Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 22ème journée : Rouen vs Nice 5 - 3 (1-1 0-1 4-1) Le 03/12/2021 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Nice ] LM : Rouen, une victoire pour se rassurer. Après deux déplacements ponctués par autant de défaites, les dragons doivent obligatoirement se ressaisir contre les aigles de Nice qui valent bien mieux que leur classement actuel. Une victoire est donc impérative avant un difficile déplacement en Finlande pour le ¼ de final aller de CHL. Toujours privé de Guttig s’ajoute Reynaud et Cantagallo pour cette rencontre. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 04/12/2021 à 21:35 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2666 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Hauchart assistés de MM. Thiebault et Collin Buts :

Rouen : ; 16:13 Andrew Johnston (ass Marc-André Dorion et Jordan Herve) ; 44:55 David Gilbert (ass Sacha Guimond et Mark Flood) ; 47:24 Marc-André Dorion (ass Rolands Vigners et Mark Flood) ; 50:45 David Gilbert (ass Loïc Lamperier) ; 55:53 Rolands Vigners (ass Dylan Yeo et Jordan Herve)

Nice : 09:20 Jakub Matai (ass Radomir Heizer et Lucas Bonnardel) ; 27:56 Jesse Pelamo (ass Julius Valtonen et Hugo Proux) ; 51:07 Emil Bagin (ass Jesse Pelamo et Ondrej Kopta) Pénalités 6 minutes contre Rouen 6 minutes contre Nice



Un tiers à parité.



Pas de temps à perdre pour les dragons qui investissent d’entrée le camp des aigles. Pendant les deux premières minutes le palet ne sort pas du camp des azuréens sans que le gardien ne soit inquiété.

Un petit relâchement de Rouen et Nice en profite par Valtonen qui met à contribution Pintaric qui effectue un arrêt propre (02.10). Petite alerte sans frais, qui redonne de la vivacité aux dragons mais les tentatives de Chakiachvili (04.44) et Vigners (05.15) buttent sur Romancik.

Photographe : Marine Romain Persévéré est le maitre mot de Rouen du coup Bedin par la droite s’y emploi et trouve Lamperier seul dans le slot mais là encore le gardien adverse s’impose (06.43). Puis Caron, en feu ce soir, décale sur sa droite Gilbert qui reprend de volée mais c’est la crosse du gardien qui repousse (07.10).

Rouen domine et va commettre une erreur qui va être fatale.

Guimond manque son contrôle, et le duo Matai – Heizer en profite. Le à toi, à moi permet à Matai de marquer dans une cage ouverte (09.20 / 0-1 / Matai ass. Heizer et Bonnardel).

Un coup de massue s’abat sur les dragons comme dans les tribunes. La domination reprend mais c’est toujours aussi stérile. Rouen pense égaliser par Yeo mais après visionnage les arbitres refusent le but à juste raison (14.37).

La délivrance va enfin arriver.

Bataille féroce en zone offensive normande pour le gain du palet, c’est Johnston qui en hérite côté droit sur le rond de remise en jeu, son tir soudain surprend Romancik qui ne le maitrise pas complètement et le palet franchit doucement la ligne fatidique (16.13 / 1-1 / Johnston ass. Dorion).



Si Rouen a largement dominé son adversaire dans la possession du palet, la finition n’a pas été au rendez-vous. Est-ce un manque de lucidité ? Un manque de concentration ? un manque de chance ? Il reste encore deux tiers pour concrétiser enfin les trop nombreuses occasions que se procurent les jaunes et noirs.



Face off : Rouen 10 / Nice 4 Tirs : Rouen 10 / Nice 6



Dominé n’est pas gagné.



Le repos n’a pas changé la détermination et la domination des hommes du coach Lhenry. Le siège de la zone offensive se poursuit, Rouen a le contrôle du puck mais Romancik n’est guère sollicité.

Caron se démène sur le front de l’attaque et Gilbert est servi mais Romancik dit non (24.42). Le gardien des aigles est encore là avec sa botte pour repousser la tentative de Hervé (25.28).

Photographe : Marine Romain Nice joue en contre et Kopta est tout près de doubler la mise mais Pintaric s’y oppose (27.23). Ce n’est que partie remise puisque le contre suivant fera mouche.

A la manœuvre Valtonen qui tout en vitesse par la gauche s’impose et trouve au second poteau son compère Pelamo qui marque en cage grande ouverte (27.56 / 2-1 / Pelamo ass. Valtonen et Proux).

Il ne s’en faut de peu pour que les mêmes protagonistes ne punissent encore les dragons sur un contre fulgurant mais le tir de Pelamo passe au ras du poteau alors que Pintaric semblait battu (30.36). Au profit d’un jeu de puissance Nice fait passer un mauvais moment à Pintaric qui répond bien présent sur les tentatives de Pascal (33.16), Carpentier (33.23) et Nogachev (34.25).

Puis en fin de tiers c’est Rouen qui bénéficie d’un jeu de puissance, il ne donnera quasi rien mis à part un gros cafouillage devant la cage de Romancik mais pas une crosse rouennaise ne poussera le palet au-delà de la ligne (39.57).



Dominé n’est pas gagné, citation tout à fait adéquate avec les deux tiers effectués. Si le contenu peut effectivement rassurer les dragons, ce n’est pas le cas au tableau d’affichage qui est loin des attentes de toute l’Ile Lacroix. Il va vraiment tout remettre dans le bon ordre pour l’ultime tiers pour éviter une éventuelle déconvenue.



Face off : Rouen 14 / Nice 4 Tirs : Rouen 10 / Nice 8



Le dragon crache de nouveau le feu.



Pour ce dernier acte de la rencontre, Rouen n’a pas le choix de continuer à pousser pour d’abord égaliser avant de penser à gagner la rencontre.

Photographe : Marine Romain Scénario, bien sûr, que Nice n’entend de la même oreille. C’est donc logiquement que la première occasion est normande par Bedin qui du revers et dans le slot voit Romancik lui opposer une mitaine ferme (41.12).

Lamperier ne sera pas plus en réussite, une crosse niçoise dévie le tir (44.03). Rouen pousse et Nice se met à la faute. Il ne faut que 9 seconde de supériorité aux dragons pour faire trembler le filet.

Guimond dans l’axe donne à Gilbert décalé sur la droite, son one timer fait mouche (44.55 / 2-2 / Gilbert ass. Guimond et Flood).

Rouen poursuit son travail de sape et Vigners se démène derrière la cage niçoise et trouve Dorion légèrement sur la droite du but son tir puissant n’est pas complètement maitrisé par Romancik et le palet tout doucement passe la ligne (47.24 / 3-2 / Dorion ass. Vigners et Flood).

Rouen retrouve l’efficacité et la moisson de buts va se poursuivre.

Sur sa sortie de prison Lamperier hérite du palet, file seul en contre puis sert Gilbert qui suivait, une feinte, deux feintes et trois pour le but et donner un peu plus d’ampleur au tableau d’affichage (50.45 / 4-2 / Gilbert ass. Lamperier).

Photographe : Marine Romain Le public rouennais se dit que la machine est lancée et pourtant…. Joie de courte durée puisqu’il ne faut que 22 secondes pour que les Niçois ne trompe Pintaric. Pire même puisque sur un jeu de puissance il ne faut que 5 secondes pour faire allumer la lampe.

Le face-off est gagné par Pelamo en retrait pour Bagin qui profite que Pintaric soit masquer pour propulser la rondelle au fond (51.07 / 4-3 / Bagin ass. Pelamo).

Nice revient dans la rencontre et ouvre un peu plus le jeu. Du coup le palet voyage d’un camp à l’autre mais les gardiens font bonne garde. Si Lamperier titille Romancik (51.37), Matai en fait de même sur Pintaric (51.48). Puis c’est au tour de Gilbert de trouver coup sur coup la botte et sur le rebond le casque de Romancik (54.18). On entre dans les cinq dernières minutes, moment que choisi Vigners pour y aller de sa réalisation.

Superbe transversale de gauche vers la droite de la part de Yeo pour Vigners qui d’une reprise de volée expédie la rondelle hors de portée de Romancik (55.53 / 5-3 / Vigners ass. Yeo et Herve).

On en reste la plus rien ne sera inscrit.



Face-off : Rouen 14 / Nice 9 Tirs : Rouen 17 / Nice 6



Rouen remporte cette rencontre au combien importante après deux revers de suite et en deux jours (anglet en magnus et Bordeaux en coupe). Si tout fut loin d’être parfait, Rouen aura eu le mérite de ne rien lâcher. Si les carences défensives sont toujours là, elles ont été compensé par un retour d’efficacité offensive bien qu’encore énormément de déchets dans ce secteur. Les jours qui viennent, vont etre éprouvant pour les dragons puisque se profile le ¼ de CHL en Finlande contre Tampere mercredi, puis un déplacement à Grenoble vendredi et enfin le mardi match retour de CHL. La récupération va être le maitre mot.



Meilleur joueur : Rouen Gilbert et pour Nice Matai. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo