Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 23ème journée : Cergy-Pontoise vs Amiens 5 - 2 (2-0 2-1 1-1) Le 07/12/2021 l'Aren ice de Cergy-Pontoise [ Cergy-Pontoise ] [ Amiens ] Les Jokers retrouvent le sourire Pour cette première journée de Hockey sur glace de la semaine, les Jokers de Cergy-Pontoise, en perte de vitesse ces derniers temps (3 défaites consécutives dont la dernière chez la lanterne rouge de la ligue, Briançon), recevaient des Gothiques d'Amiens, eux-mêmes surpris à domicile lors de leur dernière sortie. Cette confrontation entre 2 équipes de niveaux assez proches promettait d'être ouverte, aucune des deux ne pouvant trop se permettre de perde. 5èmes avec 31 points avant le début du match, les franciliens devançaient leurs adversaires du soir 7èmes avec 27 points mais aussi 3 matchs de retard. Lors du match aller les Gothiques l'avaient emporté (6-4) mais, ce soir dans un match à enjeux, ce sont finalement les Jokers qui ont remis les pendules à l'heure (5-2). l'Aren ice de Cergy-Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 09/12/2021 à 11:45



1638 spectateurs Arbitres : MM. Dehean et Peyre assistés de MM. Thiebault et Laboulais Buts :

Cergy-Pontoise : 04.13 Steven Owre (ass Ryan Tait et Vincent Melin) ; 15.44 Charles Levesque (ass Thomas Suire et Antti Kauppila) ; 23.38 Aku Kestila (ass Denny Kearney et Brien Diffley) ; 32:45 Pierre-Charles Hordelalay (ass Ryan Tait et Brayden Sherbinin) ; 44.19 Aku Kestila (ass Vincent Melin et Denny Kearney)

Amiens : ; 22.21 Elgin Pearce (ass Jérémie Romand et Florian Sabatier) ; 43.16 Alexandre Boivin Pénalités 4 minutes contre Cergy-Pontoise 8 minutes contre Amiens Les Jokers musèlent les Gothiques



Dès l’entame du match, les Jokers semblent très impliqués et appliqués. Présents sur les duels, ils patinent vite et sont souvent les premiers sur le palet. Leur forecheck complique les sorties de zone de Gothiques le plus souvent cantonnés dans leur défensive et qui, quand ils en sortent, font face à une défense accrocheuse et gratteuse de puck.

Sur la physionomie de ce début de rencontre, c’est donc assez logiquement que les locaux brisent l’égalité. En défense, Vincent Melin récupère le puck à gauche et ouvre immédiatement en diagonale pour la doublette américano-canadienne, Ryan Tait et Steven Owre. Les deux compères, à coup de « à toi - à moi », investissent le flanc droit de la zone offensive pour permettre à Owre de tromper Henri-Corentin Buysse sur une remise en retrait de Tait (1-0, 4.13). Le canadien en faisant filet porte ainsi son compteur personnel à 10 buts depuis le début de saison.



Photographe : Olivier Bénard Pierre-Charles Hordelalay et Aziz Baazzi à la lutte

Les amiénois subissent donc le pressing haut de cergypontains très accrocheurs et peinent à se procurer des occasions franches. Skylar Pacheco tente néanmoins un joli lancer à la bleue vers la 7ème minute de jeu et 2 minutes plus tard c’est Rudy Matima, dans le slot, qui bute sur Sebastian Ylönen. A ce moment du match, les Gothiques sortent un peu la tête de l’eau mais s’exposent à des banderilles franciliennes. Baptiste Bruche doit par exemple se sacrifier et faire barrage de son corps pour stopper un lancer de Jules Lefebvre. Plus tard dans leur temps fort, Dan Gibb et Aziz Baazzi tombent sur un Ylönen très en verve ce soir. Les Jokers ne tergiversent pas et reprennent le contrôle du puck.

Sous la pression, Taavi Tiala le défenseur finlandais d’Amiens se fait sanctionner ce qui offre la première supériorité numérique de la rencontre aux locaux dont les unités spéciales ne se font pas prier pour la bonifier. Antti Kauppila, de loin, lance à la cage devant laquelle rodent l’ancien amiénois Thomas Suire et Charles Levesque. C’est ce dernier qui pousse la rondelle au fond (2-0, 15.44).



Le break est fait pour les cergypontains qui devront néanmoins attendre la confirmation vidéo puisque Anthony Mortas, le coach des Gothiques, demande un coach challenge. Conséquence réglementaire de la procédure lorsque le challenge n’est pas confirmé par les arbitres : 2 minutes d’infériorité numérique. Voilà donc les amiénois de nouveau à 4 sur le glaçon, xxx devant cirer le banc des pénalités.

La boite défensive des Gothiques tient néanmoins bien le choc et le score n’évolue plus jusqu’à la fin du tiers. Pour autant les 2 équipes auront leur chance dans la dernière minute. Les Gothiques d’abord par Tiala sur un service de Joey West puis, à 20 secondes de la sirène, Pierre-Charles Hordelalay qui ne peut contrôler et lancer la rondelle alors que le but lui était ouvert.



Les Jokers virent en tête au terme d’un premier tiers où ils ont pris le dessus sur des Gothiques ayant beaucoup de mal à se procurer de belles opportunités. Dominés les visiteurs, qui n’auront pourtant pas baissé les bras, auront souvent eu un temps de retard et seront dépassés par des Jokers bien plus inspirés.



Réaction des Gothiques mais envolée des Jokers



Dès la reprise du vingt médian, les visiteurs affichent la volonté de retourner le sens de la rencontre. Ils en sont récompensés sur un powerplay bonifié suite à une faute de Brien Diffley, le défenseur américain des verts. Matima et Baazzi échouent sur Ylönen mais les gothiques sont bien en place et poussent. Peu après, Florian Sabatier et l’inoxydable Jérémie Romand bataillent avec la défense francilienne dans le coin gauche d’où le puck fini par ressortir pour Elgin Pearce. Le canadien file en angle fermé le long de la ligne de but pour venir tromper Sebastian Ylönen à bout portant (2-1, 22.21).



Les amiénois sont revenus à une longueur des Jokers mais, malheureusement pour eux, seulement à peine pour plus d’une minute. Ce soir les cergypontains ont décidé de rester maitres sur leur glaçon et reprennent immédiatement 2 buts d’avance. Diffley récupère la rondelle sur une offensive adverse et sert Dennis Kearney en zone neutre. L’américain franchit la bleue avant de décaler sur la gauche, d’une petite passe dont il est coutumier, Aku Kestilä qui va battre Buysse d’un joli revers (3-1, 23.38).



Photographe : Olivier Bénard Timothée Franck aura beaucoup pressé la défense adverse

Les Jokers sont plutôt bien inspirés et plus tard sur une attaque, alors qu’ils se font contrer par les Gothiques, le repli défensif de Brayden Sherbinin est décisif. En chipant le puck dans la palette de l’attaquant parti en break away, le canadien prive les amiénois d’une belle occasion de but et permet la relance avec Tait qui trouve Hordelalay. Celui-ci, de la neutre, part dans l’axe et oblige le portier amiénois à aller chercher le palet au fond de sa cage une quatrième fois (4-1, 32.45).



Avec ce 15ème but de la saison, PCH conforte sa position de top scorer pour les verts. Les franciliens ont désormais une confortable avance et obligent les visiteurs à courir après le score. L’addition aurait pu être plus lourde si les Jokers, par l’intermédiaire de Owre, avaient converti le dernier powerplay du tiers obtenu sur une faute de Klemen Pretnar le défenseur slovène des Gothiques (35.41). C’est un tiers un peu plus équilibré dans la maitrise du palet avec des occasions partagées qui se poursuit.



Le tiers médian aura vu les Gothiques réagir et montrer de meilleures choses mais il leur faudra attendre une supériorité numérique pour parvenir à prendre à défaut Ylönen et sa défense. Pour leur part, les Jokers sont restés constant dans la performance et se sont montrés très réalistes en scorant rapidement derrière leurs adversaires puis en prenant le large.



Statu quo pour la troisième manche



Pour l’ultime vingt de la rencontre, Lucas Savoye remplace Buysse dans le but des Gothiques. La physionomie de l’entame du tiers prend un air de déjà-vu. Les visiteurs poussent et obtiennent, cette fois sur une faute de Kauppila, un powerplay qu’ils convertissent mais, là encore, reprennent un but immédiatement dans la foulée. Décidément, ce soir, les Jokers ont décidé de ne jamais laisser espérer leurs adversaires.

Pourtant les amiénois avaient parfaitement joué le coup en supériorité numérique, leur attaquant canadien, Alexandre Boivin partait tout seul comme un grand en plein cœur de la défense francilienne, driblait et grillait la politesse à tout le monde pour venir tromper Ylönen de près (4-2, 43.16). Une fort belle réalisation personnelle pour Boivin mais sans conséquence sur l’issue du match.



Photographe : Olivier Bénard Les Gothiques à l’offensive

C’était, en effet, sans compter sur ce diable de Kearney, l’américain décalant Melin sur la droite qui, recentrant sa trajectoire, lâchait un lancer puissant que ne pouvait maitriser Savoye au plus grand bonheur de Kestila à l’affut du rebond (5-2, 44.19). Le finlandais inscrit son doublé et par là même son 11ème but de la saison.



Les Gothiques donnent tout mais ni Yohan Coulaud, bien démarqué par Pearce, ni Tiala plus tard ne parviennent à déjouer la vigilance de Ylönen sur leurs tentatives. En face, les franciliens ne sont pas en reste et sont toujours aussi dangereux. Tait, lancé par Owre le long de la balustrade à droite, déborde mais trouve le poteau de Savoye. La dernière supériorité des cergypontains sur une faute de Boivin à la moitié du tiers sera bien déjouée par la défensive amiénoise.

La toute dernière tentative du match sera au crédit des Gothiques qui finissent bien mais Gibb ne trompera pas le portier cergypontain. Au retentissement de la sirène finale, les Jokers qui renouent avec la victoire sont tout sourire. Seule tache sur la belle copie rendue, la pénalité pour méconduite infligée à Diffley à l’issue du match. L’américain et Pearce ayant une prise de bec dont ils sont les seuls à connaitre l’origine alors que toute la rencontre, entre ces 2 formations qui se connaissent et se respectent, pouvait être qualifiée de virile mais correcte.



Photographe : Olivier Bénard Dennis Kearney et Jérémie Romand à la lutte

Belle victoire pour les Jokers qui ont su d’emblée harceler des Gothiques empruntés notamment au premier tiers. Ensuite, alors que la balance se rééquilibrait un peu en termes d’occasions, ils ont su faire le trou et ne jamais laisser les amiénois revenir trop près. Ils consolident ainsi leur 5ème place au classement alors que les Gothiques restent scotchés à la 7ème.. Attention toutefois à ne pas les enterrer trop vite car forts de leurs 3 matchs de retard ils peuvent revenir vite. Au-delà de ces considérations arithmétiques, la belle qui aura lieu dimanche au Coliséum d’Amiens entre ces voisins qui se connaissent si bien méritera le déplacement. D’ici là, il faudra pour les 2 protagonistes bien faire le job vendredi soir sur leurs glaces respectives contre les Scorpions de Mulhouse pour Cergy-Pontoise et contre les Pionniers de Chamonix pour Amiens.

Galerie Photos complète d'Olivier

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







