengtsson et Vincent Nesa)

Marseille : ; 46.21 Elias Ruusu (ass Matt Salhany et Colin Morillon) Pénalités 4 minutes contre Rouen 2 minutes contre Marseille



Rouen prend les devants.



Le match débute sans round d’observation entre les deux équipes, Joubert met Setanen à contribution dès le début du match mais le portier des Dragons monte en puissance depuis plusieurs match et ne se fait pas surprendre.

Nesa répond côté Rouennais mais le portier des Spartiates répond à son homologue.

Photographe : Marine Romain Les Dragons s’imposent dans les duels et mettent une grosse pression sur la cage de Steen qui se met à la faute sur une situation dangereuse en décalant le but.

Sur la supériorité qui suit les Dragons ne trouvent pas de solution et ne parviennent pas à imposer leur jeu de puissance.

Marseille joue pleinement sa chance, Stolyarov se retrouve seul en contre mais ne cadre pas. Les Spartiates sont proches de scorer en infériorité.

Le jeu est décousu des deux côtés, ce qui engendre de nombreux turn over.

A ce jeu se sont les Rouennais qui sont les plus opportuns, sur une entrée en Rech lance à la cage, Steen repousse le palet sur sa droite et Tomasino bien placé reprend le palet pour tromper le portier (08.39 / 1-0 / Tomasino ass. Rech).

Les Dragons ouvrent le score dans ce match, mais les Spartiates se remobilisent rapidement et Bjorkung envoi un tir puissant sur Setanen qui bloque le palet en patron.



Lindelof qui est associé à Yeo est proche de doubler la mise mais son tir de la bleue s’écrase sur le montant.

Les opportunités sont rouennaises avec 18 tirs contre 8 pour les Spartiates mais le score reste de 1-0 à la fin du tiers.



Tomasino l’homme en forme côté Rouennais.



Photographe : Marine Romain Le second tiers débute sur les mêmes bases que le précédent, les Dragons perdent un palet en zone offensive, les spartiates s’offre un contre qui aurait pu faire mouche mais Setanen ferme la porte avec autorité.

Les Spartiates reviennent avec de meilleures intention dans ce second tiers et se retrouvent en supériorité numérique suite à une faute de Lampérier.

Le jeu de puissance des Spartiates réussit à trouver un décalage à droite de la défense, l’attaquant Marseillais slap dans la cage ouverte mais Setanen réussit un exploit en se jetant sur le palet pour fermer l’angle et repousser le palet. Un arrêt de grande classe pour le portier Rouennais.

Le power play ne réussira pas à revenir au score.

Photographe : Marine Romain

Quelques minutes plus tard sur un contre Marseillais, Joubert se retrouve de nouveau en face à face avec Setanen mais il ne trouve pas le cadre.

Les Dragons font le dos rond depuis l’infériorité numérique mais reprenne le contrôle du palet pour mettre une grosse pression sur la cage de Steen.

Lindelof puis Tomasino et Tommila sont proches de scorer mais le portier Marseillais ne laisse pas de rebond.

Les dix dernières minutes du tiers sont dominées par les Dragons qui finissent par doubler la mise.



Bengtsson à droite du but en zone offensive trouve Tomasino qui arrive lancer au centre et feinte le gardien pour le contourner et s’offrir un doublé (35 :48 ; 2-0 ; Tomasino ass Bengtsson et Nesa).



Les Spartiates accusent le coup et sont proches de prendre un nouveau but par Lindelof puis Yeo.

Naud offre une supériorité aux Spartiates pour le début du troisième tiers suite à un cinglage dans les dernières seconde de ce second acte.



Marseille proche du Hold up.



Le dernier tiers n’est pas très riche en occasion de but, le puck est rapidement par les deux équipes ce qui offre peu d’occasion d’avoir un lancement de jeu propre et ainsi mettre en difficulté l’équipe adverse.

Sur une entrée en zone rapide de Marseille à droite du but, Salhany trouve Ruusu qui arrive au centre de la zone offensive sans être gêné et trompe Setanen qui était tombé lors de son déplacement (46 :21 ; 2-1 ; Ruusu ass Salhany et Morillon).

Photographe : Marine Romain Les Marseillais se révoltent dans ce troisième tiers, les charges et les duels sont plus rudes. Les Dragons quant à eux se débarrassent rapidement du palet et se retrouve rapidement en situation défensive.

Marseille est proche de revenir au score après une grosse pression sur la cage Rouennaise, le palet fini dans le but de Setanen qui était au sol mais le challenge vidéo invalide le but.

Ce but refusé met un coup au moral des hommes de Zwikel et Tardif qui ne parviendront pas à revenir au score dans les dernières minutes du match.

Le match se termine sur ce petit score malgré 38 tirs de la part des Dragons.



Setanen a réalisé un très bon match en ce dimanche tout comme le revenant Tomasino. Les Spartiates peuvent nourrir quelques regrets car ils n’ont pas su revenir au score malgré de belles opportunités.

