Hockey sur glace - Ligue Magnus : 22ème journée : Chamonix vs Nice 1 - 3 (0-0 0-1 1-2) Le 29/11/2024 Patinoire Richard Bozon - Chamonix [ Chamonix ] [ Nice ] Les réactions d'après match Interviews et réactions d'après match suite à la victoire des aigles de Nice en déplacement à Chamonix pour le compte de la 22ème journée du championnat français élite (Ligue Magnus) de hockey sur glace (Réalisé par les Pionniers de Chamonix) Patinoire Richard Bozon - Chamonix, Hockey Hebdo Vidéo Pionniers de Chamonix Cpte FB le 30/11/2024 à 06:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



925 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Peuriere assistés de MM. Bergamelli et Zede Buts :

Chamonix : ; 51.39 Clément Masson (ass Stanislav Lopachuk et Alexis Dogemont)

Nice : 33.49 Marek Sloboda (ass Lucas Kalan et Marc André Lévesque) ; 43.26 Nicolas Ruel (ass Filip Dvorak et Harijs Brants) ; 59.53 Conrad Molder (ass Julien Msumbu et Daniels Berzins) Pénalités 8 minutes contre Chamonix 6 minutes contre Nice







