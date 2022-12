Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 22ème journée : Chamonix vs Cergy-Pontoise 5 - 1 (1-0 3-1 1-0) Le 04/12/2022 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Cergy-Pontoise ] Des Pionniers en feu ! Après 10 jours sans jouer en terre chamoniarde, ce dimanche les Pionniers retrouvaient Richard Bozon, pour y accueillir les Jokers de Cergy. Les temps sont durs pour les Chamoniards, qui se retrouvent dans une spirale négative depuis le 25 octobre, date de leur dernière victoire en Ligue Magnus, soit 8 défaites consécutives ! Cergy se déplace avec convictions au vu de leur rang de 4e au classement et de leurs deux derniers matchs victorieux. Les Pompiers étaient à l’honneur pour cette rencontre qui devrait tout de même être enflammée. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 05/12/2022 à 08:10 Tweeter FICHE TECHNIQUE



995 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Rohwedder assistésde MM. Thorrignac et Creux-Beaugiraud Buts :

Chamonix : 17.32 Jakub Cerny (ass Christian Silfver) ; 23.42 Antti Virtanen (ass Gabin Ville et Jakub Muller) ; 30.54 Jakub Cerny ; 35.25 Malo Ville (ass Jakub Cerny) ; 53.04 Antti Virtanen (ass Malo Ville et Jakub Muller)

Cergy-Pontoise : ; 37.47 Thomas Suire (ass Louis Petit et Aurélien Dorey) Pénalités 12 minutes contre Chamonix 6 minutes contre Cergy-Pontoise



Leger avantage chamoniard



Les Pionniers mettent davantage de rythme dans les premières minutes et se font rappeler à l’ordre pour quelques excès. Pourtant Cergy ne parvient pas à profiter de ces supériorités numériques.

Richard, qui conserve les cages chamoniardes ce soir, repousse les tentatives adverses.

Maxime Richier



Poikola avait au bout de sa palette, la plus belle occasion d’ouvrir le score, alors que la cage est grande ouverte devant lui, mais il manque le cadre.

A un peu plus de 2 minutes avant la pause, Cerny, débloque le compteur pour les locaux, 1-0 à 17’32.



La pause retentie sur un court avantage chamoniard.





Les Pionniers s’envolent



Les Chamoniards font sans tarder, le break à la reprise. Ville remet le palet dans l’axe, Virtanen s’applique et vise la lucarne de Sébastien Ylonen, 2-0 à 23’42.



Les Pionniers sont plus incisifs et insistent offensivement, Cergy ne fait que défendre dans ce 2e acte jusqu’à la mi-match.

En powerplay, Torrel lance le palet sur la botte de Richard, qui repousse la tentative. Dans la foulée, Cerny s’empare d’un palet perdu et part en contre, où il se joue d’Ylonen pour inscrire magnifiquement le 3e but chamoniard, 3-0 à 30’54 [4-5].



Maxime Richier

Farnier voit son tir repoussé par la barre transversale de Richard, le jeu repart alors dans le sens inverse, et alors que les Pionniers sont encore une fois en infériorité numérique, Cerny remonte le palet devant Ylonen mais passe à Ville, qui ajuste le portier pour pousser le palet au fond des filets, 4-0 à 35’07 [4-5].



Suire fait le tour de la cage et tente de surprendre Richard, mais celui-ci résiste.

Les Pionniers prennent de la marge mais Cergy n’a pas dit son dernier mot. Suire encore, obtient le palet au second poteau, il tir instantanément, 4-1 à 37’47.



En infériorité pour la fin de la période, les locaux souffrent en défense, mais maintiennent l’avance.





Les Chamoniards maitrisent



A la reprise, Salonen tente un dernier tir en supériorité numérique.

Les débats sont plus équilibrés, Cergy veut refaire son retard, mais ils ouvrent des espaces offensifs aux Pionniers.

Ville voit son palet ressortir de justesse du cadre, sorti par le portier, puis Nikiforov obtiendra la même conclusion alors qu’il s’élançait seul en break.

Les Jokers offrent un jeu de puissance aux locaux, la tactique se met très vite en place, Ville transmet le puck à Virtanen au second poteau, qui envoie un boulet de canon dans les filets d’Ylonen, 5-1 à 53’04 [5-4].



Maxime Richier

Les efforts collectifs chamoniards payent sur cette rencontre. Durant la fin de partie, ils déroulent encore leur jeu et Richard dans la cage tient son rang pour aider les siens.



Maxime Richier

Les Chamoniards mettent fin à leur série noire de 8 défaites consécutives.

Cergy n’a pas su profiter de ses powerplays, au contraire, ils auront même encaissé 2 buts dans ces moments qui auraient dû être à leur avantage.

A l’inverse les Pionniers ont enfin concrétisé leurs occasions, chose qui leur faisait cruellement défaut durant les dernières rencontres. Plus forts que Cergy sur cette rencontre, les Chamoniards l’emportent logiquement et assez largement 5 buts à 1.

Prochaines rencontres ce mardi, avec un important match pour le maintien entre Chamonix et Anglet, tandis que Cergy se déplacera à Bordeaux.

