Amiens s'en sort bien Longtemps menés au score, les Amiénois ont fini par arracher la victoire en prolongations face à Chamonix qui ne méritait pas de perdre. Le Coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo Christophe Verkest le 11/12/2021 à 13:30 FICHE TECHNIQUE



2147 spectateurs Arbitres : MM. Peyre et Garbay assistés de MM. Douchy et Laboulais Buts :

Amiens : ; 28.35 Spencer Naas (ass Alexandre Boivin et Dan Gibb) ; 41.50 Aziz Baazzi (ass Jérémie Romand et Florian Sabatier) ; 60.41 Alexandre Boivin

Chamonix : 01.38 Phil Marinaccio (ass Jakub Cerny et Jarkko Harjula) ; 35.53 Tomas Kudelka (ass Jakub Cerny et Joakim Lilliehöök) Pénalités 8 minutes contre Amiens 12 minutes contre Chamonix Battus chez eux par Mulhouse puis défaits à Cergy sans qu’il n’y ait grand chose à redire, les Amiénois avaient besoin de se rassurer en recevant une équipe de Chamonix mal en point, ce vendredi. Mais ce n’est pas le premier tiers temps qui allait les mettre en confiance. Ils étaient d’abord cueillis à froid lors d’une infériorité numérique concédée quasiment d’entrée de jeu. À la conclusion d’un beau mouvement collectif, Phil Marinacio venait loger le palet dans la lucarne d’Henri-Corentin Buysse. (0-1, 1mn38)



Photographe : Nicolas Leleu

Privés de Tomas Simonsen, leur meilleur pointeur, retenu en équipe de France U20, et de Rudy Matima, ce qui avait amené Anthony Mortas à faire glisser Aziz Baazi sur une ligne d’attaque, les Amiénois allaient subir le jeu des Chamoniards pendant l’essentiel de la période. Car si Henri-Corentin Buysse eut quelques arrêts délicats à négocier, en face Richard Sabol fut bien moins sollicité. Il fallut d’ailleurs attendre la 12ème minute pour qu’il est un arrêt un peu compliqué à négocier sur un lancer de Baptiste Bruche. Gênés par le pressing des Pionniers, les Gothiques avaient toutes les peines du monde à produire du jeu.

Photographe : Nicolas Leleu

Et cette difficulté, ils la subirent encore lors de la première moitié du second tiers. Ils se montrèrent ainsi incapables de convertir 1mn43s en double supériorité numérique. Bizarrement c’est après cette séquence que les Amiénois reprirent un peu des couleurs parvenant enfin à égaliser, bien servi par Alexandre Boivin, Spencer Naas venait tromper de près Richard Sabol.(1-1 28mn53).



Mais c’était loin de déclencher l’euphorie dans les rangs picards, d’autant que quelques minutes plus tard, Chamonix reprenait l’avantage. Sur un bon service adressé derrière la cage amiénoise de Jakub Cerny, signant ainsi ses débuts chamoniards, Tomas Kudezka ne laissait pas passer l’aubaine pour crucifier Henri-Corentin Buysse. (1-2, 35mn53). Toujours imprécis, maladroits, les Gothiques essayaient bien de refaire surface mais malgré quelques grosses occasions en fin de période, ils regagnaient les vestiaires avec toujours un but de retard.

Ce but, ils l’annulaient rapidement en début de troisième période lorsque Jérémie Romand adressa une passe parfaite pour Aziz Baazi qui ne laissait pas passer la belle occasion d’égaliser (2-2, 41mn50).



Photographe : Nicolas Leleu

Mais le but libérateur qu’attendait le public amiénois ne vint jamais durant le temps réglementaire. Il fallut pour cela attendre la prolongation, 41 secondes seulement pour qu’Alexandre Boivin ne vienne en solitaire tromper Richard Sabol (3-2, 60mn41). Un but qui offrait une victoire pour le moins tirée par les cheveux pour les Amiénois alors que Chamonix repartait avec un point de son déplacement. Il aurait été pour le moins cruel qu’elle reparte les mains vides.

