Du grand spectacle offensif à Mériadeck ! Vainqueurs quatre jours plus tôt de la lanterne rouge Briançon (7-2) après un match de grande qualité, bien maîtrisé, les Boxers de Bordeaux recevaient ce mardi 6 Décembre, lors de la 23ème journée de Synerglace Ligue Magnus, les Jokers de Cergy-Pontoise. La confrontation s'annonce disputée car elle oppose deux concurrents directs dans la course à la cinquième place. En cas de victoire, les Boxers pourraient s'emparer de cette place. Alors les joueurs d'Olivier Dimet récidiveront-ils l'énorme prestation fournie lors de la précédente visite des Jokers le 18 Novembre ? Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 07/12/2022 à 11:30



2582 spectateurs Arbitres : G. Barcelo et J. Rauline assistés de J. Douchy et G. Margry Buts :

Bordeaux : 12:56 Loïk Poudrier (ass Marc André Lévesque) ; 14:33 Marc André Lévesque (ass Loïk Poudrier et Nikita Jevpalovs) ; 29:08 Loïk Poudrier ; 45:01 Louis Vitou (ass Fabien Colotti et Marc André Lévesque) ; 52:13 Massimo Carozza (ass Niklas Salo et Kevin Spinozzi) ; 53:48 Massimo Carozza (ass Loïk Poudrier et Marc André Lévesque) ; 57:30 Nikita Jevpalovs (ass Peter Valier)

Cergy-Pontoise : ; 20:24 Loïc Farnier (ass Patrick Coulombe et Théo Gueurif) ; 29:26 Samuel Salonen (ass Gage Torrel et Thomas Suire) ; 47:39 Pierre-Charles Hordelalay (ass Robert Baillargeon et Vincent Melin) Pénalités 10 minutes (5x2mn) contre Bordeaux 31 minutes (3x2mn + 1x25mn) contre Cergy-Pontoise



Absents Bordeaux : Alexandre Mulle – Mattéo Mahieu – Clément Fouquerel –

Enzo Carry – Julien Guillaume

Absents Cergy : Raphaël Faure – Aaron Miller – Paul Schmitt – Christiano Versich

1ère période



Gardiens : Gaétan Richard (Bordeaux) – Sebastian Ylönen (Cergy)

Capitaines : Marc-André Lévesque (Bordeaux) – Patrick Coulombe (Cergy)



La première occasion de la rencontre, en faveur des visiteurs, arrive après moins de quarante secondes de jeu : Gage Torrel trouve le petit filet sur le côté de la cage bordelaise (0'36). Alors que Patrick Coulombe s'était présenté devant Gaétan Richard, Thomas Suire voit son tir bloqué par le gardien bordelais (2'32), ce qui confirme la bonne entame de rencontre des Jokers. Fabien Colotti lance quelques instants plus tard un début de réaction pour les Boxers mais son tir passe légèrement à droite de la cage de Sebastian Ylönen (3'23). Les visiteurs accentuent leur domination avec une accélération d'Anthony Rinaldi qui prend de vitesse Bastien Lemaitre avant de venir se heurter à Gaétan Richard (4'10).

Les Boxers connaissent quelques difficultés pour véritablement rentrer dans le vif du sujet et Thomas Suire offre une nouvelle occasion aux visiteurs... le gardien bordelais s'interpose brillamment (4'39). Après avoir laissé passer cet orage, les Boxers se lancent à l'assaut du but adverse. Nikita Jevpalovs décale Peter Valier sur le côté gauche : il faut un remarquable Sebastian Ylönen pour repousser ce lancer puissant avec son épaule (5'06). La partie semble s'équilibrer dans les intentions et les tirs au cours des minutes qui suivent mais aucune ne parvient à ouvrir le score pendant les dix premières minutes. Fabien Colotti, Peter Valier, Massimo Carozza ou Karri Forsblom obtiennent de belles opportunités de marquer mais rien ne passe. Sebastian Ylönen reste solide dans ses interventions et s'en tire très bien (8'39).

Deux minutes après la mi-période, lancé sur le côté gauche, Louis Vitou tire en force et trouve le poteau droit (12'33). Les Boxers se montrent plus dangereux dans cette seconde partie de tiers-temps et cela porte enfin ses fruits. Marc-André Lévesque transmet le palet à Loik Poudrier qui trompe le gardien des Jokers avec une déviation superbement placée (1-0 à 12'55).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures Pierre-Charles Hordelalay ouvre le compteur des pénalités en prenant deux minutes de prison (13'50). Les Boxers obtiennent leur première supériorité numérique ; celle-ci sera parfaitement négociée. Servi en haut de la zone d'attaque par Loik Poudrier, Marc-André Lévesque décoche un lancer d'une immense précision et surprend Sebastian Ylönen avec un palet à mi-hauteur dans le coin gauche (2-0 à 14'35).



Avec ces deux buts inscrits et ce premier break réalisé au tableau d'affichage, les Boxers semblent prendre le contrôle du match et le dessus sur une équipe des Jokers qui traverse un début de semaine difficile après sa défaite à Chamonix dimanche. Gaétan Richard repousse un tir de Vincent Melin sur lequel William Bower s'était positionné pour effectuer une déviation (16'30). Dans le même temps, Loik Poudrier part deux minutes en prison, offrant un power-play aux visiteurs. Peter Valier récupère plus tard un palet oublié en zone offensive, accélère mais croise trop son lancer qui manque le cadre. La défense des Boxers maîtrise tranquillement cette supériorité numérique adverse jouée par des Jokers en manque de solutions pour porter un plus gros danger sur Gaétan Richard. Dans les dernières secondes, Niklas Salo puis Fabien Colotti font briller deux fois Sebastian Ylönen, encore déterminant. Le numéro 16 bordelais termine ce tiers-temps en prison après avoir effectué une obstruction sur le gardien (19'25). La première période s'achève donc avec deux buts d'avance pour les Boxers.



Tirs BORDEAUX 16 CERGY 7



2ème période



Les visiteurs reviennent sur la glace avec d'autres intentions et ne tardent pas à le prouver. Gaétan Richard intervient dans un premier temps face à Patrick Coulombe, accompagné de Gage Torrel (20'12). Patrick Coulombe et Théo Gueurif sont aux commandes de l'action suivante (en supériorité numérique) des Jokers. Loïc Farnier, placé près de la cage, dévie le palet dans le bon timing et trompe Gaétan Richard (2-1 à 20'23). Le meilleur buteur des Jokers inscrit son 10ème but en Ligue Magnus cette saison.



Les joueurs de Jonathan Paredes, désormais revenus à une longueur, exercent encore une forte pression dans les premiers instants de cette période. Leur présence est plus importante dans les duels et ils récupèrent un plus grand nombre de palets. Les Boxers réagissent à leur tour avec un lancement de jeu de Karri Forsblom. Le finlandais décale Maxime Legault devant la cage... la déviation semble prendre le chemin des filets mais Sebastian Ylönen se détend suffisamment et parvient à repousser la tentative (28'00). Dans la minute qui suit, les Boxers sont récompensés de leurs efforts une troisième fois. Jules Boscq remonte la glace et décale Loik Poudrier sur sa gauche. Le tir de l'attaquant canadien, très précis, ne laisse aucune chance à Sebastian Ylönen (3-1 à 29'07).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures Après le face-off, les Boxers procèdent à un changement de ligne. Thomas Suire et Gage Torrel lancent une contre-attaque achevée sur un tir de Samuel Salonen. Le gardien des Boxers s'incline une seconde fois (3-2 à 29'26).



Après la mi-match, Sebastian Ylönen repousse un tir de Massimo Carozza alors que dans les instants ayant précédé cette action, des fautes non sifflées et des mauvais gestes ont fait leur apparition à plusieurs reprises. Kevin Spinozzi décoche sa spécialité : deux tirs ultra-puissants dont il a le secret mais le cadre n'est pas atteint (33'30). Les Jokers bénéficient ensuite d'une nouvelle situation de power-play suite à une faute de Karri Forsblom. Gage Torrel, Robert Baillargeon et Pierre-Charles Hordelalay exercent une forte pression devant la cage mais la défense bordelaise contrôle parfaitement ces différents assauts (35'28). Trois minutes plus tard, Loïc Farnier obtient la dernière occasion nette des Jokers et voit son tir bloqué par Gaétan Richard.

Avec un seul petit but d'écart entre les deux équipes au tableau d'affichage, tout reste à faire dans le dernier tiers-temps.



Tirs BORDEAUX 11 CERGY 9



3ème période



Dès la reprise du jeu, les visiteurs exercent une nouvelle pression offensive autour de la cage de Gaétan Richard. Thomas Suire réussit à dévier une passe juste avant l'intervention du gardien des Boxers, extrêmement vigilant. De l'autre côté, Sebastian Ylönen repousse un tir puissant de Loik Poudrier (44'34). Les Boxers commencent à multiplier les phases offensives : Fabien Colotti décale Louis Vitou sur la gauche. Le numéro 15 bordelais décoche un lancer d'une grande puissance qui trouve la lucarne de Sebastian Ylönen (4-2 à 45'01).



Ce nouvel avantage de deux buts tient presque trois minutes car Vincent Melin envoie une longue passe sur la droite vers Pierre-Charles Hordelalay. Une crosse bordelaise tente d'intercepter le palet mais n'y parvient pas, Pierre-Charles Hordelalay le récupère, accélère et son tir puissant laisse Gaétan Richard sans réaction (4-3 à 47'39).



Les phases offensives et les occasions augmentent nettement au fil des minutes. Niklas Salo bénéficie d'une bonne munition pour ajouter un cinquième but bordelais mais son tir passe à gauche de la cible (49'03). La défense des Jokers souffre en cette fin de match sur la répétition des attaques bordelaises. Niklas Salo prend un lancer à ras de glace finalement dévié devant la cage par Massimo Carozza (5-3 à 52'13).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures Vingt secondes après ce but bordelais, Karri Forsblom est chargé à la tête par William Thompson... sans gravité pour l'attaquant finlandais des Boxers (52'33). Le fautif part en prison pendant cinq minutes. Lancé sur une nouvelle attaque de Marc-André Lévesque et Loik Poudrier, Massimo Carozza se présente seul face à Sebastian Ylönen... Le gardien des Jokers pense arrêter le tir de l'attaquant bordelais mais en réalité, le palet passe sous ses jambes et pénétre dans la cage (6-3 à 53'48).



Il faut noter que les deux derniers buts bordelais sont inscrits en supériorité numérique également. La phase de double supériorité numérique (5 contre 3) puis (5 contre 4) ne profitera pas aux Jokers car la défense bordelaise fournit de gros efforts et reste efficace. Moins de trois minutes avant la fin du match, les Boxers vont définitivement sceller le sort de leurs adversaires. Peter Valier trouve Nikita Jevpalovs devant la cage, la finition du joueur letton est parfaite, le gardien des Jokers s'incline une septième fois (7-3 à 57'30).



Les deux dernières minutes ne feront pas évoluer le score et les Boxers de Bordeaux s'imposent donc lors des deux matchs à Mériadeck contre les Jokers de Cergy-Pontoise et passent également devant eux au classement avec 36 points désormais. Les joueurs d'Olivier Dimet partiront à Anglet pour l'épisode 3 du traditionnel derby régional jeudi soir.



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Tirs BORDEAUX 10 CERGY 6



Gardiens

Gaétan Richard 19 arrêts (60'00)

Sebastian Ylönen 30 arrêts (60'00)



ETOILES DU MATCH



CERGY : 91 Samuel Salonen

BORDEAUX : 1) 27 Loik Poudrier – 2) 23 Massimo Carozza – 3) 77 Marc-André Lévesque



Prochain match

Anglet / Bordeaux (08/12 20h30)

