Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Nice ] LM : Rouen-Nice, on ne retient que la victoire Avec la réception des aigles de Nice, que les dragons viennent de battre deux jours plus tôt, les normands se doivent d'engranger les trois points pour permettre aux dragons de poursuivre leur série de victoires. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 07/12/2022 à 22:21 FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Fabre et Rohwedder assistés de MM. Fauvel et Yssembourg Buts :

Rouen : 11.35 Kelsey Tessier (ass Charlie Dodero et Loïc Lamperier) ; 34.01 François Beauchemin (ass Alexandre Mallet et Christophe Boivin)

Nice : ; 12.45 Daniel Babka Jr (ass Lucas Villain) Pénalités 10 minutes contre Rouen 8 minutes contre Nice



A parité.



Photographe : Marine Romain Si les dragons entrent le mieux dans la rencontre se sont en revanche les aigles qui dégainent en premier par Vainionpaa que Caubet repousse (00.32).

Il sera suivi d’une deuxième tentative de Valtonen toujours repoussé par Caubet (00.47).

Si Rouen a plus souvent la rondelle dans sa crosse, c’est en revanche Nice qui titille le plus le gardien rouennais.

Le public rouennais aura bien quelques actions de ses protégés mais juste de quoi se réchauffer quelque peu les mains sans pour autant les bruler.

Le premier jeu de puissance est niçois mais seul Belisle en fin de jeu de puissance, oblige Caubet à s’employer (09.49).

Photographe : Marine Romain Rouen n’y est pas vraiment dans cette première partie de tiers et c’est justement là qu’ils sont capables de fulgurances.

Dodero est en possession du puck à la bleue côté droit, il adresse une superbe transversale pour Tessier qui reprend de volée et trompe Molder (11.35 / 1-0 / Tessier ass. Dodero et Lamperier).

La joie va être de courte durée.

Sur un palet récupéré dans la zone défensive niçoise par Villain, il trouve Babka placé juste après la ligne rouge et file trompé en solo Caubet impuissant (12.45 / 1-1 / Babka ass. Villain).

Par la suite chaque formation aura ses occasions mais ce sont les gardiens qui font le spectacle.



Un tiers qui ne restera dans les mémoires que par les deux buts inscrits.



Rouen passe devant.



La physionomie du second tiers commence comme le précédent, maitrise de la rondelle rouennaise mais occasion franche niçoise. A l’image de Torres qui seul dans le slot voit son tir écarté par le plastron de Caubet (20.59).

Le réveil normand vient de Tessier. Bien qu’en infériorité, Tessier gratte un puck dans sa zone défensive et file défier Molder qui en sort vainqueur (22.42).

C’est le début du show Molder.

Photographe : Marine Romain C’est sa mitaine qui arrête la mine de Guimond (25.16), le bouclier devant Bedin (26.46), de la crosse devant Tessier (28.10), de la jambière face à Tomasio (31.55), de la botte face à Mallet (32.04).

Bref rien ne passe, bien en plus par les imprécisions normandes. L’orage passé Nice sort la tête de l’eau et se rappelle au bon souvenir de Caubet mais ni Belisle (32.14), ni Abramov d’un tir vicieux ne trouvent la faille alors que Nice était un de plus.

De retour en nombre Rouen met un coup de boost sous l’impulsion de Mallet qui s’arrache le long de la bande côté gauche bien aidé par Boivin et c’est la troisième lame Beauchemin qui récolte en poussant le palet qui traine le long de la ligne (34.01 / 2-1 / Beauchemin ass. Mallet et Boivin).

La fin de tiers est rouennaise au bénéfice d’un jeu de puissance mais il sera bien trop brouillon pour inquiéter Molder qui se distinguera par des arrêts réflexes.



Si un léger mieux a été perçu dans ce second tiers, on ne peut pas dire qu’il fut enthousiasmant. La qualité de l’effectif normand peut beaucoup mieux faire face néanmoins à une vaillante équipe niçoise qui n’est pas venu en terre normand pour y faire du tourisme.



Un tiers vierge



Il reste vingt minutes aux protagonistes pour faire la différence et montrer autre chose. Nouvelle fébrilité dans la défense normande et Abramov est tout heureux de se saisir du palet mais Caubet a les yeux bien ouverts pour dévier le palet (41.41).

Photographe : Marine Romain Elorinne lui répond mais Molder est toujours présent (43.57). Rouen n’est pas à son aise et sur une nouvelle bourde défensive c’est Nogachev qui seul dans le slot ne peut conclure Caubet sauvant la mise (45.35).

La rencontre sera interrompue un bon moment lors de la sortie sur civière du jeune Babka, mal retombé et heurtant la balustrade. Nous en profitons pour lui souhaiter un prompt rétablissement.

Le jeu peine à reprendre en intensité, déjà un peu soporifique par avant. Certes les occasions sont nombreuses et si les gardiens ont la lumière sur eux par les divers arrêts, ils sont loin d’être réellement mis en danger.

Rouen dans la dernière moitié de tiers accélèrera quelque peu mais ce diable de Molder a décidé qu’il en avait eu assez au fond comme çà. De plus la chance lui sourit car même battu c’est son poteau qui le sauve empêchant ainsi Claireaux de marquer pour son premier match à Rouen. Dans l’ultime minute Nice sort son gardien mais sans succès.



Rouen remporte cette rencontre par la plus petite des marges. Si seul les trois points comptent alors la mission est réussie. Il faudra montrer un tout autre visage ce jeudi lors du déplacement chez le leader grenoblois sinon la fessée sera douloureuse.



Rouen remporte cette rencontre par la plus petite des marges. Si seul les trois points comptent alors la mission est réussie. Il faudra montrer un tout autre visage ce jeudi lors du déplacement chez le leader grenoblois sinon la fessée sera douloureuse.







