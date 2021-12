Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 22ème journée : Amiens vs Mulhouse 2 - 3 (0-1 2-2 0-0) Le 03/12/2021 Le Coliseum d'Amiens [ Amiens ] [ Mulhouse ] Amiens trop Brouillon Peu inspirés, les Amiénois ont concédé la défaite ce vendredi face à une équipe de Mulhouse qui a joué intelligemment le coup. Le Coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo Christophe Verkest le 04/12/2021 à 16:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2124 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Fabre assistés de MM. Douchy et Debuche Buts :

Amiens : ; 31:56 Elgin Pearce (ass Florian Sabatier et Joey West) ; 35:10 Taavi Tiala (ass Klemen Pretnar et Spencer Naas)

Mulhouse : 12:04 Samuel Rousseau (ass Teemu Loizeau et Kevin Hecquefeuille) ; 33:25 Milan Jurik (ass Shawn Boutin) ; 37:55 Phil Pietroniro Pénalités 2 minutes contre Amiens 8 minutes contre Mulhouse Souvent imprécis, parfois malchanceux, les Amiénois ont enregistré hier une nouvelle défaite face à Mulhouse qui a su, de son côté, parfaitement défendre et saisir les bonnes opportunités.



Photographe : Nicolas Leleu Si lors des cinq premières minutes, la possession du palet fut plutôt l’apanage des Gothiques, les arrêts les plus compliqués furent finalement pour Lucas Savoye, titularisé dans les buts amiénois, Henri-Corentin Buysse ressentant de nouveau des douleurs l’empêchant d’être à 100% et de tenir sa place.

Après cette entame, les débats s’équilibrèrent, les Gothiques se montrant trop souvent maladroits dans le dernier geste et parfois coupables de mauvaises relances. C’est toutefois sur un gros travail, qui ne devait rien à personne, de Teemu Loizeau que les Scorpions allaient ouvrir le score. Après être passé derrière la cage picarde, il offrait à Samuel Rousseau au deuxième poteau, un palet que ce dernier poussait dans le but amiénois (0-1, 12mn04).



Après ce but, les Gothiques partirent à l’abordage du but mulhousien mais la finition - ou parfois la réussite comme sur cet essai d’Alexandre Boivin qui trouvait le poteau - n’était pas au rendez-vous.



Photographe : Nicolas Leleu Cette réussite continua à les fuir lors du début de la deuxième période, Anthony Morrone, le gardien mulhousien n’étant pas non plus pour rien dans les échecs successifs des attaquants amiénois. Il dut toutefois s’avouer vaincu à l’occasion de la première supériorité numérique picarde qui ne dura que quelques secondes, le temps pour Elgin Pearce de catapulter, à bout portant, le palet dans la lucarne. (1-1, 31mn56).

Les Scorpions n’eurent pas trop le temps de gamberger puisque moins de trois minutes plus tard, ils reprenaient l’avantage, Milan Jurik reprenant un palet échappé de la mitaine de Lucas Savoye après un tir de Shawn Boutin (1-2, 34mn29).

Dans cette période décidément riche en rebondissements, les Amiénois n’allaient pas tarder à égaliser de nouveau, Taavi Tiala détournant dans le but d’Anthony Morrone, un lancer de Klemen Pretnar (2-2, 36mn09). Mais il en fallait visiblement plus pour décourager les Alsaciens et profitant d’une passe contrée de Stanislav Lopachuk, Chad Pietroniro héritait du palet et seule à mi-zone, fusillait Lucas Savoye pour une nouvelle fois donner l’avantage à Mulhouse (2-3, 37mn54).



Photographe : Nicolas Leleu A 3-2 pour les Scorpions, le troisième tiers fut largement dominé par les Amiénois qui n’eurent de cesse de pousser pour tenter de revenir au moins à hauteur de leurs adversaires. Mais si les Mulhousiens plièrent, ils ne rompirent jamais. Souvent menacés, ils défendirent parfaitement leur cage dans laquelle Anthony Morrone se montrait également intraitable. De leur côté les Gothiques, trop brouillons, furent aussi maladroits dans les derniers gestes : un lancer manqué, une passe mal assurée, un contrôle déficient, il manquait toujours un petit quelque chose, y compris un poil de chance. A l’arrivée les Mulhousiens sauvegardaient leur premier succès et les Amiénois enregistraient une défaite particulièrement frustrante.



