Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 22ème journée : Bordeaux vs Gap 1 - 4 (1-1 0-0 0-3) Le 03/12/2021 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Gap ] Deuxième d'affilée à la maison bordelaise ! Les Boxers de Bordeaux, tout comme les Rapaces de Gap, reviennent d'un quart de finale de Coupe de France victorieux en milieu de semaine. En effet, les aquitains ont poussé les Dragons rouennais en prolongation avant de l'emporter (4-3) après un match d'anthologie, tandis que les joueurs des Hautes-Alpes se sont imposés tranquillement (6-2) chez les Corsaires de Nantes, dernier représentant de Division 1. Mais, ce vendredi, la Synerglace Ligue Magnus reprend ses droits à Mériadeck avec la réception des Rapaces de Gap, première confrontation cette saison face à la redoutable équipe des Hautes-Alpes, dont le dernier titre remonte à 2017. Qui remportera ce premier duel de la saison entre Boxers et Rapaces ? Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 04/12/2021 à 14:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2237 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Rauline assistés de MM. Goncalves et Barthe Buts :

Bordeaux : ; 14:20 Robin Lamboley (ass Loïk Poudrier et Alex Wideman)

Gap : 09:39 Benjamin Lagarde (ass Arturs Mickevics et Romain Gutierrez) ; 44:05 Bostjan Golicic (ass Gaëtan Villiot et Louis Cirgues) ; 47:46 Fabien Colotti (ass Axel Prissaint et Romain Gutierrez) ; 55:57 Fabien Colotti (ass Julien Correia et Bostjan Golicic) Pénalités 42 minutes dont 5 à Lamboley et 5+20 à Levesques contre Bordeaux 24 minutes 5 à Cirgues et Prissaint et 10 à Villain contre Gap Absents Bordeaux : François Paquin – Alexandre Mulle – Kevin Spinozzi – Austin Fyten – Andréa Palat – Vince Tartari

Absents Gap : Jimmy Darier – Fabien Bourgeois – Chad Langlais – Raphaël Faure - Arturs Mickevics



Gardiens : Clément Fouquerel (Bordeaux) – Julian Junca (Gap).

Capitaines : Marc-André Lévesque (Bordeaux) – Romain Gutierrez (Gap).



Le capitaine bordelais Marc-André Lévesque s'empare du face-off et tente de lancer une première incursion en attaque contrôlée finalement par la défense gapençaise qui se positionne près de son gardien. Clément Fouquerel signe le premier arrêt du match (1'02). Les premières minutes de la partie n'offrent pas de tirs alors que les deux équipes prennent le temps de mettre en place leur jeu offensif. Julian Junca, le gardien des Rapaces, s'interpose à trois reprises : d'abord sur un tir de Louis Vitou (6'42), puis sur les occasions d'Esteban Ragot et Maxime Moisand (7'26).



Photographe : Laurent Robert De l'autre côté, Clément Fouquerel signe également des arrêts déterminants face à Mathieu Mony, en haut de zone offensive, suivi par une tentative de Bostjan Golicic. Les Rapaces portent un réel danger sur pratiquement chacune de leurs possessions d'attaque et cela se vérifie encore lorsqu'Axel Prissaint récupère une bonne passe sur la gauche et tire en force légèrement à gauche de la cage bordelaise. Après un début de match ou les deux équipes, revenues des quarts de finale de la Coupe de France, ont dû reprendre le rythme du championnat, les occasions commencent à augmenter en nombre. Peu avant la mi-période, les visiteurs trouvent l'ouverture grâce à une déviation parfaite de Benjamin Lagarde sur une passe de son capitaine Romain Gutierrez. Clément Fouquerel s'incline pour la première fois de la soirée (0-1 à 9'39).



La défense des Rapaces, appuyée par son gardien Julian Junca, contient avec beaucoup de justesse, d'intelligence et de maîtrise, les différents assauts des Boxers. Une fois repartis en mode offensif, les visiteurs sont tout proches d'inscrire un deuxième but ; il faut finalement prendre la décision de faire appel à la vidéo pour que cette réalisation soit annulée (13'08). Quelques secondes plus tard, Fabien Colotti se retrouve positionné seul face au gardien bordelais : ce dernier, devant sa cage, remporte le duel avec un excellent double arrêt (13'50). Suite à un nouveau lancement de jeu offensif à proximité de la cage des Rapaces orchestré par le duo Loik Poudrier-Alex Wideman, le palet, mal dégagé par la défense gapençaise, revient sur Robin Lamboley. Celui-ci ne manque pas l'opportunité de remettre les deux équipes à égalité (1-1 à 14'20).



Cette égalisation remet les Boxers sur les bons rails car dans les secondes suivantes, lancé dans l'axe, Louis Bélisle manque de peu le cadre sur un tir qui semblait dangereux. Huit secondes avant la fin du power-play dont son équipe bénéficie, Jules Boscq réussit à décocher un tir parfaitement stoppé par Julian Junca (18'05). La dernière occasion réelle, pour les visiteurs, signée Julien Correia, est un duel remporté en face à face par Clément Fouquerel (18'58). Les joueurs des Hautes-Alpes conservent le palet pendant les ultimes secondes de ce premier acte sans pour autant faire évoluer le score.



Tirs BORDEAUX 10 GAP 9



2ème période :



Les Boxers remportent ce deuxième face-off de coup d'envoi. Pourtant, les visiteurs sont les premiers à pénétrer en zone offensive sans inquiéter cependant Clément Fouquerel. En haut de zone, Arnaud Faure tire légèrement à gauche, ce qui confirme les intentions réelles des Rapaces de vouloir reprendre l'avantage au score. La réaction bordelaise intervient sur un tir de Maxime Legault repoussé de l'épaule par le grand gardien des Rapaces (22'09). Les joueurs des Hautes-Alpes poursuivent leur temps de domination en obtenant une supériorité numérique qui démarre par une déviation dangereuse non cadrée de Bostjan Golicic.



Photographe : Laurent Robert Dans cette phase de jeu, l'équipe gapençaise sait se montrer extrêmement dangereuse et n'hésite pas à prendre des tirs le plus souvent possible, tout en exerçant une très forte pression devant la cage. Clément Fouquerel repousse ensuite un nouveau de tir de Bostjan Golicic. Contrairement au tiers précédent, les deux équipes sont revenues sur la glace avec plus d'intentions et proposent davantage de rythme, d'intensité. Après un nouvel échec de Loik Poudrier devant Julian Junca, Louis Bélisle, lancé sur le côté gauche, trouve un gardien des Rapaces en grande forme ce soir peu après la mi-match (31'00). Les attaques continuent de se multiplier avec parfois un réel danger sur les lignes défensives : Louis Cirgues tente de décaler à la cage Benjamin Lagarde, dont la déviation est arrêtée par Clément Fouquerel. Quelques minutes plus tard, le gardien des Rapaces est à nouveau mis à contribution par Julien Guillaume et Maxime Moisand (35'35). C'est au tour de Maxime Legault de voir son tir stoppé par Julian Junca (36'14). Dimitri Thillet (37'30) suivi de Fabien Colotti s'offrent les dernières occasions réelles des Rapaces dans ce tiers-temps. Ce sont les visiteurs qui terminent la période dans la zone adverse, mais là encore, le score n'évolue pas.



Tirs BORDEAUX 4 GAP 8



3ème période :



Pour démarrer cette dernière période, ce sont les visiteurs qui remportent le face-off. La première occasion bordelaise est interrompue après un arrêt de Julian Junca par l'arbitre pour un problème de cage (40'23). À la reprise du jeu, les Boxers, en situation d'attaque, ne parviennent pas à trouver de solutions dans le dispositif tactique défensif des Rapaces. De l'autre côté, Dimitri Thillet permet à Clément Fouquerel d'effectuer un nouvel arrêt (42'14). Les Rapaces, à partir de ce moment là, reprennent progressivement le contrôle du jeu, du palet et de la fin de la rencontre. Idéalement servi devant la cage par Gaétan Villiot, Bostjan Golicic termine l'action sur la gauche avec une déviation sur laquelle Clément Fouquerel s'incline une seconde fois (1-2 à 44'05).



Photographe : Laurent Robert Alors que le match augmente dans l'engagement et l'intensité, Julien Correia échoue à son tour devant le gardien des Boxers (46'59). Les occasions se multiplient, les plus nettes et dangereuses étant bien évidemment à mettre au profit des visiteurs. Lancé sur la droite par Romain Gutierrez, Axel Prissaint, avec beaucoup de lucidité, lève la tête et transmet le palet à Fabien Colotti. La déviation de l'ex joueur des Dragons de Rouen trompe le malheureux Clément Fouquerel (1-3 à 47'46).



Trois minutes après ce nouveau but, bien servi par Julien Correia, Bostjan Golicic est tout près d'inscrire celui du 4-1 (51'17). Les Boxers semblent fatigués physiquement en abordant ces neuf dernières minutes de jeu. Marc-André Lévesque, avec un gros tir qui frôle de peu la cage, tente de sonner la révolte. Dans les secondes qui suivent, Enzo Carry réussit à décaler Louis Bélisle avant que ce dernier ne bute devant Julian Junca. La nervosité et la tension font apparaître certains mauvais gestes ou charges, ce qui ralentit le déroulement d'une rencontre, qui avait plutôt bien démarré lors des deux premières périodes, sur le plan de la discipline et de l'état d'esprit.

Les Rapaces continuent d'exercer une forte domination avec un cinq ultra offensif composé de Fabien Colotti – Romain Gutierrez – Julien Correia – Sébastien Rohat et Bostjan Golicic afin de tout faire pour inscrire un quatrième but. Seulement, ils rencontrent un obstacle qui ne semble pas de cet avis : Clément Fouquerel. Romain Gutierrez tire en dehors du cadre tandis que Benjamin Lagarde trouve le poteau de la cage bordelaise (55'31). Ce fameux quatrième but, tant espéré par les visiteurs, arrive finalement sur une phase de double supériorité numérique. En effet, à 5 contre 3 sur la glace, les gapençais ajoutent le dernier but de la soirée par Fabien Colotti, placé légèrement sur la droite. Celui-ci, avec toute sa lucidité, trouve les filets de Clément Fouquerel et inscrit un doublé ce soir à Mériadeck (1-4 à 55'57).



Le gardien bordelais sera mis à contribution à deux reprises avant la fin du match : il arrête d'abord avec sa jambière le tir de Benjamin Lagarde, puis avec sa mitaine, celui de Pierre Robert (59'13). Après Nantes mercredi soir en Coupe de France, les Rapaces de Gap réalisent une excellente semaine à l'extérieur en venant s'imposer (4-1) ce soir en terre bordelaise. Après Cergy et Amiens, Gap devient la troisième équipe à gagner à Mériadeck cette saison.



Tirs BORDEAUX 7 GAP 12



Photographe : Laurent Robert

Prochaines rencontres

Angers / Bordeaux (J27) (07/12 à 20h30)

Mulhouse / Gap (J27) (07/12 à 20h)



Gardiens

Clément Fouquerel : 25 arrêts (60'00)

Julian Junca : 20 arrêts (60'00)



© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo