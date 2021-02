Hockey sur glace - Ligue Magnus : 22ème journée : Mulhouse vs Cergy-Pontoise 4 - 6 (3-3 1-3 0-0) Le 19/02/2021 Mulhouse [ Mulhouse ] [ Cergy-Pontoise ] Résumé VIDEO - Mulhouse vs Cergy Retour en vidéo de la victoire de Cergy Pontoise sur la glace de Mulhouse, rencontre comptant pour la 22ème journée du championnat Elite français (Ligue Magnus) de Hockey sur glace. Mulhouse, Hockey Hebdo Redaction/cs/Fanseat le 21/02/2021 à 17:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Peyre et Hauchart assistés de MM. Collin et Thorrignac Buts :

Mulhouse : 01.07 Teemu Loizeau (ass Erik Robichaud et Colin Downey) ; 02.25 Colin Campbell (ass Jerry Laakso et Louick Marcotte) ; 18.57 Jonathan Lessard (ass Danick Crete et Jerry Laakso) ; 27.11 Erik Robichaud (ass Louick Marcotte et Vincent Melin)

Cergy-Pontoise : ; 05.54 Aku Kestila (ass Joonas Sammalmaa et Brien Diffley) ; 13.21 Kévin Lorcher (ass Alexandre Lubin et Brien Diffley) ; 17.24 Max Kalter (ass Pierre-Charles Hordelalay et Philippe Bureau Blais) ; 24.41 Paul Schmitt (ass Jesse Pelamo et Kévin Da Costa) ; 28.48 Aurélien Dorey (ass Kévin Da Costa et Jesse Pelamo) ; 31.07 Aku Kestila (ass Joonas Sammalmaa et Kévin Lorcher) Pénalités 20 minutes dont 10 à Crete contre Mulhouse 10 minutes contre Cergy-Pontoise

Vendredi 19 février 2021





J22 - MULHOUSE vs CERGY PONTOISE

4 - 6 (3-3 1-3 0-0)







