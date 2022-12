Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 23ème journée : Chamonix vs Anglet 7 - 1 (2-0 1-0 4-1) Le 06/12/2022 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Anglet ] Les Pionniers déroulent ! Les Pionniers sont déjà de retour sur la glace de Richard Bozon, deux jours après avoir retrouvés le goût de la victoire, dimanche face à Cergy. Ils accueillaient ce mardi, Anglet pour tenter d’entamer une série positive. En difficulté sur les 4 dernières rencontres, avec 4 défaites mais surtout de nombreux buts encaissés (22), l’Hormadi tentera de réagir. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 07/12/2022 à 17:04 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Les Pionniers sont les premiers à mettre leurs attaquants en lumière, sur un tir à bout portant, le portier Robson relance tant bien que mal. Une minute plus tard, Tugnutt entre dans le slot, transmet à Silfver qui ouvre le score, 1-0 à 2’47.

Maxime Richier



C’est chaud devant la cage angloye, la défense est secouée, jusqu’à la moitié du tiers. Petit à petit les rôles s’inversent, Sabol se réchauffe devant le filet chamoniard, face à Decock, Arrossamena ou encore Lamboley.

Les locaux évoluent davantage en contre, avant d’obtenir une supériorité numérique à quelques minutes de la pause. Il n’en fallait pas moins pour breaker. Silfver obtient le palet sans pression défensive, il ajuste son tir pour viser la lucarne et double la mise, 2-0 à 18’57 [5-4].



Alanne passe tout proche du 3e but lorsque la sirène retentit pour la pause !





Anglet ne concrétise pas



Anglet montre un tout autre visage à la reprise de la seconde période. Dame Malka lance les hostilités et Lamboley poursuit. Sabol sort le grand jeu pour conserver l’avance au score.

Maxime Richier



Cette période passe à une allure folle, sans arrêts de jeu, les acteurs installent un rythme soutenu.

Anglet en powerplay ne parvient pas à assoir sa supériorité.

A leur tour en jeu de puissance, les locaux font tourner le puck, jusqu’au terrible Silfver qui lance de loin. Le palet est dévié dans la cage, mais le but est annulé suite au visionnage de la séquence.

Le but ne sera pas validé mais les joueurs reprennent du poil de la bête, ils entrent en zone. Chapuis obtient la rondelle dos à la cage, il se retourne et marque ! 3-0 à 37’22.



Ville voit son lancer retiré du cadre par la botte de Robson, alors que Chapuis lui s’élance en break, le portier remporte encore le duel.

Les joueurs de l’Hormadi peuvent s’en vouloir de ne pas avoir concrétisé leurs actions durant leurs temps forts.





Anglet craque !



Les Chamoniards se retrouvent de nouveau en supériorité numérique, impériaux dans cette discipline, Tugnutt inscrit un but supplémentaire, 4-0 à 42’29 [5-4].



L’Hormadi perd le fil de la partie, les joueurs ne parviennent plus à se projeter vers l’avant. Nikiforov et Malo Ville font tinter les poteaux de Robson. Les visiteurs enchainent désormais les pénalités, ne faisant pas leurs affaires pour réduire l’écart.

Les Pionniers se régalent de ces situations. Malo Ville à hauteur de la ligne de but, soulève le palet pour le placer dans la lucarne opposée, splendide, 5-0 à 48’43 [5-4].



Anglet part à l’attaque grâce à un powerplay, Decock anéantit les espoirs de blanchissage de Sabol, 5-1 à 50’23 [5-4].



Les joueurs de l’Hormadi musclent leur jeu de mauvaise manière, et sont forcément réprimandés par le quatuor arbitral. Les Pionniers restent concentrés et ne sont toujours pas rassasiés, Tugnutt, envoie un 6e palet au fond des filets, 6-1 à 52’45 [5-4].

Maxime Richier



La fin de match est hachée et plus que tendue, la frustration angloye se fait sentir, Dame Malka en viendra finalement aux mains. Anglet n’arrive plus à rester à 5 sur la glace !

Les Pionniers n’ont plus qu’à dérouler et ne font qu’une bouchée de leurs adversaires, Alanne est à la conclusion, 7-1 à 57’24 [5-4].

Maxime Richier





Quelle victoire chamoniarde ! Les Pionniers s’imposent 7 buts à 1 face à l’Hormadi Anglet. Si durant les deux premières périodes les deux formations pouvaient l’emporter, les incivilités basques ont finalement permis aux Haut-Savoyards de l’emporter avec un écart conséquent. Simplement plus réalistes et concentrés, les Chamoniards enregistrent leur deuxième victoire en 2 jours et se déplaceront à Amiens pour tenter la passe de 3, vendredi. Anglet accueillera Bordeaux ce jeudi pour se relancer.

