Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 22ème journée : Amiens vs Nice 8 - 2 (3-0 4-0 1-2) Le 03/12/2023 Le Coliseum - Amiens [ Amiens ] [ Nice ] Large victoire d'Amiens face à Nice Pour le compte de la 22ème journée, après s'être inclinés lors de leur déplacement à Anglet (2-1), les Gothiques d'Amiens retrouvaient leur antre pour une confrontation face aux Aigles de Nice fort de leur victoire en prolongation face à Grenoble. Le Coliseum - Amiens, Hockey Hebdo Aurélie Gentil le 05/12/2023 à 11:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2395 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Peyre assistés de MM. Fauvel et Laboulais Buts :

Amiens : 06.33 Tomas Simonsen (ass Zachary Lavigne et Jaakko Niskala) ; 09.21 Julien Tessier (ass Bastien Maia et Mathieu Boucher) ; 19.31 Tomas Simonsen (ass Kaylian Leborgne et Mathieu Mony ) ; 20.53 Danick Bouchard (ass Matias Lehtonen) ; 25.43 Julien Tessier (ass Zachary Lavigne et Jared Freadrich) ; 29.08 Zachary Lavigne (ass Tomas Simonsen et Jared Freadrich) ; 31.04 Danick Bouchard (ass Matias Lehtonen et Romain Bault) ; 49.54 Zachary Lavigne (ass Tomas Simonsen et Kaylian Leborgne)

Nice : ; 51.37 Mikael Kuronen (ass Jesper Larinmaa et Evgueni Nikiforov) ; 58.28 Jesper Larinmaa (ass Evgueni Nikiforov et Andrei Rytchagov) Pénalités 4 minutes contre Amiens 8 minutes contre Nice



Sans partage.



Les Amiénois sont les plus présents dans les premières minutes de jeux et Tomas Simonsen ouvre rapidement le score, assisté de Zachary Lavigne et Jaakko Niskala (1-0/6'33).



Les Gothiques s'offrent une autre opportunité lorsque Mathieu Boucher fait la passe à Bastien Maïa, qui lui-même traverse la défense niçoise en donnant le palet à Julien Tessier qui vient marquer le deuxième but amiénois (2-0/9'21).



Photographe : © Nicolas Leleu

Le match se poursuit et, à 13 minutes 15, le défenseur niçois, Lucas Villain écope de deux minutes de pénalité pour « accrocher ». Les Gothiques tentent d'aggraver le score mais les Aigles défendent bien leur zone.

La fin de la période est plutôt équilibrée, les deux équipes veulent en découdre mais c'est finalement Tomas Simonsen qui marque pour la deuxième fois, aidé de ses coéquipiers Kaylian Leborgne et Mathieu Mony (3-0/19'32).



Les Gothiques enfoncent le clou.



Il ne faut que 53 secondes de jeu après l’engagement de la deuxième période pour que les Gothiques inscrivent un quatrième but de Danick Bouchard, assisté de Matias Lethonen (4-0/20'53).



Une minute plus tard, le défenseur amiénois Dan Gibb prend deux minutes de pénalité pour « retenir la crosse ». Les Niçois se placent en zone offensive mais ne parviennent pas à marquer. A 25 minutes 16, Lucas Villain retourne en prison pour « retenir la crosse » et cette supériorité sourit aux Gothiques, puisque Julien Tessier aggrave le score, aidé de ses coéquipiers, Zachary Lavigne et Jared Freadrich (5-0/25'43).



Photographe : © Nicolas Leleu

Deux minutes plus tard, un autre Niçois écope de deux minutes de pénalité, Bryan Sautereau, pour « obstruction ». Cette supériorité permet à Zachary Lavigne de marquer le sixième but amiénois, assisté de Tomas Simonsen et Jared Freadrich (6-0/29'08).



Suite à cette action, le coach niçois, Frantisek Stolc, décide de changer de gardien, Lou Silighini remplace donc Conrad Molder. Cependant les Amiénois continuent sur leur lancée avec un septième but, inscrit par le capitaine Danick Bouchard, aidé de Matias Lethonen et Romain Bault (7-0/31'04).



La fin de la période est majoritairement dominée par les Amiénois mais les Niçois ne se démontent pas.



Nice sauvent leur honneur.



7 minutes après le début de la troisième période, l'attaquant des Aigles prend deux minutes de pénalité pour « faire trébucher » sans pour autant changer le score. Trois minutes plus tard, Tomas Simonsen remonte la glace jusqu'à la zone offensive, fait la passe à son coéquipier Zachary Lavigne, qui marque (8-0/49'54).



Photographe : © Nicolas Leleu Les Aigles finissent par marquer un premier but, par l’intermédiaire de Mikael Kuronen, assisté de Jesper Larinmaa et Evgenii Nikiforov (8-1/51’37).



En fin de période, Nicolas Leclerc, défenseur amiénois, rejoint le banc de la prison pour « faire trébucher » ; le Niçois Jesper Larinmaa va profiter de cette supériorité pour marquer le dernier but de la rencontre, assisté d’Evgenii Nikiforov et Andrei Rychagov (8-2/58’28).



Photographe : © Nicolas Leleu © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur