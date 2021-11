Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 21ème journée : Rouen vs Mulhouse 6 - 0 (0-0 2-0 4-0) Le 26/11/2021 Rouen - L'ile Lacroix [ Rouen ] [ Mulhouse ] LM : La fête des Dragons Pas le temps de souffler pour des dragons, qui à peine revenu de leur superbe qualification à Salzburg, enchainent par une rencontre face aux scorpions de Mulhouse, une équipe qui encore récemment savait les faire déjouer. Nul doute que le soutien de leur public sera une fois de plus important… Rouen - L'ile Lacroix, Hockey Hebdo ludovic Manchon le 28/11/2021 à 11:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2873 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Peyre assistés de MM. collin et Thiebault Buts :

Rouen : 27.52 Kelsey Tessier (ass Loïc Lamperier et Florian Chakiachvili) ; 35.09 Joris Bedin (ass Florian Chakiachvili et Andrew Johnston) ; 40.18 Joris Bedin ; 44.00 Loïc Lamperier (ass Dylan Yeo et Joris Bedin) ; 44.37 David Gilbert (ass Mark Flood et Vincent Nesa) ; 48.16 Rolands Vigners (ass Joël Caron et David Gilbert)

Mulhouse : Pénalités 12 minutes contre Rouen 12 minutes contre Mulhouse Rouen règle sa mire

L’entrée en scène des dragons se fait sous les ovations d’un public en hommage à leur qualification historique en CHL, et le match commence sur un mode festif du coté de supporteurs.

ludovic Manchon Ce sont les scorpions via Pietroniro qui sont les premiers à tester le gardien adverse, Pintaric dévie sans problème le tir.

Il faudra attendre trois minutes pour que Morrone soit mis à contribution avec Yeo et son shoot de la bleue.

On passe en mode play-off coté rouennais, ce qui oblige durant les deux minutes qui suivent Mulhouse à faire le dos rond et subir les premières banderilles lancées vers leur but avec Johnston et Nesa à la manœuvre (10’).

Après cette période, les scorpions reprennent du poil de la bête avec un tir de loin de Hecquefeuille, puis à nouveau Pietroniro qui manque de peu l’ouverture du score. Les Dragons s’approchent dangereusement de la cage de Mulhouse dont les joueurs tentent d’imposer le physique sur la maitrise du palet.

Même en infériorité (13’) les dragons se montrent dangereux en contre ce qui empêche les Scorpions de s’installer et ainsi profiter de leur avantage numérique. De retour à égalité les attaques des deux bords reprennent rapidement avec entre autre un poteau de Caron. Les minutes défilent sans qu’une formation n’arrive à trouver le chemin des filets…

Le verrou saute

De retour sur son glaçon, Rouen met une grosse pression sur son visiteur du soir afin d’ouvrir le score. Et il s’en fallu de peu pour que Guimond le fasse après avoir enrhumé la défense, mais bute sur Morrone. Une fois de plus, Mulhouse accuse le coup et attend que l’orage passe, avec un shoot de Labelle pour enfin mettre Pïntaric à contribution.

ludovic Manchon Rouen se mets à la faute et permet aux joueurs du coach Gagnon de tenter leur chance, et alors qu’il reste une poignée de secondes, ils profitent d’un changement de ligne coté Normand pour un tir puissant qui loupe de peu le cadre du but de Pintaric.

Peu après, Mulhouse subit à son tour est rattrapé par la patrouille pour un retard de jeu que va s’avérer fatidique pour les scorpions. Les unités spéciales de Rouen cette fois, profitent du rebond laissé par Morrone sur un tir de Chakiachivili, pour une passe de Lampérier vers Tessier qui marque (27.52 / 1-0 / Tessier ass Lampérier et Chakiachvili).

Une nouvelle pénalité sifflée contre Rouen donne une nouvelle opportunité aux Scorpions de marquer ; ce que va tenter Labelle dont le tir dévié manque le cadre. Sur l’engagement suivant, les Mulhousiens font le pressing devant le but Rouennais et poussent à nouveau à la faute des rouennais qui vont se retrouver à trois contre cinq durant quarante secondes.

Mulhouse pousse, essaie de marquer mais Pintaric flamboyant va écœurer les attaquants des scorpions repoussant chaque palet et permet à son équipe de garder l’avantage au score. Ils en profitent même pour pousser à la faute Mulhouse et ainsi revenir à égalité avant d’avoir une supériorité dont ils ne pourront profiter.

De retour à égalité, Rouen pousse toujours plus fort, et est omniprésent sur tous les palets… et poussent à nouveau à la faute leur adversaire.

Une nouvelle fois les unités spéciales de Rouen vont se montrer ce soir à leur avantage.

Cette fois ils vont mettre plus de temps à trouver la faille mais, sur une infiltration côté droit de Johnston devant le but il entraine sur son passage le goal, alors que le palet transmis à Chakiachvili est sur une passe en retrait offert à Bedin qui shoot dans le but avant le retour du goal.

Le but est accordé malgré une cage bougée par le goal au même moment. (35.09 / 2-0 / Bedin ass Chakiachvili et Johnston).

Tirs : Rouen 11 / Mulhouse 10 Face off : Rouen 14 / Mulhouse 11



Black & Yellow Friday !



ludovic Manchon Sur un dégagement depuis la zone normande, le palet atterri derrière le but de Morrone avec Tessier bloqué par un joueur de Mulhouse, mais Lampérier surgi pour un caviar à Bedin qui d’une feinte couche le goal avant de nettoyer la lucarne gauche (40.18 / 3-0 / Bedin).

Alors que Pintaric continue son show face aux scorpions qui n’arrivent toujours pas à trouver une faille dans la muraille jaune et noire, alors que les attaques Normandes continuent sur un rythme soutenu. Encore une fois l’attaque Rouennaise fait mouche après s’être infiltré et avoir posé leur jeu.

Ils s’approchent du but de Morrone par deux fois le cerbère repousse le palet, mais ce dernier restant dans la zone dangereuse se retrouve au pied de Lampérier qui se retourne rapidement pour un tir raz de glace le long du poteau et surprend le goal (44.00 / 4-0 / Lampérier ass Yeo et Bedin)

A peine le temps pour les supporteurs de fêter ce but qu’à nouveau les dragons font parler la poudre avec une belle réalisation à trois entre Nesa, son capitaine… et Gilbert d’un tir dans un angle fermé trompe la vigilance du Goal (44.37 / 5-0 / Gilbert ass Flood et Nesa)

Grosse occasion de Loizeau sur un rebond laissé par Pintaric, et alors que ce dernier est couché, mais le tir non cadré tape dans les plexis. Les dragons continuent leur travail de sape, et n’ont de cesse de trouver les filets des buts adverses jouant de leur qualité technique et physique ce qui a le don d’énerver et déclencher quelques baffes.

ludovic Manchon Les zèbres calment tout le monde en poussant les deux protagonistes en prison. Un joueur de Mulhouse ayant même en guise de punition 4 minutes de pénalité (pour deux coté Rouennais).

Profitant de leur supériorité les dragons s’infiltrent dans la zone près du but s’ensuit une bataille de crosses sans que le goal ne puisse geler le palet.

Pire laissés libres de leurs mouvements le duo Caron-Vigners finissent par prendre le dessus sur le cerbère Mulhousien et marquent (48.16 / 6-0 / Vigners ass Caron et Gilbert).

Suite au retour à égalité Mulhouse tente toujours de tirer sur le but, Boutin de la bleue voit son tir dévié par Pintaric. Avec un palet qui va d’un camp à l’autre, Caron touche le poteau sans rentrer, puis Lessard qui profite d’un rare palet laissé seul par la défensive Normande, mais qui ne peux rien face à un Pintaric intraitable.

Tirs : Rouen 12 / Mulhouse 9 Face off : Rouen 8 / Mulhouse 8



Les dragons auraient pu se retrouver en difficulté ce soir, et cela aurait été compréhensible, du fait de l’énergie dépensée en Autriche pour se qualifier face à Salzburg… mais, toujours dans l’adrénaline, l’euphorie, et portés par leur public de l’Ile Lacroix.

lls auront régalé leur public (ainsi que les téléspectateurs devant leur télé) avec une maitrise et une démonstration de confiance en soi, qui démontre tout le bien qu’a apporté cette Ligue des Champions à ces joueurs qui, il y a quelques semaines se cherchaient, et semblaient pleins de doute.

Comme le dira en conférence de presse le coach Lhenry ; cette équipe commence à trouver sa signature.







