Ligue Magnus : 22ème journée : Nice vs Rouen 2 - 5 (1-1 0-4 1-0) Le 04/12/2022 Nice - Patinoire Jean Bouin [ Nice ] [ Rouen ] La spirale négative continue pour les Aigles EN ATTENTE Suite à la lourde défaite à Grenoble vendredi soir (6-0), les hommes de Stanislas Sutor ont eu le « malheur » de croiser Rouen dans le même week-end. En très grande forme après la défaite surprise face à Anglet le 18 novembre dernier, les coéquipiers de Beauchemin ont inscrit 16 buts en trois rencontres. Bis repetita sur la Côte d'Azur ? Nice - Patinoire Jean Bouin, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 05/12/2022 à 18:00 FICHE TECHNIQUE



983 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Hauchard assistés de MM. Barthe et Goncalves Buts :

Nice : ; 17.29 Eetu Paasovaara (ass Louis-Mathieu Belisle et Julius Valtonen) ; 46.14 Louis-Mathieu Belisle (ass Hugo Proux et Daniel Babka Jr)

Rouen : 12.25 Kelsey Tessier (ass Rolands Vigners et Loïc Lamperier) ; 23.41 Rolands Vigners (ass François Beauchemin et Loïc Lamperier) ; 29.49 Ondrej Roman (ass Yohann Alzon et Bastien Maia) ; 30.32 François Beauchemin (ass Alexandre Mallet et Christophe Boivin) ; 31.03 Sacha Guimond (ass Rolands Vigners et Loïc Lamperier) Pénalités 0 minute contre Nice 12 minutes contre Rouen



Nice fait jeu égal



Charpentier fait son retour en tant que gardien démarrant dans la cage niçoise. Côté rouennais, c’est évidemment Pintaric qui démarre la rencontre. Ce sont les visiteurs, dès la 5ème minute, qui vont se mettre à la faute. Pintaric fait en retard de jeu contre son grès : la cage n’est pas bien fixée mais ce n’est nullement sa faute, ni celle du club recevant. Ce n’est pas assez profond. Les sudistes ne profitent pas de cette première occasion pour faire douter l’adversaire de soir. Rien ne se passe jusqu’à l’ouverture du score pour les visiteurs. La pression est bonne des attaquants qui mettent à contribution Charpentier. Vigners s’isole côté gauche et passe pour Tessier, absolument seul dans la zone du gardien niçois. Facilement, il ouvre le score (12:25 ; 0-1).



Photographe : ©Patrick Giaume L’ouverture du score n’est pas anodine, les Dragons poussaient depuis peu. Toutefois, leur indiscipline va permettre à Nice de se remettre en ordre de marche. Coup sur coup, Lamperier (15:48) et Elorinne (16:19) vont rejoindre la prison. C’est à ce moment-là, que les locaux vont égaliser. Le palet vit bien mais personne n'ose faire un décalage pour tirer. Le temps tourne, Valtonen décale Belisle à droite. Sa tentative est détournée par Pintaric et c’est sur le rebond, que Paasovaara inscrit son huitième but de la saison (17:19 ; 1-1). Le timing est parfait, juste avant la pause.



Un second tiers hors-sujet



Malgré une nouvelle pénalité sifflée à l’encontre des visiteurs après 43 secondes de jeu, c’est bien Rouen qui va enclencher la machine à buts dans ce tiers. Stebih perd la rondelle dans son camp à la bleue, bien pressé par Lamperier. Beauchemin est sur sa gauche, il est servi en profondeur. Tout seul à droite, Vigners obtient le sésame et ajuste Charpentier malgré le fait que la cage soit déplacée de façon involontaire (23:41 ; 1-2).



C’est la douche froide pour les Azuréens, qui vont totalement céder dans ce tiers. Côté gauche dans sa zone défensive, Maia transmet à Alzon. Roman obtient un « deux contre un » qui l’exploite parfaitement. Son tir trouve la lucarne (29:49 ; 1-3).



Photographe : ©Patrick Giaume Les partenaires de Kuronen n’ont pas le temps de souffler, que les Normands inscriront un nouveau but peu de temps après. En solitaire, la pièce majeure rouennaise Beauchemin fait le tour de la cage niçoise pour inscrire le quatrième but de sa formation (30:32 ; 1-4).



C’est à peine le score annoncé par la table de marque, que les dauphins de Grenoble vont définitivement sceller le sort du match. Un nouveau contre est emmené par Lamperier. Sur la droite, Vigners est trouvé et mise dans l’axe pour Guimond. Le Québécois loupe son contrôle puis le tir mais se rattrape immédiatement (31:03 ; 1-5).



Fatigué et sorti du match, Charpentier cédera sa place à Weninger. Nesa sera sanctionné à 40 secondes du terme pour commencer en prison, lors de l’ultime tiers. Nice rentre aux vestiaires la tête basse.



Rouen en gestion



La pénalité à l’encontre de Nesa ne donnera finalement rien. Sutor a du faire un discours moralisateur pour que ses hommes puissent, à minima, sauver l’honneur. Malgré deux nouvelles pénalités contre Rouen, décidément pas concentré dans la discipline (Yeo puis Pintaric à la 41ème), les Aigles ne feront aucune différence lors de ce power play. Côté défensif, les Sudistes ont retrouvé de la stabilité grâce à Weninger.



Photographe : ©Patrick Giaume En poussant Pintaric à faire de beaux arrêts, une petite récompense va être trouvée dans ce tiers. Alors que les Dragons attaquaient, le palet a été pris par Babka. Proux lance alors le capitaine Belisle en profondeur et s’en va ajuster Pintaric d’une très belle manière (46:14 ; 2-5). Plus rien ne sera inscrit dans ce match.



Victoire sans contestation de Rouen à Nice ! Chirurgicaux dans le second tiers, les Normands n’ont fait qu’une bouchée de leur adversaire du soir. Les deux équipes s’affronteront lors d’un « back to back » ce mardi. Les Aigles recevront Briançon jeudi prochain, dans un match déjà décisif.

NB : les statistiques de tirs n’ont pas pu être pris en considération lors de cette rencontre, la faute à un manque de bénévoles hier soir. Le club recherche des personnes pour compléter l’équipe de bénévoles et ainsi, d’agrandir la famille du hockey niçois. N’oubliez pas : pas de bénévoles : pas de match !



© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







