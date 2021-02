Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 22ème journée : Amiens vs Angers 0 - 2 (0-0 0-1 0-1) Le 19/02/2021 Le Coliseum d'Amiens [ Amiens ] [ Angers ] Constat d’impuissance Amiens s’est incliné 2-0 face à Angers vendredi. Un défaite logique au terme d’un match dominé par les Ducs et au cours duquel les Gothiques ont eu toutes les peines du monde à se montrer dangereux. Le Coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo Christophe Verkest le 20/02/2021 à 07:25 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM.Bliek et Dehaen assistés de MM. Laboulais et Goncalves Buts :

Amiens :

Angers : 28.50 Kévin Dusseau (ass Maurin Bouvet et Connor Hardowa) ; 59.53 Tommy Giroux (ass Robin Gaborit et Philippe Halley) Pénalités 4 minutes contre Amiens 10 minutes contre Angers Les Amiénois, qui recevaient Angers, ce vendredi 19 février ont enregistré leur cinquième défaite consécutive sans qu’il n’y ait grand chose à redire. Leur équipe, fortement diminuée par trois départs et qui ne joue qu’avec trois blocs ne semble plus vraiment dans le coup. Mais peut-on jeter la pierre aux joueurs et à leurs dirigeants dans ce championnat qui ressemble plus maintenant à une longue série de matches amicaux et dont on se demande bien s’il ira au bout, en tout cas jusqu’à des play-offs ?

Photographe : Nicolas Leleu Les débats durant le premier tiers furent pourtant relativement équilibrés avec une meilleure entame de match de la part des Angevins qui crurent même avoir ouvert le score après quelques minutes de jeu, mais le recours à la vidéo conforta les arbitres dans leur décision de ne pas accorder le but, le palet n’ayant pas franchi la ligne. A la suite de cet épisode, le jeu s’équilibra avec même un léger avantage aux Gothiques, notamment grâce au trio Romand-West, Sevcenko, auteur de quelques mouvements collectifs de belle facture. Jérémie Romand s’offrit même un break à deux minutes de la fin de période mais échoua sur Florian Hardy.



Photographe : Nicolas Leleu

A 0-0 à l’entame du deuxième tiers, le match changea clairement de physionomie avec une main mise des Ducs sur le jeu, les Amiénois éprouvant les plus grandes difficultés pour se montrer dangereux devant le but angevin. C’est donc assez logiquement qu’Angers ouvrit le score, Kevin Dusseau reprenant « comme il venait » un palet repoussé par Henri Corentin Buysse après une tentative de Maurin Bouvet, soit deux joueurs , parmi les six de l’effectif angevin, à avoir porté le maillot amiénois.

Les Ducs pensèrent même faire le break...quinze secondes plus tard par Sébastien Sylvestre mais là encore ce but fut, logiquement, refusé, Zach Hamill se trouvant dans la zone du gardien au moment du shoot. Il aurait même fort bien pu être sanctionné pour une charge sur Henri Corentin Buysse, sonné sur le coup. Cela ne mit pas pour autant fin à la domination angevine mais jusqu’à la fin du tiers, si les Gothiques plièrent, ils ne rompirent pas.



Photographe : Nicolas Leleu

La troisième période fut de même facture, les Amiénois ne réussissant pas à se défaire de l’emprise angevine. Et s’ils défendaient comme des morts de faim, ils se montraient complètement impuissants offensivement. Même deux minutes à cinq contre trois ne leur permirent pas de trouver le chemin des filets.

Il ne leur restait donc qu’à tenter le tout pour le tout en faisant sortir leur gardien à deux minutes de la fin. Sans plus résultat, si ce n’est d’offrir le but du 2-0 à Tommy Giroux à sept secondes de la fin.





